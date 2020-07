MOBERLY LAKE, BC, le 3 juill. 2020 /CNW/ - De nouveaux investissements des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique dans les infrastructures communautaires profiteront aux collectivités du nord et appuieront la reprise économique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en favorisant la mise en œuvre de projets et en permettant de répondre aux besoins des collectivités alors que ces dernières redémarrent leur économie.

Ces investissements seront déterminants pour le renforcement des économies locales et aideront à faire en sorte que tous les Britanno-Colombiens aient accès aux services et aux réseaux culturels nécessaires pour bâtir des collectivités résilientes.

Aujourd’hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, et l’honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, et l’honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé le financement de 24 projets dans le nord de la Colombie-Britannique dans le cadre du plan d’infrastructure Investir dans le Canada

La Première Nation de Saulteau construira un nouveau centre communautaire afin d'offrir aux résidents un lieu de rassemblement et un centre de conditionnement physique. L'immeuble qui accueillera ce centre culturel communautaire comprendra un espace artistique, une cuisine et des salles de réunion, ainsi qu'un mur d'escalade, des gradins et des toilettes. Tout cela favorisera l'accès aux programmes de conditionnement physique, aux cours, à la formation, aux programmes culturels et aux activités sociales pour l'ensemble de la collectivité.

La Première nation Tlingit de Taku River construira une nouvelle installation de traitement des eaux usées pour desservir sa collectivité et la région environnante d'Atlin. La nouvelle installation remplacera un bassin qui a été construit dans les années 1980 et contribuera à la protection de l'environnement.

Ce financement servira aussi à d’autres projets, dont des projets visant à améliorer les centres communautaires, les centres de soins de santé, le système de gestion des eaux pluviales, les installations d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, les installations culturelles et les centres de soutien social.

Le gouvernement du Canada investit plus de 49,9 millions de dollars alors que le gouvernement de la Colombie-Britannique et les demandeurs individuels fournissent plus de 15,4 millions de dollars et 11,5 millions de dollars respectivement dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN) du plan Investir dans le Canada.

Plus de 40,5 millions de dollars du financement fédéral seront consacrés à 12 projets dans les collectivités autochtones.

D’autres annonces d’investissements dans les infrastructures suivront au cours des prochains mois, alors que le Canada et la Colombie-Britannique travailleront de concert pour soutenir les emplois, améliorer nos collectivités et rétablir la croissance économique de façon sécuritaire et durable.

« Les investissements dans les infrastructures communautaires, récréatives et culturelles favorisent la santé et le bien-être de la population et permettent de bâtir des collectivités fortes et dynamiques où la population souhaite s’enraciner et faire des affaires. Les centres récréatifs, comme le centre culturel communautaire de la Première Nation de Saulteau, constituent l’épine dorsale de nos collectivités, sont d’importants lieux de vie et permettent d’organiser les activités qui rassemblent la population et l’aident à croître. Pour la Première Nation Tlingit de Taku River et les habitants dans la région d’Atlin, la modernisation du traitement des eaux usées permettra d’éviter les débordements et de protéger l’environnement. Ces projets, ainsi que les 22 projets que nous annonçons aujourd’hui, soutiendront les économies locales et fourniront de nouveaux équipements et installations afin d’améliorer de façon importante la vie des habitants de la région pendant de nombreuses années. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement économique rural

« Je suis heureuse de me joindre au gouvernement fédéral pour investir dans les gens et leurs communautés. Nous savons que ces investissements dans les espaces publics, dans toutes les régions de la province, renforceront les relations et favoriseront le bien-être mental et physique. La collaboration avec les administrations locales, les communautés autochtones et d'autres partenaires signifie que nous pouvons continuer à fournir les services sur lesquels les gens comptent et dont ils ont besoin ici même en Colombie-Britannique. »

L'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Une part de 2 milliards de dollars de ce financement appuiera des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique accordent plus de 134 millions de dollars pour le premier appel de demandes de projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada, et plus de 94 millions de dollars pour le premier appel de demandes dans le cadre du volet Infrastructure des collectivités rurales et nordiques (VICRN).

