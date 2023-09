CITY OF NANAIMO, BC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Leonard Krog, maire de Nanaimo, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 15 millions de dollars visant à soutenir le transport en commun à Nanaimo, en Colombie-Britannique.

Le projet de centre d'échange de transport en commun au centre-ville de Nanaimo prévoit la construction d'un centre d'échange de transport en commun hors rue à l'intersection de l'avenue Terminal et de la rue Commercial, au centre-ville de Nanaimo, centre qui est nécessaire pour le développement futur du transport en commun dans le district régional de Nanaimo. Le projet comprendra également une installation de repos pour les opérateurs et un stationnement d'attente à proximité, sur la rue Cavan. Ces installations sont conçues pour améliorer les conditions de travail des opérateurs : elles incluront des toilettes et des salles de repos, un stationnement d'attente pour les autobus et des améliorations visant à offrir un accès et une utilisation sécuritaires.

Le centre d'échange appuiera une série de changements relatifs au service de transport en commun, lesquels permettront d'améliorer la circulation au centre-ville et d'augmenter le niveau de fréquence pour développer le futur réseau de transport en commun. Le centre d'échange sera également conçu de façon à obtenir la Security Achieved through Functional Environmental (SAFE) Design Standard Certification, qui est la norme industrielle en matière de sécurité physique permettant de réduire le risque et la peur de la criminalité par la conception, les politiques et l'aménagement des espaces publics. Cette certification aidera les autorités locales à créer des lieux sûrs et agréables où vivre, apprendre, travailler et s'amuser.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Plus que jamais, le transport en commun est nécessaire pour relier les gens à leur travail, à leur communauté et à leur culture. L'investissement de notre gouvernement dans le transport en commun et le développement urbain de Nanaimo permettra la création d'emplois, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration des liens communautaires, pour une Ville de Nanaimo forte et dynamique ».

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La construction d'un nouveau centre d'échange au centre-ville de Nanaimo soutiendra les efforts de notre gouvernement en vue de développer les transports en commun dans la région pour que les gens disposent d'options de transport fiables, abordables et à faible émission de carbone pour se déplacer. Le nouveau centre d'échange jouera également un rôle important dans la revitalisation du centre-ville de Nanaimo et contribuera à une collectivité résiliente qui fera la fierté de ses résidents. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Le nouveau centre d'échange du centre-ville permettra de mieux relier la région à un réseau de transport abordable, efficace et fiable. BC Transit se réjouit de faire progresser ce projet passionnant et remercie ses partenaires financiers gouvernementaux pour leur contribution. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir un centre-ville dynamique et revitalisé grâce à des options de transport en commun qui facilitent les déplacements de nos clients. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale, BC Transit

« Le centre d'échange permettra à un plus grand nombre de personnes de se rendre au centre-ville pour faire des achats, travailler et visiter nos trésors naturels, historiques et artistiques. La localisation du centre d'échange sur l'avenue Terminal est essentielle à la mise en place d'un réseau de transport en commun efficace et à la revitalisation du centre-ville. »

Leonard Krog, maire de Nanaimo

« Le district régional de Nanaimo est un fier partenaire du projet de nouveau centre d'échange de transport en commun du centre-ville et se réjouit du financement et de l'engagement du gouvernement du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité du transport en commun dans notre région. Le nouveau centre d'échange offrira des correspondances pratiques entre les lignes de transport en commun, améliorant ainsi l'expérience des usagers. »

Vanessa Craig, présidente, district régional de Nanaimo

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 6 018 033 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 6 018 033 $ et celle du district régional de Nanaimo à 3 009 016 $. La Ville de Nanaimo fournit le terrain.

investit 6 018 033 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 6 018 celle du district régional de à 3 009 016 $. La Ville de fournit le terrain. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet appuie la construction, l'agrandissement et la mise à niveau des réseaux de transport urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre où ils doivent, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, 54 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été approuvés en C.-B. au titre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 2,5 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de près de 3,8 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Cet investissement comprend notamment un montant de 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible à l'appui de solutions de transport en commun, à compter de l'exercice 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Cet investissement comprend notamment un montant de 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible à l'appui de solutions de transport en commun, à compter de l'exercice 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 29,2 milliards de dollars dans des projets de transport en commun partout au pays, afin d'offrir aux Canadiens des solutions de navettage plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 29,2 milliards de dollars dans des projets de transport en commun partout au pays, afin d'offrir aux Canadiens des solutions de navettage plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte des obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

Communiquez avec la province de la C.-B. à : www.gov.bc.ca/connect

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Shiraz Keushgerian, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Communications gouvernementales et engagement du public, Ministère des Transports et de l'Infrastructure, 250-356-8241; Contact médias, Communications de BC Transit, [email protected]; Communications, Ville de Nanaimo, 250-754-4251, [email protected]; Rebecca Taylor, Coordonnatrice des Communications, District régional de Nanaimo, 250-390-6502, [email protected]