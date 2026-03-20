PICTOU, NS, le 20 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement combiné de plus de 13 millions de dollars pour aider à construire 41 logements locatifs sûrs à Pictou. L'annonce a été faite sur le site du futur ensemble résidentiel Pictou Beeches, dans le port de Pictou en Nouvelle-Écosse. Cet ensemble offrira 27 logements de différentes tailles et comptera une proportion élevée de logements familiaux, ainsi que des logements entièrement accessibles. Il sera conçu pour être prêt à atteindre une consommation énergétique nette zéro et intégrera des caractéristiques durables, comme des panneaux photovoltaïques sur le toit.

Un financement a aussi été annoncé pour Stonehouse Manor, une coopérative d'habitation située au centre-ville de Pictou. L'immeuble historique de 132 ans sera converti en un ensemble de 15 logements d'une et deux chambres.

Nous soulignons également aujourd'hui la réussite de Pictou dans l'atteinte de ses engagements dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. La municipalité a même dépassé ses cibles pour ce qui est du nombre de logements. Dans le cadre de ce programme, Pictou a proposé un plan ambitieux et a récemment reçu son troisième versement, d'un montant de près de 200 000 $, en reconnaissance de la mise en œuvre réussie de son plan d'action en matière de logement. Différentes initiatives sont prévues dans le plan d'action de Pictou : changements aux règlements de zonage afin d'augmenter la densité résidentielle, élaboration d'un plan intégré de durabilité communautaire et accélération du processus d'approbation des projets d'aménagement. Ces mesures permettent d'établir des bases solides pour la croissance à long terme de l'offre de logements de différents types dans la collectivité.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député fédéral de Nova-Centre, ainsi que par Marco MacLeod, député provincial de Pictou West.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Je l'entends à l'épicerie, à l'aréna et en faisant du porte‑à‑porte. Les gens en Nouvelle-Écosse veulent rester ici, y fonder leur famille et pouvoir se permettre d'y acheter une habitation. Ces nouveaux logements aideront bientôt plus de 40 ménages à s'enraciner à Pictou et à demeurer près des personnes et de la communauté qu'ils aiment. La Nouvelle‑Écosse connaît un véritable élan en ce moment. Cet investissement nous permettra de poursuivre sur cette lancée en construisant plus de logements abordables plus rapidement, là où les besoins sont les plus pressants. » - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député fédéral de Nova-Centre

« Chaque logement qui est créé renforce notre collectivité. Ce nouvel immeuble de 27 unités est plus qu'un simple projet de construction : il offrira un chez-soi aux gens de Pictou. En travaillant avec nos partenaires, nous aidons à offrir aux gens un logement où ils peuvent bâtir leur vie, élever leur famille et rester en contact avec leur communauté. » - Marco MacLeod, député provincial de Pictou West

« Le projet du chemin Beeches illustre bien la raison d'être de Tidal Bay : donner aux gens de la Nouvelle-Écosse accès à des logements stables et enracinés dans la communauté, à un prix qui restera abordable pendant des générations. En combinant une gestion à long terme à une conception durable et de grande qualité, nous ne construisons pas seulement des logements, mais aussi les bases d'une collectivité plus forte et en meilleure santé. » - Dion Whyte, vice-président de la Tidal Bay Community Land Co-operative

« Le financement fédéral accordé au projet Pictou Beaches de la Tidal Bay Community Land Co‑operative a été déterminant. Cette coopérative d'habitation comptera 27 logements abordables, dont 11 seront abordables pour les ménages à faible revenu de la Nouvelle‑Écosse. En contexte de crise du logement, chaque nouveau logement abordable compte. Nous saluons et reconnaissons le partenariat du gouvernement fédéral avec le secteur de l'habitation coopérative. Le modèle coopératif garantit que les logements demeureront en permanence à l'écart du marché spéculatif. De plus, ces logements deviendront encore plus abordables avec le temps grâce à la gestion à long terme de la Tidal Bay Community Land Co‑op. » - Karen Brodeur, directrice du développement des coopératives d'habitation , Fédération de l'habitation coopérative du Canada

« Le Nova Scotia Co-operative Council demeure résolument engagé à travailler main dans la main avec ses partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires afin de continuer à offrir des solutions de logement abordable à Pictou et aux communautés de l'ensemble de la Nouvelle-Écosse. Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour répondre à la pénurie de logements et bâtir des communautés plus fortes et plus inclusives à long terme, tout en reconnaissant l'importance de protéger les lieux emblématiques de nos collectivités. » - Jeff Yuill, président-directeur général, Nova Scotia Co-operative Council

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel Pictou Beeches est le suivant : 9,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; 1,6 million de dollars du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse; 390 958 $ de la Tidal Bay Community Land Co-operative Limited.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel Stonehouse Manor est le suivant : 1,3 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; 1 million de dollars du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse; 237 350 $ du Nova Scotia Co-Operative Council Limited.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]