HALIFAX, NS et OTTAWA, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Les événements horribles qui ont eu lieu en Nouvelle-Écosse en avril 2020 ont bouleversé tous les Canadiens et Canadiennes. Nous voulons tous des réponses afin de savoir le comment et le pourquoi de cette tragédie.

Nous cherchons à comprendre la raison pour laquelle cet incident s'est produit, la façon de permettre la guérison et la façon d'éviter ce genre d'incident à l'avenir.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, et le ministre de la Justice et Procureur général de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Mark Furey, annonceront un examen conjoint de la tragédie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril.

Un comité d'examen indépendant composé de trois membres a été nommé conjointement afin de mener cet examen et de transmettre ses conclusions et ses recommandations. Le comité sera présidé par Michael MacDonald et siégé par Anne McLellan et Leanne Fitch. Le comité tiendra compte des causes, du contexte et des circonstances qui ont donné lieu à l'incident, l'intervention de la police et les mesures prises pour informer, soutenir et mobiliser les victimes, les familles et les citoyens touchés.

L'examen portera sur différentes questions liées à l'auteur du crime, à la police et aux autres organismes de l'application de la loi, ainsi qu'aux victimes et les familles. L'examen portera sur ces questions, entre autres :

les facteurs contributifs et contextuels, y compris le rôle de la violence fondée sur le sexe et de la violence conjugale;

l'accès aux armes à feu;

l'intervention policière;

les communications avec la population, les victimes et leur famille, et les autres agences de l'application de la loi, y compris l'utilisation du système « En alerte »

Les ministres veilleront, dans le cadre de leurs compétences et autorités respectives, à ce que toutes les institutions participent pleinement à l'examen, y compris l'utilisation de leurs pouvoirs dans toute la mesure du possible. Les institutions examinées seront, entre autres, la GRC, le Programme canadien des armes à feu, l'Agence des services frontaliers du Canada , le Service canadien de renseignements criminels et le Programme national En alerte.

Des renseignements supplémentaires concernant l'examen conjoint et le comité d'examen indépendant peuvent être trouvés ici .



« La perte dévastatrice de vies en Nouvelle-Écosse ne sera pas vite oubliée. Tous les Canadiens et Canadiennes sont unis avec les Néo-écossais pendant qu'ils pleurent ces pertes et cherchent des réponses. Ce comité d'examen indépendant composé de trois membres nous aidera à mieux comprendre ce qui s'est passé et à éviter de telles tragédies à l'avenir. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Je sais que les familles des victimes et les survivants continuent de vivre un niveau inimaginable de traumatisme et de deuil. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'engage à veiller à ce que ces personnes, voire tous les Néo-écossais, obtiennent rapidement les réponses qu'elles méritent. Nous anticipons des recommandations de la part du comité qui assureront la sécurité de nos collectivités. Nous continuerons de soutenir les familles pendant ce cheminement et d'en prendre soin tout au long du processus. »

- L'honorable Mark Furey, ministre de la Justice et Procureur général de la Nouvelle-Écosse



Le comité d'examen mènera ses travaux et son processus en s'inspirant des principes de l'approche réparatrice afin de ne pas causer d'autres préjudices, sera éclairé par les traumatismes subis et sera attentif aux besoins et aux répercussions sur la vie des personnes les plus directement touchées et lésées.

Les rapports provisoire et définitif, énonçant les conclusions et les recommandations, seront rendus publics.

