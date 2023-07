ANTIGONISH, NS, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être et députée de l'Assemblée législative pour Antigonish, Laurie Boucher, mairesse d'Antigonish, et Owen McCarron, préfet de la municipalité du comté d'Antigonish, ont annoncé un investissement combiné de plus de 5,9 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et permettre la construction de nouveaux logements dans la ville et le comté d'Antigonish.

Cet investissement va permettre d'étendre le réseau d'approvisionnement en eau de St. Joseph grâce à la mise en place d'un réservoir de stockage de 51 000 gallons (américains) et d'environ 3,6 kilomètres de conduites d'alimentation. Ces travaux permettront à environ 40 propriétés supplémentaires d'avoir accès à l'eau potable, ce qui comprend plus de 650 acres à développer.

De plus, 2,2 kilomètres de conduites d'alimentation seront ajoutées au réseau d'approvisionnement en eau de Lanark. Ces travaux permettront à environ 25 propriétés, dont 10 résidences existantes, une entreprise et plus de 600 acres à développer, d'avoir accès à l'eau potable.

Cet investissement permettra également d'améliorer les conduites d'eau principales et les égouts de la rue Bay/Main. Les travaux comprennent l'augmentation de la taille des conduites d'eau principales, l'augmentation de la taille des conduites d'égout sanitaire, ainsi que la construction d'un égout pluvial et de bordures des deux côtés de la rue Bay et de la rue Main. Ce projet permettra d'accroître la capacité des réseaux d'approvisionnement en eau et d'égout de la ville d'Antigonish, afin que la ville puisse mieux desservir la collectivité et permettre de futurs développements.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir des projets d'infrastructure qui permettent aux collectivités de croître et de prospérer. Les investissements annoncés aujourd'hui pour les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées de la ville et du comté d'Antigonish aideront à protéger notre approvisionnement en eau contre les menaces environnementales, ce qui permettra d'assurer la croissance verte et inclusive de la collectivité. Ces projets permettront également d'alimenter en eau potable plus de 1 200 acres de terrains à aménager, ce qui contribuera à la croissance et à la prospérité de la région. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures modernes et efficientes pour l'eau et les eaux usées sont essentielles pour bâtir des collectivités en santé. En effectuant cet investissement, nous nous concentrons sur l'avenir et nous jetons les bases afin de continuer la croissance pour des années à venir. »

L'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être et députée de l'Assemblée législative pour Antigonish, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Les investissements comme celui-ci sont incroyablement importants pour les plus petites municipalités. Le financement fournit les ressources nécessaires pour travailler sur de gros projets d'infrastructure, comme nos améliorations de la rue Bay, qui sont essentielles pour créer des collectivités durables, plus efficientes et plus accessibles. Les travaux de la rue Bay comprennent une amélioration des infrastructures souterraines qui fourniront une augmentation de la capacité pour l'eau et les égouts qui desservent les secteurs des alentours et permettent des développements futurs. Ce projet revitalisera aussi cette entrée dans Antigonish et améliorera le transport à destination et en provenance de notre hôpital régional. »

Laurie Boucher, mairesse d'Antigonish

« Nous sommes ravis de pouvoir prolonger nos services d'approvisionnement en eau dans les secteurs de St. Joseph et Lanark. Grâce à cette mesure, plus de résidents auront accès à l'eau de la municipalité et nous pourrons continuer à faire croître notre collectivité. Je veux remercier le sous-préfet Hughie Stewart et le conseiller Donnie MacDonald qui ont été d'ardents défenseurs du prolongement des services dans leurs collectivités. »

Owen McCarron, préfet de la municipalité du comté d'Antigonish

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 372 800 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de Nouvelle-Écosse s'élève à 1 977 333 $. La ville d' Antigonish fournit 657 600 $ et la municipalité du comté d' Antigonish fournit 924 267 $.

investit 2 372 800 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de Nouvelle-Écosse s'élève à 1 977 333 $. La ville d' fournit 657 la municipalité du comté d' fournit 924 267 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le volet Infrastructures vertes aide à bâtir des collectivités plus vertes en soutenant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les technologies renouvelables.

. Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 65 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 359,4 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 60,1 millions de dollars.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 42 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 74,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 62 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

