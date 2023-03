COLWOOD, BC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Erinn Pinkerton, présidente et directrice générale de BC Transit, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 20,6 millions de dollars pour la création d'un centre de distribution provincial à Colwood.

Le financement permettra de moderniser trois entrepôts dans la ville de Colwood afin d'y établir une installation centrale pour la flotte provinciale d'autobus de BC Transit. Le centre de distribution provincial, situé près de deux grands centres de transport en commun, garantira un niveau élevé de disponibilité des autobus, appuiera les activités de maintenance de la flotte d'autobus, et servira d'espace centralisé pour entreposer les pièces de différents types d'autobus, notamment les autobus électriques à batterie (AEB).

Une fois terminé, le centre de distribution provincial permettra d'améliorer la sécurité des employés et l'environnement de travail par l'élimination du besoin de travailler à l'extérieur dans de mauvaises conditions météorologiques. Le centre aidera également BC Transit à garder davantage d'autobus en service, ce qui permettra d'offrir un transport public plus fiable et une option plus attrayante pour les résidents.

Grâce aux investissements dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie du pays, renforce la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Il est essentiel d'offrir aux gens des options de transport en commun fiables afin de réduire le nombre de voitures sur les routes. L'investissement dans un centre de distribution provincial à Colwood permettra de maintenir un plus grand nombre d'autobus en service, ce qui encouragera les résidents à choisir un mode de transport moins polluant. Notre gouvernement continuera d'investir dans des projets qui soutiennent un avenir plus propre et aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Garantir l'accessibilité et la fiabilité du transport en commun est essentiel pour bâtir un avenir plus équitable et plus durable pour tous les Britanno-Colombiens. Cet investissement dans le Centre de distribution provincial de BC Transit aidera à s'assurer que les véhicules du parc de BC Transit sont sur la route et aident les Britanno-Colombiens à se rendre là où ils doivent aller dans l'ensemble de la province. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« BC Transit remercie ses partenaires gouvernementaux pour leur investissement dans cet important projet. Le financement d'un entrepôt central permettra de mieux soutenir la gestion globale de notre parc provincial en pleine croissance, et ainsi de maintenir l'efficacité de nos services essentiels de transport en commun pour nos précieux clients. »

Erinn Pinkerton, présidente et directrice générale de BC Transit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 339 374 $. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 8 437 128 $, et les gouvernements locaux investissent 9 893 892 $.

les gouvernements locaux investissent 9 893 892 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du programme Investir dans le Canada.

Les investissements dans le transport collectif aident les Canadiens à se déplacer, créent de nouveaux emplois dans le domaine manufacturier et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 40 projets d'infrastructure ou groupes de projets relevant du volet Infrastructure de transport en commun ont été financés en C.-B., avec une contribution fédérale totale de plus de 1,8 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de près de 2,8 milliards de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

