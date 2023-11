VICTORIA, BC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Neuf bâtiments de logements sociaux publics et un bâtiment de service en Colombie-Britannique bénéficieront d'une meilleure ventilation grâce à un investissement conjoint de plus de 4,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial. Annoncés par le ministre Sean Fraser et le ministre Ravi Kahlon, ces projets amélioreront la santé et la sécurité des occupants et du personnel.

L'un de ces bâtiments, le Mary Cridge Manor à Victoria, offre des services d'hébergement aux survivants de lésions cérébrales. Il permet également aux personnes de rester jusqu'à trois ans tout en suivant un programme de réadaptation. Le financement contribuera à l'entretien de l'établissement en remplaçant la ventilation à récupération d'énergie, les pompes à chaleur, l'unité d'air d'appoint et les ventilateurs d'extraction de la cuisine. Une fois achevé, ce projet augmentera l'accès du bâtiment à l'air pur, garantissant que les personnes les plus à risque sont mieux protégées contre les polluants pendant leur traitement.

Les bâtiments Beacon Hotel, Irving Hotel (anciennement Sunrise Hotel), Hotel Canada, Molson's Bank Building (Roosevelt Hotel), Maple Hotel (anciennement Washington Hotel) et Orange Hall, un bureau du logement de la Colombie-Britannique qui offre des services aux gens du quartier Downtown Eastside, verront également des améliorations à leurs systèmes de ventilation. Les améliorations permettront d'apporter de l'air frais provenant de l'extérieur et de l'acheminer plus efficacement dans les installations, faisant en sorte que les occupants et le personnel respirent ainsi de l'air plus pur.

À Merritt, à Burnaby et à Chase, des projets d'amélioration de la ventilation permettront d'améliorer l'apport d'air extérieur et l'épuration de l'air pour les logements sociaux. Les améliorations comprennent le remplacement des appareils de chauffage et de climatisation et des groupes compresseur-condenseur.

Une fois les travaux terminés, ces bâtiments provinciaux en Colombie-Britannique auront une consommation d'énergie réduite, ce qui contribuera en fin de compte à un environnement plus sain et plus confortable pour tous.

« Nous sommes fiers d'investir dans des projets comme ceux-ci qui ont un effet considérable dans la vie des Canadiennes et des Canadiens. Le financement annoncé aujourd'hui appuiera des améliorations essentielles à plusieurs bâtiments de logements sociaux, les rendant plus efficaces et plus fiables afin qu'ils puissent continuer à servir les collectivités qui comptent sur eux. Nous ferons toujours ce qu'il faut pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Prendre soin de nos logements sociaux existants est une part essentielle de notre travail visant à fournir aux familles, aux personnes âgées et à d'autres personnes le type de logement abordable dont elles ont besoin pour continuer à vivre dans les communautés qu'elles considèrent comme les leurs. En investissant dans la rénovation de ces neuf bâtiments, nous veillons à ce que les résidents puissent continuer à vivre dans un environnement sain et sécuritaire. »

L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement

« Le Mary Cridge Manor offre des logements supervisés aux survivants d'un traumatisme crânien afin de les aider à retrouver des aptitudes à la vie quotidienne et le bien-être. Avoir un logement sûr et confortable n'est qu'une partie de leur parcours vers le rétablissement et la santé. Le Cridge Centre for the Family est reconnaissant de l'investissement du gouvernement du Canada et de BC Housing pour fournir des logements sûrs et sains à nos survivants. »

Joanne Linka, gestionnaire, Communications et Développement de fonds - Mary Cridge Manor

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 895 429 $ dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 973 857 $.

investit 3 895 429 $ dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 973 857 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 129 projets d'infrastructure ou groupes de projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 ont été annoncés en Colombie-Britannique, avec une contribution fédérale totale de plus de 118 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels font quotidiennement face les Canadiennes et les Canadiens et qui vont de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques et aux menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres.