Le deuxième appel de demandes pour les deux volets a été annoncé le 25 juin 2020 avec le financement conjoint suivant des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique: VICCR : jusqu’à 100,6 millions de dollars; VICRN : jusqu’à 58,7 millions de dollars.

Des renseignements sur les programmes et les demandes sont disponibles sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique à l’adresse électronique www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program.

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures du nord de la Colombie-Britannique pour créer des emplois et renforcer les collectivités

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d’infrastructure Investir dans le Canada soutiendra 24 projets d’infrastructure dans les collectivités du nord de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 49,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN). Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit plus de 15,4 millions de dollars et les demandeurs (municipalités, collectivités autochtones et organisations à but non lucratif) fournissent plus de 11,5 millions de dollars.

De ce financement fédéral et provincial de plus de 65,3 millions de dollars annoncé aujourd’hui, 40,5 millions de dollars iront à 12 projets dans des communautés autochtones.

Renseignements sur les projets du volet ICCR

Collectivité Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des demandeurs Première Nation d'Alexis Creek Première Nation d'Alexis Creek : rénovation et agrandissement d'un centre culturel pour les jeunes Rénovation du centre culturel pour les jeunes, y compris l'installation de toilettes accessibles, et amélioration de la cuisine communautaire, de la scène, des mesures de sécurité incendie, du système de chauffage et d'autres éléments structurels. 254 437 $ 0 $ 84 813 $

Première Nation Salteau Premières Nations Saulteau - Bâtiment culturel communautaire Construction d'un centre communautaire comprenant un espace de rassemblement, un centre de remise en forme, des salles de réunion, une cuisine, des toilettes, des bureaux et un espace artistique pour accueillir des rassemblements, des programmes de remise en forme, des cours, des formations, des programmes culturels et des activités sociales. 11 711 907 $ 0 $ 3 903 970 $ Première Nation de Doig River Cercle de danse du thé Construction d'un cercle de danse comprenant les fondations, les travaux de terrassement, les sièges, la tonnelle et l'auvent. 906 750 $ 0 $ 302 250 $ Première Nation Nuxalk Grande maison de Nuxalk Construction de la grande maison de la nation Nuxalk comme lieu de rassemblement pour la communauté, comprenant un foyer central, des gradins, des toilettes, une cuisine commerciale, des dortoirs, un espace pour la préparation des danseurs, un entrepôt et une fausse façade sur le bâtiment pour les sculptures traditionnelles. 3 569 173 $ 713 834 $ 475 891 $ Premières Nations de Lhtako Dene Nation Dénée Lhtako Aménagement du parc commémoratif George Longe Construction d'une aire de jeux comprenant des balançoires, des jouets à ressorts, des pierres pour grimper, des glissades, une structure d'escalade pour les enfants plus âgés, une tyrolienne, un revêtement et des bordures; installation de bancs et de tables de pique-nique; aménagement paysager de zones dans le parc; et installation d'une sculpture commémorative, de panneaux de signalisation et d'une clôture. 298 616 $ 59 723 $ 39 816 $ Fort St. John Place des festivals Construction d'un espace de rassemblement permanent toute saison pour accueillir des marchés, des festivals, des fêtes et des événements artistiques et culturels. Le projet comprend une structure aérienne de type hangar, des toilettes publiques, des structures artistiques en obélisque, un éclairage créatif, un espace de représentation en plein air, une scène mobile et l'aménagement paysager. 1 050 300 $ 875 162 $ 700 289 $ Fort St. John Whiskey Jack Nordic Ski Club Society : Projet de pavillon de jour Construction d'un pavillon de jour sur les sentiers du parc provincial de Beatton, comprenant une terrasse, des travaux de raccordement électrique et un poêle à bois. 219 778 $ 137 361 $ 192 308 $ Première Nation des Lheidli T'enneh Projet d'amélioration de l'ancienne forêt/du parc provincial Chun T'oh Whudujut Mise en place d'installations récréatives et de commodités dans l'ancienne forêt et le parc provincial Chun T'oh Whudujut : nouveau sentier de randonnée en milieu humide riverain, centre d'interprétation, hutte de sudation, maison semi-souterraine, belvédère, etc. ainsi que de structures facilitant l'accès; trottoirs de bois, sentiers, toilettes, routes d'accès, stationnement et signalisation. 6 526 901 $ 1 305 380 $ 870 254 $ Prince George Nouveau centre aquatique Construction d'un nouveau centre aquatique comprenant une piscine à 4 corridors, bassin de loisirs, sauna, bain de vapeur, spa, douches, vestiaires, une salle polyvalente et un nouveau stationnement, des sentiers, des aménagements paysagers, la finition du site, l'éclairage extérieur et la signalisation. 5 454 793 $ 4 545 206 $ 3 636 984 $

