TRURO, NS, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les effets des événements traumatiques sur notre santé mentale peuvent être à la fois immédiats et durables, et ils diffèrent d'une personne à l'autre. Pour les personnes, les familles et les communautés confrontées au deuil, à la perte et aux problèmes de santé mentale, les soutiens communautaires sont essentiels pour favoriser le bien-être mental et renforcer la résilience.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement fédéral supplémentaire de 2 millions de dollars pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et pour Maggie's Place : A Resource Centre for Families Association, afin de renforcer les services de santé mentale communautaires.

L'honorable Brian Comer, ministre des Dépendances et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse, a également annoncé un financement provincial de 1,5 million de dollars pour la Nova Scotia Hospice Palliative Care Association, afin de soutenir la prestation continue de services de deuil et de bien-être émotionnel, de renforcer les partenariats communautaires et de développer les capacités.

Maggie's Place soutient depuis longtemps la santé et le bien-être des enfants et des familles des comtés de Cumberland et de Colchester. Depuis qu'elle a reçu l'année dernière un financement fédéral lié aux recommandations de la Commission des pertes massives, elle a mis en place vingt-neuf programmes tels que des groupes et des ateliers de soutien aux parents, des services périnataux et des groupes de jeu pour les familles, y compris dans le comté de Hants. Ces ressources peuvent aider les parents et les soignants à gérer les défis quotidiens, à promouvoir le bien-être, à faire face aux traumatismes et à renforcer leur résilience et celle de leurs enfants.

Les fonds fédéraux accordés à la Nouvelle-Écosse soutiennent des initiatives de santé mentale et de bien-être qui complètent la prestation des services de santé mentale de la province.

Ce financement s'ajoute à l'investissement conjoint de 18 millions de dollars annoncé en avril 2023 par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse en réponse au rapport final de la Commission des pertes massives. La Commission des pertes massives, une enquête publique indépendante, a examiné les pertes massives survenues en 2020 en Nouvelle-Écosse et a formulé une série de recommandations visant à rendre les communautés plus sûres. Cet investissement supplémentaire reflète un engagement commun entre le gouvernement du Canada, le ministère de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse et les organisations communautaires, afin de répondre aux besoins évolutifs des communautés touchées de manière significative et efficace.

Citations

« Après un événement traumatisant, les organisations communautaires deviennent le cœur de la guérison, offrant des liens, du soutien et de l'espoir lorsque les individus et les familles en ont le plus besoin. C'est pourquoi les organisations communautaires comme Maggie's Place sont essentielles; elles apportent un soutien aux membres de la communauté pour améliorer leur bien-être mental et pour les aider à faire face aux traumatismes et à s'épanouir, tout en tenant compte de leurs besoins et de leurs expériences uniques. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les gens vivent le deuil de façons très différentes, et il est important de veiller à ce qu'il y ait une gamme d'options disponibles pour répondre à ces besoins uniques. Les organisations locales et communautaires savent ce que les gens vivent parce qu'elles sont passées par là elles aussi. Il est très important de soutenir ces organisations qui sont souvent les mieux placées pour aider les personnes et les familles dans leurs communautés. »

L'honorable Brian Comer

Ministre des Dépendances et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse

« Grâce à nos partenariats de collaboration avec les fournisseurs de services, les partenaires communautaires et les bénévoles, nous continuerons à soutenir les familles et les communautés touchées, en veillant à ce qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin pour guérir et s'épanouir. Ce financement souligne l'importance des soutiens communautaires pour traiter les traumatismes et renforcer les familles. Ce financement permettra aux centres de ressources familiales de poursuivre leur travail essentiel pour favoriser des communautés plus saines et plus résilientes. »

Sarah MacMaster

Directrice générale, Maggie's Place Family Resource Centre (Cumberland)

Faits en bref

En avril 2024, le gouvernement du Canada a annoncé le financement de Maggie's Place en Nouvelle-Écosse pour offrir aux familles un soutien en matière de santé mentale et de deuil, comme l'a recommandé la Commission des pertes massives (CPM).

a annoncé le financement de Maggie's Place en Nouvelle-Écosse pour offrir aux familles un soutien en matière de santé mentale et de deuil, comme l'a recommandé la Commission des pertes massives (CPM). La CPM, créée en 2020, a examiné l'accident collectif survenu en avril 2020 à Portapique , en Nouvelle-Écosse, et a formulé 130 recommandations, notamment en matière de santé mentale, de sécurité communautaire et de prévention de la violence.

, en Nouvelle-Écosse, et a formulé 130 recommandations, notamment en matière de santé mentale, de sécurité communautaire et de prévention de la violence. Les gouvernements fédéral et provincial travaillent ensemble à la mise en œuvre de la recommandation C.13, qui préconise la mise en place de services de santé mentale et de soutien aux personnes en deuil dans les comtés de Colchester , Cumberland et Hants.

, et Hants. Dans le cadre de la Stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le gouvernement du Canada a investi plus de 800 millions de dollars depuis 2017, avec 44 millions de dollars par an en cours pour prévenir la violence fondée sur le sexe (y compris la violence familiale) : soutenir les victimes, les survivants et leurs familles; et promouvoir un système judiciaire réactif.

a investi plus de 800 millions de dollars depuis 2017, avec 44 millions de dollars par an en cours pour prévenir la violence fondée sur le sexe (y compris la violence familiale) : soutenir les victimes, les survivants et leurs familles; et promouvoir un système judiciaire réactif. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent accéder à des aides supplémentaires en matière de santé mentale et de dépendance sur le site Canada.ca/sante-mentale.

Liens connexes

