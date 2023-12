NANAIMO, BC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Les améliorations du centre de contrôle régional de la pollution de French Creek (CCPFC) amélioreront le traitement secondaire des eaux usées afin d'offrir aux habitants des services plus efficaces et plus fiables, grâce à un investissement conjoint de plus de 25,4 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que du district régional de Nanaimo.

Le CCPFC traite les eaux usées d'environ 29 000 foyers et entreprises des collectivités locales, y compris les boues d'épuration et les eaux usées des propriétés dotées de réservoirs de rétention.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, la députée provinciale Shelia Malcolmson, au nom de la ministre Anne Kang, et Vanessa Craig, présidente du district régional de Nanaimo, ce projet permettra de moderniser l'actuel CCPFC en construisant des unités de traitement combinées, notamment un bioréacteur et un clarificateur, afin d'améliorer le traitement secondaire des eaux usées et de réduire les odeurs pour French Creek, Qualicum Beach, Parksville et les collectivités avoisinantes. Ce projet permettra également d'augmenter la capacité de la station d'épuration d'environ 30 % afin de répondre à la croissance démographique prévue, de répondre aux plaintes grâce à un meilleur contrôle des odeurs et de prolonger la durée de vie utile du centre jusqu'en 2040.

Une fois terminées, les améliorations du CCPFC permettront aux collectivités du district régional de Nanaimo d'avoir un meilleur accès à des services de traitement des eaux usées de haute qualité et à un air plus pur.

Citations

« Lorsque nous investissons dans l'amélioration des services essentiels, nous investissons dans des collectivités plus saines et plus durables. La modernisation du traitement secondaire dans le district régional de Nanaimo permettra aux habitants d'avoir accès à des services efficaces de traitement des eaux usées, tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Nous continuerons d'investir dans des projets qui profitent directement aux collectivités de tout le pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans un meilleur avenir pour le Canada commence par des investissements efficaces et stratégiques dans les collectivités, comme le district régional de Nanaimo. L'une des façons dont notre gouvernement soutient la croissance dans cette région est de moderniser les installations de traitement des eaux usées afin de répondre à la demande accrue d'infrastructures publiques pour les années à venir, et ce, tout en protégeant l'environnement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Qualicum Beach, Parksville et les collectivités voisines offrent une beauté naturelle aux résidents et aux visiteurs. Une popularité croissante signifie une demande accrue en matière d'infrastructures publiques; il est donc plus important que jamais d'améliorer le traitement de l'eau. C'est pourquoi tous les ordres de gouvernement soutiennent des services plus efficaces tout en réduisant leurs répercussions sur l'environnement ».

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

« Nous remercions le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique pour cet investissement important dans le projet d'agrandissement du centre de contrôle de la pollution de French Creek et le projet d'amélioration du contrôle des odeurs du DRN. Cette subvention nous permet d'effectuer des travaux d'amélioration essentiels aux infrastructures, qui permettront de répondre à la demande croissante de services dans nos collectivités, en plus de contribuer à la protection de l'environnement grâce à un traitement efficace des eaux usées. »

Vanessa Craig, présidente du district régional de Nanaimo

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 198 744 $ dans ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement provincial investit 8 498 103 $, et le district régional de Nanaimo fournit 6 800 012 $.

. Le gouvernement provincial investit 8 498 le district régional de Nanaimo fournit 6 800 012 $. Ce volet aide à rendre les collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 95 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 451,5 millions de dollars, et une contribution provinciale totale de près de 294,9 millions de dollars.

Aux termes du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada , avec plus de 33 milliards de dollars alloués aux collectivités sous la forme d'un financement stable et à long terme dans le cadre du programme d'infrastructures Investir dans le Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du , avec plus de 33 milliards de dollars alloués aux collectivités sous la forme d'un financement stable et à long terme dans le cadre du programme d'infrastructures Investir dans le . Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