Renseignements sur les projets du volet ICRN

Collectivité Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des demandeurs District régional de la côte centrale Projet de terrains de jeux Great Bear Réhabilitation de l’aire de jeux du parc de l’île Walker et de l’aire de jeux du parc Nusatsum, y compris la préparation du site, l’installation de surfaces de jeu et d’équipements de parc (tel que bancs et signalisations), commodités aquatiques, ainsi que l’aménagement paysager, la végétation et les finitions. 541 593 $ 361 062 $ 0 $ Lac Fraser Projet d'agrandissement de la lagune des eaux usées Construction d'un quatrième bassin pour la régulation des débits dans le système de traitement des eaux usées du lac Fraser, y compris la préparation du site et l'essouchement, l'égout pluvial, le remplacement du regard existant, la construction d'une station de relevage sanitaire et d'une conduite principale sanitaire allant de la station de relevage au regard de contrôle des débits, et l'installation d'une tuyauterie de trop-plein, la construction d'une clôture de périmètre et le nivellement final du site. 889 613 $ 593 075 $ 0 $ Valemount Projet de refroidisseur pour le centre de loisirs de Canoe Valley Remplacement d'un refroidisseur à l'ammoniac au centre de loisirs de Canoe Valley, comprenant l'installation d'un nouveau refroidisseur, de vannes, de commandes, de tuyauterie, d'un bidon à l'huile, de pompes, d'isolation, d'un système de surveillance de la sécurité, de signalisation, d'éclairage et l'intégration d'un système de récupération de la chaleur. 166 590 $ 111 060 $ 0 $ McBride Projet de refroidisseur pour le centre de loisirs de Robson Valley Remplacement du système de refroidissement vieux de 25 ans du centre de loisirs de Robson Valley à McBride, y compris un nouveau système qui utilise moins d'ammoniac que le système existant, ce qui permettra d'obtenir une installation plus sûre et plus efficace sur le plan énergétique. 191 820 $ 127 880 $ 0 $ Granisle Amélioration d'une station de traitement des eaux usées Amélioration du traitement actuel des eaux usées par boues activées et installation d'une nouvelle lagune d'aération, un nouveau système de stérilisation par rayons ultraviolets et un nouveau système de déshydratation des boues. Le projet comprend la réhabilitation des lagunes existantes, le démantèlement du bâtiment de traitement des eaux usées existant, la construction d'un nouveau bâtiment et l'installation de composants de tête de ligne. 2 623 740 $ 1 749 160 $ 0 $ Kitimat-Stikine Rampe de mise à l'eau et quai de Telegraph Creek Remplacement d'une rampe de mise à l'eau et d'un quai en voie de détérioration sur la rivière Stikine, y compris un enrochement et d'autres structures de retenue sur la rive, une rampe de mise à l'eau, une chaussée, un aménagement paysager, la finition du site et la signalisation. 227 308 $ 151 539 $ 0 $ Première Nation de Kitsumkalum Rénovation de la salle communautaire de Kitsumkalum Rénovation de la salle communautaire de Kitsumkalum, y compris des rénovations à la cuisine, réparation du toit et du gymnase, l’installation de système d’extinction d’incendie, CVC et générateur de secours et l’amélioration de l’intérieur pour la pertinence culturelle. 1 808 491 $ 0 $ 602 831 $ Masset Modernisation de la station de traitement d'eau Modernisation de la station de traitement d'eau qui fournit de l'eau potable à Masset et Old Masset sur Haida Gwaii, y compris les systèmes chimiques, la tuyauterie, les réservoirs de mélange, les pompes de dosage, le remplacement des systèmes électriques et des commandes, l'installation d'un générateur de secours, d'un équipement analytique et d'un système de confinement secondaire pour les produits chimiques liquides. 