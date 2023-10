LAKE COWICHAN, BC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - La dernière phase des travaux d'amélioration d'infrastructures de traitement des eaux usées est sur le point de commencer grâce à un investissement de plus de 10,1 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que de Lake Cowichan. Annoncé par le ministre Sean Fraser, la ministre Anne Kang et le maire Tim McGonigle, ce projet permettra d'améliorer le système de traitement des eaux usées et de protéger la rivière Cowichan.

Le financement permettra d'agrandir la station de traitement des eaux usées, d'améliorer l'aération des bassins et de mettre en œuvre des processus d'élimination du phosphore et de désinfection. Toutes ces améliorations sont essentielles pour garantir le strict respect des normes de qualité de l'eau afin de protéger notre environnement et le bien-être de la collectivité.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Tandis que nous entamons la phase finale des travaux d'amélioration, notre gouvernement reste déterminé à soutenir les projets d'infrastructure à Lake Cowichan qui permettent de protéger notre approvisionnement en eau contre les menaces environnementales et d'assurer une gestion durable des eaux usées. Nous continuerons à investir dans les infrastructures qui contribuent à un avenir plus brillant et prometteur pour notre environnement et nos collectivités. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités comme Lake Cowichan incarnent la beauté de notre province et font de la Colombie-Britannique un endroit spécial. C'est pourquoi il est important d'investir dans des projets comme le projet d'amélioration de la station de traitement des eaux usées de Lake Cowichan, afin que les membres de la collectivité puissent rester en bonne santé et en sécurité, et que les écosystèmes fragiles puissent être préservés pour les générations à venir », a déclaré Anne Kang, ministre des Affaires municipales. « L'amélioration du traitement de l'eau est plus importante que jamais, et c'est pourquoi tous les ordres de gouvernement soutiennent la mise en place de services plus efficaces tout en réduisant l'impact sur l'environnement. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« En mon nom, au nom de mes collègues conseillers et au nom des citoyens de Lake Cowichan, nous sommes reconnaissants de la subvention annoncée aujourd'hui pour l'achèvement des travaux d'amélioration de notre station de traitement des eaux usées. Je tiens à remercier les maires et les conseillers précédents pour les efforts qu'ils ont déployés pour obtenir ce financement. Ces fonds seront très utiles pour moderniser les infrastructures de traitement des eaux usées qui sont nécessaires pour soutenir la croissance de notre collectivité et celle de la Première Nation Ts'uubaa-asatx.

L'amélioration de notre station de traitement des eaux usées permettra de résoudre les problèmes de conformité à la réglementation provinciale établie pour atteindre les objectifs provinciaux et fédéraux en matière de qualité de l'eau pour la rivière Cowichan, une rivière du patrimoine canadien. Encore une fois, nous remercions le personnel et toutes les personnes concernées pour leur travail acharné et la diligence dont elles ont fait preuve dans la recherche de toutes les options possibles pour résoudre également les problèmes de capacité. »

Tim McGonigle, maire de la municipalité de Lake Cowichan

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 053 600 $ dans ce projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3 377 662 $ et la municipalité de Lake Cowichan fournit 2 702 738 $.

investit 4 053 600 $ dans ce projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3 377 662 $ et la municipalité de fournit 2 702 738 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 82 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 392 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 243 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

