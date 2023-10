BURNS LAKE, BC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Trois nouveaux projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans la région permettront de fournir des services municipaux plus propres et plus fiables grâce à un investissement de plus de 10 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que de la municipalité de Burns Lake, de la municipalité de Fraser Lake et du district de Mackenzie. Ces projets ont été annoncés aujourd'hui par le ministre Sean Fraser, la ministre Anne Kang et le maire Henry Wiebe.

En raison de leur ancienneté, l'actuelle station de traitement des eaux usées et les équipements électriques de Burns Lake ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Ce projet consiste à remplacer le système de traitement au phosphore, à mettre en place un nouveau système de désinfection aux ultraviolets et d'apporter des améliorations au système de lagunage afin d'améliorer les services et de soutenir l'assainissement de l'environnement.

De plus, Fraser Lake modernisera son vieux réservoir, notamment en construisant un nouveau réservoir de stockage d'eau, en améliorant le système de mélange, les vannes et les raccords de tuyauterie, ainsi qu'en modernisant le bâtiment de contrôle et les composants électriques, ce qui permettra de fournir une eau potable propre et fiable à la collectivité.

Enfin, le district de Mackenzie mettra en place un système de traitement de l'eau dans la subdivision de Gantazhaz afin de réduire les niveaux de manganèse et de faire en sorte que la collectivité respecte les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Cet investissement permettra de construire un nouveau bâtiment pour le traitement de l'eau, d'installer un système d'élimination du manganèse et du fer, d'installer un système d'injection de chlore, ainsi que d'effectuer des travaux connexes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, ces petites collectivités bénéficieront d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées efficaces et sûres qui permettront de fournir une eau potable salubre, d'assurer une meilleure gestion des eaux usées et d'offrir une solution de croissance verte et propre pour la région. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les lacs, les rivières et les montagnes du centre de la Colombie-Britannique constituent un écosystème unique et magnifique. Mon ministère travaille fort pour préserver cette beauté tout en soutenant les résidents de cette région. C'est pourquoi il est important que tous les ordres de gouvernement soutiennent les collectivités en croissance comme Burns Lake, Fraser Lake et Mackenzie et les aident à améliorer leurs projets d'infrastructure. Continuons à travailler ensemble pour promouvoir la durabilité environnementale dans la région et offrir aux résidents et aux visiteurs des services plus fiables sur lesquels ils pourront compter pendant de nombreuses années. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« La plupart des petites municipalités rurales ne peuvent pas investir dans de grands projets d'infrastructures vertes sans l'aide financière des gouvernements fédéral et provincial. Le conseil municipal est extrêmement heureux de recevoir un financement dans le cadre du programme d'Infrastructure Canada (sous-volet Qualité de l'environnement) pour remplacer le système de traitement des eaux usées désuet. La modernisation du système permettra d'améliorer les services offerts aux résidents autochtones et non autochtones de notre municipalité tout en réduisant la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que l'utilisation des ressources grâce au recours aux rayons ultraviolets au lieu du chlore pour traiter les effluents. Ce projet constitue une victoire pour la collectivité et l'environnement. »

Henry Wiebe, maire de Burns Lake

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 226 500 $ dans ces projets et le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 3 521 731 $. La contribution des trois municipalités totalise 2 818 019 $.

investit 4 226 500 $ dans ces projets et le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 3 521 731 $. La contribution des trois municipalités totalise 2 818 019 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 140 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant près de 674 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 355 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