744 900 $ 496 600 $ 0 $ Village Nisga'a de Gitwinksihlkw Rénovation du centre de loisirs de Ts'oohl Ts'ap Agrandissement du deuxième étage du centre de loisirs polyvalent pour y inclure une galerie d'observation, des sièges supplémentaires, une salle de jeux, des bureaux, une salle de réunion, une salle du conseil, un ascenseur, des escaliers, une salle mécanique, de nouvelles toilettes, une extension de la conduite d'eau principale et un système d'alarme incendie et de gicleurs pour l'ensemble du bâtiment. 2 100 484 $ 700 162 $ 0 $ Première Nation de Prophet River Patinoire Construction d'une patinoire extérieure qui peut également être utilisée pour le hockey‑balle, le basket‑ball et le tennis pendant les mois plus chauds. 1 895 662 $ 0 $ 631 888 $ Première Nation Tlingit de Taku River Première Nation Tlingit de Taku River et région d'Atlin - Nouvelle installation de traitement des eaux usées Construction d'une nouvelle lagune de traitement pour desservir la Première Nation Tlingit de Taku River et les habitants de la région d'Atlin. Le projet comprend une lagune facultative, une station de vidange septique et station d'épuration, un bassin d'infiltration, des clôtures de travaux routiers, ainsi que le démantèlement de la lagune d'exfiltration existante. 4 336 500 $ 1 445 500 $ 0 $ Telkwa Réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées et du système de collecte sanitaire Réhabilitation de la lagune et du bassin d'exfiltration, y compris l'installation d'un dessableur à la station d'épuration des eaux usées; amélioration du système de collecte; inspection et réparation des regards et des conduites sanitaires; installation de débitmètres, de générateurs de secours et d'un système SCADA dans les stations de relevage sanitaires; réparation du revêtement en polyéthylène haute densité (PE hd), des bermes, des rideaux de cellules et du bassin d'exfiltration et l'installation de clôtures périphérique. 1 446 375 $ 964 250 $ 0 $ Tl'etinqox Thérapie équine basée sur la terre Construction d'un établissement de santé pour promouvoir la guérison et la réintégration des jeunes des Premières Nations à l'aide de programmes équins comprenant la rénovation des cabanes en bois rond existantes, la construction d'installations équestres, l'aménagement d'environ 10 espaces de vie traditionnels et infrastructures connexes d'eau potable et fosse septique. 1 910 956 $ 636 985 $ 0 $ Vanderhoof Centre culturel Construction d'un centre culturel pour abriter divers objets donnés par la Première Nation Saik'uz et pour accueillir des événements et des ateliers culturels. 780 000 $ 520 000 $ 0 $ Premières Nations de West Moberly Centre culturel et communautaire Achèvement du sous-sol inachevé du nouveau bâtiment de la station sanitaire pour y ajouter des espaces pour l’art d’interprétation et pour partager la culture traditionnelle de la communauté. Les travaux comprennent une salle à manger et une salle de réunion, une salle d’entreposage, une cuisine, des toilettes, un système de chauffage, de ventilation et de climatisation et une buanderie. 334 170 $ 0 $ 111 390 $

La province accepte les demandes de financement pour l'infrastructure afin de bâtir des collectivités plus fortes : https://news.gov.bc.ca/22503.

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-covid-19.html

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program

