WILLIAMS LAKE, BC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Grâce à un investissement de plus de 24,3 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Colombie‑Britannique et de Williams Lake, la nouvelle station de traitement de l'eau permettra à la collectivité d'avoir accès à une eau potable sûre et plus saine. Annoncé par le ministre Harjit S. Sajjan, la ministre Anne Kang et le maire Surinderpal Rathor, ce projet permettra de réduire les niveaux de manganèse dans l'eau potable, ce qui contribuera au bien-être général et à la résilience de la collectivité.

Le projet consiste à installer environ 850 mètres de nouvelles conduites d'eau, ce qui permettra à la collectivité de disposer d'une plus grande quantité d'eau potable fraîche et propre. La nouvelle station de traitement de l'eau comprendra un système de chloration et de filtration qui réduira les niveaux de manganèse dans l'eau potable, ce qui est important pour la santé publique, en particulier pour les groupes vulnérables comme les enfants et les personnes âgées.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Grâce au financement annoncé aujourd'hui pour Williams Lake, les résidents de toute la municipalité bénéficieront d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable efficaces et sûres, d'une meilleure gestion des eaux pluviales et d'une meilleure protection contre les intempéries. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à l'eau potable est essentiel à notre bien-être, et je sais que les administrations locales travaillent fort pour assurer la santé et la sécurité des membres de la collectivité », a déclaré Anne Kang, ministre des Affaires municipales. « C'est pourquoi nous investissons dans une station de traitement de l'eau à Williams Lake, pour veiller à ce que les collectivités de la région de Cariboo aient accès à une eau potable sûre et fiable tout en protégeant nos ressources naturelles. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

« Williams Lake se concentre sur ce projet depuis un certain nombre d'années, et nous sommes heureux de recevoir ce financement pour nous aider à le réaliser. Une nouvelle station de traitement sera utile pour notre collectivité pendant des décennies et constitue un investissement essentiel pour la région de Cariboo. Nous sommes très reconnaissants envers les gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien continu. »

Surinderpal Rathor, maire de Williams Lake

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 9 726 750 $ dans ce projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 8 104 814 $. La Ville de Williams Lake fournit 6 485 311 $.

fournit 6 485 311 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 127 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 649 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 340 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

