VANCOUVER, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé la signature d'une entente visant à soutenir les personnes en situation d'itinérance, y compris ceux qui s'abritent dans des campements, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

Le financement soutiendra la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) et permettra d'apporter un soutien supplémentaire immédiat aux personnes sans domicile. Chaque plan est adapté aux besoins propres d'une collectivité et élargit le travail de la province pour mettre en œuvre des initiatives clés dans le cadre de Belonging in BC.

Dans le cadre de l'entente, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique verseront chacun jusqu'à 39,9 millions de dollars sur deux ans, qui seront mis à la disposition de Vancouver, Abbotsford et Kamloops. Cette somme s'ajoute à celle que le gouvernement fédéral investit dans le cadre des volets de financement régional du programme Vers un chez‑soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui représente plus de 638 millions de dollars de 2019 à 2028 en Colombie-Britannique pour répondre aux besoins locaux en matière d'itinérance.

Grâce à ce financement, la province continuera d'apporter une réponse et de fournir des services de proximité aux personnes en situation d'itinérance et vivant dans les campements dans le cadre de ses programmes Homeless Encampment Action Response Team (HEART) et Homeless Encampment Action Response Temporary Housing (HEARTH). Depuis le lancement des initiatives de lutte contre l'itinérance, en 2023, la province s'est associée à 10 municipalités pour ouvrir 15 sites HEARTH dans toute la Colombie-Britannique, pour un total de 611 logements temporaires ou lits d'hébergement avec services de soutien. Dans son budget de 2023, la province a investi jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans de nouvelles initiatives visant à prévenir et à réduire l'itinérance. Ces investissements s'ajoutent aux 633 millions de dollars que la province a investis dans des mesures visant à prévenir et à réduire l'itinérance.

Ce financement aidera des particuliers et des familles à faire une transition vers un logement plus sûr, plus adéquat et plus stable. De plus, des services de soutien contribueront à améliorer l'intégration des personnes aidées et leurs liens avec les services essentiels, comme les programmes alimentaires, les refuges d'urgence, le transport, les soins de santé et l'aide aux personnes handicapées. Ils contribueront également à l'intégration économique, sociale et culturelle afin d'aider les personnes à accéder à un logement stable et à le conserver. D'autres services et initiatives comprennent la coordination des ressources, l'amélioration de la collecte et de la qualité des données en vue d'améliorer la prestation de services.

Le fait de disposer d'un logement procure stabilité et sécurité et constitue la base du bien-être en général. Chacun mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où vivre.

Citations

« Un logement sûr est la base d'un avenir meilleur. Pourtant, l'itinérance continue de toucher des milliers de personnes en Colombie-Britannique, leur barrant la route vers la stabilité et la possibilité de réussite. Ce financement constituera une ressource cruciale pour les communautés dans le besoin, car il offrira plus qu'un simple refuge, il donnera de l'espoir et la possibilité de se reconstruire. Au-delà du logement, il permettra de fournir un soutien essentiel, un apprentissage de l'autonomie fonctionnelle et un accès aux soins de santé, aidant ainsi les particuliers et les familles à retrouver leur indépendance et à se construire un avenir plus sûr et plus prometteur. »

L'honorable Dr Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Nous mettons les gens en relation avec les services de soutien et de logement dont ils ont besoin pour prendre une meilleure direction et vivre pleinement et sainement. Le coût élevé de la vie et la pénurie de logements abordables ont entraîné une augmentation des taux d'itinérance en Colombie-Britannique et dans tout le pays. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada contribue au travail que notre province effectue avec les administrations locales et les partenaires communautaires pour lutter contre l'itinérance et bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes où chacun d'entre nous peut s'épanouir. »

L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement et des Affaires municipales

Faits en bref

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, en particulier celles qui vivent dans des campements. Cette initiative repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée et à l'adoption d'une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes.

Dans le cadre de l'entente entre le Canada et la Colombie-Britannique relative à cette Initiative, les gouvernements fédéral et provincial fourniront chacun jusqu'à 39,9 millions de dollars sur deux ans, pour soutenir les activités liées au PRCC à Vancouver , à Abbotsford , et à Kamloops .

et la Colombie-Britannique relative à cette Initiative, les gouvernements fédéral et provincial fourniront chacun jusqu'à 39,9 millions de dollars sur deux ans, pour soutenir les activités liées au PRCC à , à , et à . Dans le cadre de BC Housing , la province a financé 6 742 places d'hébergement dans 59 collectivités de la Colombie-Britannique cet automne et cet hiver, soit une augmentation de 20 % du nombre de places disponibles par rapport à l'année dernière à la même époque.

, la province a financé 6 742 places d'hébergement dans 59 collectivités de la Colombie-Britannique cet automne et cet hiver, soit une augmentation de 20 % du nombre de places disponibles par rapport à l'année dernière à la même époque. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a prévu environ 228 millions de dollars sur trois ans pour aider à créer des équipes multidisciplinaires régionales et des places temporaires dans le cadre de ses programmes Homeless Encampment Action Response Team et Homeless Encampment Action Response Temporary Housing (HEART et HEARTH) afin de soutenir une réponse rapide dans les collectivités où se trouvent des campements importants.

et (HEART et HEARTH) afin de soutenir une réponse rapide dans les collectivités où se trouvent des campements importants. Le financement provincial comprend environ 44 millions de dollars de financement pour des immobilisations, approuvés dans le cadre du budget de 2023, en vue d'aider à élargir l'accès à des logements temporaires avec services de soutien et aux abris (HEARTH) et à fournir davantage de soutien sur place aux personnes qui vivent dans des campements, entre autres en matière de prévention des incendies, de sécurité et de sensibilisation, pendant que les logements sont construits.

Ces investissements s'ajoutent aux 633 millions de dollars que la Colombie-Britannique a investis dans des mesures visant à prévenir et à réduire l'itinérance dans le cadre du budget de 2022, y compris les presque 4 millions de dollars sur trois ans pour aider les personnes dans les campements à rester en sécurité, à se connecter aux services de soutien et à faire la transition vers un logement.

Depuis 2017, la province de la Colombie-Britannique compte près de 92 000 logements livrés ou en cours de construction.

Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements dans l'ensemble du pays.

L'ILIHRC s'appuie sur les programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada .

. Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un chez-soi.

