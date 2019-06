Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse appuient de nouveaux logements de transition pour les femmes et les enfants autochtones

HALIFAX, le 25 juin 2019 /CNW/ - Les femmes et les enfants autochtones qui fuient la violence familiale auront bientôt un meilleur accès à un logement sûr et abordable dans la région de Halifax.

Quatre logements ont été achetés et rénovés pour loger les femmes et les enfants autochtones victimes de violence familiale. Le Mi'kmaw Native Friendship Centre sera le propriétaire et l'exploitant de l'ensemble, qui fournira des logements de transition temporaires sûrs et abordables et sera fondé sur le soutien par la culture et les cérémonies.

Le site comprend également un secteur de programmation où le Centre offrira des programmes et des services adaptés à la culture et aux besoins particuliers des résidents, y compris des programmes de counseling, de formation au rôle de parent et d'emploi.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Andy Fillmore, député de la circonscription fédérale de Halifax, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que par l'honorable Kelly Regan, ministre responsable de l'Advisory Council on the Status of Women.

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Le gouvernement du Canada est fier d'apporter son soutien au Mi'kmaw Native Frienship Centre pour la réalisation de ces logements, car ils sont un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à veiller à ce que les survivants de violence familiale puissent jouir d'un environnement sûr et stable et avoir accès au soutien dont ils ont besoin pour leur permettre d'avoir un avenir réussi. »

- Andy Fillmore, député de Halifax

« Je tiens à souligner le leadership de Pamela Glode-Desrochers, dont la vision a permis la réalisation de cet ensemble. Dans le cadre du plan d'action Standing Together to Prevent Domestic Violence, notre gouvernement travaille de concert avec des organismes communautaires, comme le Mi'kmaw Native Friendship Centre, pour briser le cycle de la violence dans nos demeures et nos collectivités. Grâce au leadership et à l'expertise de ce centre d'amitié autochtone, cet ensemble, ainsi que les programmes et le soutien qu'il fournira - lesquels sont adaptés aux besoins uniques des femmes autochtones sur le plan culturel - joueront un rôle déterminant pour aider les femmes autochtones et leurs enfants à s'assurer une vie meilleure pour elles-mêmes et leur famille. »

- L'honorable Kelly Regan, ministre responsable de l'Advisory Council on the Status of Women, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La Mi'kmaw Native Friendship Society reconnaît l'importance de tels projets et des possibilités de partenariat. Ce projet particulier fournit aux femmes autochtones en milieu urbain une véritable base pour se reconstruire, devenir autosuffisantes et renforcer leurs capacités. Il s'agit de créer un endroit sûr où les femmes autochtones peuvent commencer à reconstruire leur vie. »

- Pam Glode-Desrochers, directrice générale, Mi'kmaw Native Friendship Centre

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont investi 824 000 dollars par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

et de la Nouvelle-Écosse ont investi 824 par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. Tous les logements devraient être prêts à l'été.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

