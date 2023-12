KIMBERLEY, BC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Kimberley construira de nouvelles infrastructures de gestion des eaux usées à la suite d'un investissement conjoint de plus de 90,6 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de l'administration municipale.

Annoncé par le député John Aldag, la ministre Anne Kang et le maire Don McCormick, ce projet permettra de construire une nouvelle station d'épuration à Kimberley. La nouvelle station remplacera le vieux Centre de contrôle de la pollution, construit en 1967 et situé en zone inondable. Elle comprendra aussi des mesures garantissant la fiabilité du service et l'efficacité du contrôle des odeurs pour éviter que les services ne perturbent les communautés voisines.

Une fois achevée, la station permettra d'offrir à Kimberley un traitement des eaux usées fiable et de haute qualité, qui minimise l'éventuel impact environnemental sur la rivière St. Mary et dans les collectivités situées en aval ainsi que le risque d'inondation du site de la station.

Citations

« Investir dans des infrastructures vertes nous aide à bâtir des collectivités résilientes tout en protégeant notre environnement. Le financement annoncé aujourd'hui permettra non seulement d'améliorer le traitement des eaux usées à Kimberley, mais aussi de protéger la population et les écosystèmes locaux. Nous continuerons d'investir dans le bien-être des Canadiens et dans la préservation des biens naturels de notre pays. »

John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Kimberley abrite une formidable communauté et des activités de plein air de renommée mondiale, qu'il s'agisse de ski, de rafting en eaux vives, de golf ou de pêche. Mon ministère continue de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour préserver la beauté des environs. Ce projet permettra de protéger la région contre les risques d'inondation et de garantir la fiabilité du service, afin que les résidents et les touristes puissent continuer à explorer les activités de plein air et à en profiter. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

« Le remplacement de la station d'épuration est l'investissement le plus important de l'histoire de Kimberley. Ce service essentiel passera de l'un des plus "à risque" de la province à l'un des plus efficaces et des plus novateurs. Pour la collectivité, il s'agit d'un véritable changement de cap, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans cet investissement. ».

Don McCormick, maire de la Ville de Kimberley

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 36 255 486 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 30 209 884 $ et celle de la Ville de Kimberley à 24 173 346 $.

. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 30 209 884 $ et celle de la à 24 173 346 $. Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 83 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 389,1 millions de dollars et une contribution provinciale de près de 240,8 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada est l'un des moyens utilisés par le gouvernement fédéral pour fournir des fonds aux collectivités dans le cadre du Plan Investir dans le Canada .

est l'un des moyens utilisés par le gouvernement fédéral pour fournir des fonds aux collectivités dans le cadre du Plan Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

