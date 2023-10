LIVERPOOL, NS, le 20 oct. 2023 /CNW/ - On procédera à l'amélioration d'infrastructures de loisirs et de la protection du littoral grâce à un investissement conjoint de 3 695 000 $ des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que de la municipalité régionale de Queens. Annoncés par la ministre Kim Masland et la mairesse Darlene Norman, deux projets visant des infrastructures récréatives inclusives et la protection du littoral seront réalisés à Liverpool et à Western Head.

Il y a des problèmes de drainage persistants sur l'actuel terrain de sport communautaire de Liverpool et celui-ci ne dispose d'aucune piste d'athlétisme. Ce projet consiste à améliorer le terrain de soccer gazonné, de manière à aménager un terrain à surface synthétique, à aménager une nouvelle piste d'athlétisme en gravier à huit couloirs de 400 mètres, ainsi qu'à installer une clôture et des dispositifs d'éclairage. Ce financement permettra également de soutenir d'autres caractéristiques relatives aux sports et à l'activité physique, notamment un sentier d'apprentissage mi'kmaw.

Ce projet procurera des avantages récréatifs et économiques à la collectivité grâce à l'utilisation accrue du terrain par des équipes et des groupes sportifs de la municipalité et d'ailleurs. Le sentier d'apprentissage mi'kmaw offrira aux membres de la collectivité un nouvel espace d'apprentissage inclusif en plein air.

Le financement servira également à effectuer des travaux visant à protéger deux tronçons du chemin Shore, à Western Head, qui sont sensibles à l'érosion du littoral et aux inondations. Le premier tronçon est d'environ 320 mètres de longueur et se trouve à environ 200 mètres à l'est de l'intersection du chemin Shore et du chemin Sand Beach. Le deuxième tronçon, d'une longueur d'environ 160 mètres, commence à environ 2,4 kilomètres à l'est de l'intersection. Les travaux comprendront le renforcement d'un mur de soutènement et l'excavation de roches et de gravier.

Ce projet permettra de renforcer la protection de la route, de manière à la rendre plus résistante à l'érosion du littoral et aux inondations attribuables aux effets des changements climatiques.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le Canada prospère lorsque ses collectivités sont saines et résilientes. Des investissements comme celui qui a été annoncé aujourd'hui permettront non seulement de favoriser un mode de vie actif pour les résidents de Liverpool, mais aussi de protéger le chemin Shore contre les effets croissants des changements climatiques, ce qui renforcera la collectivité pour les années à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures de nos collectivités, qu'il s'agisse d'installations récréatives ou de routes, améliorent la qualité de vie des Néo-Écossais. Ces investissements permettront à la collectivité d'avoir accès à des infrastructures de loisirs modernes et inclusives, ainsi qu'à des routes construites pour résister aux événements climatiques d'aujourd'hui. »

L'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics et députée provinciale de Queens-Shelburne

« Le conseil municipal est heureux de fournir, dans le cadre du fonds d'investissement communautaire de la région de Queens, le financement maximal de vingt-cinq pour cent, jusqu'à concurrence de 250 000 $, pour couvrir le coût prévu de 2,7 millions de dollars du terrain de sport de Liverpool. Cette infrastructure de loisirs illustre l'importance de favoriser des esprits et des corps sains grâce à des lieux inclusifs. »

Darlene Norman, mairesse de la municipalité régionale de Queens

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 272 500 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 1 172 500 $. La municipalité régionale de Queens alloue 250 000 $ au projet de terrain de sport communautaire de Liverpool .

investit 2 272 500 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 1 172 500 $. La municipalité régionale de Queens alloue 250 000 $ au projet de terrain de sport communautaire de . Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques et du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques et du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le cadre du volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 32 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques avec une contribution fédérale totale de plus de 65,1 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 55,2 millions de dollars.

Le volet Infrastructures vertes aide à bâtir des collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 50 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 294 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 404 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

