Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans des projets d'infrastructure à l'échelle de la province

WILLIAMS LAKE, BC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada a annoncé un investissement conjoint de plus de 5,5 millions de dollars dans le but de soutenir sept projets d'infrastructure réalisés dans les régions centrale, intérieure et du nord de la Colombie-Britannique.

À Williams Lake, cet investissement permettra d'apporter des améliorations au complexe récréatif Cariboo Memorial. Il permettra d'effectuer une mise à niveau de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, ce qui comprend l'installation d'un système de récupération de la chaleur résiduelle lors de la réfrigération de la patinoire afin de chauffer la piscine, et de déshumidifier et de faire circuler l'air. Ces améliorations entraîneront une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'installation de plus de 50 % et amélioreront la qualité de l'air intérieur afin d'offrir des options de loisirs intérieurs plus sûrs et plus sains aux résidents.

Dans la région du nord, les investissements à Prince George et Prince Rupert soutiendront des projets de ventilation dans un ensemble de logements sociaux ainsi que dans quatre écoles pour augmenter l'apport d'air extérieur et améliorer la qualité de l'air intérieur.

Dans la région du centre-sud intérieur, un investissement à Merritt permettra d'aménager un sentier polyvalent asphalté d'environ 1,5 km, qui offrira aux élèves une option de transport actif plus sécuritaire pour se rendre à l'école et en revenir et qui contribuera à bâtir un réseau de transport actif pour la collectivité.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Moderniser les infrastructures grâce à des technologies vertes modernes permet de réduire la consommation d'énergie, d'assainir l'air et de diminuer les émissions de carbone. En collaboration avec ses partenaires, le gouvernement du Canada investit aujourd'hui dans des infrastructures telles que les écoles et les centres récréatifs afin que les résidents, les collectivités et la nature puissent en profiter pendant de nombreuses années. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des infrastructures sûres et durables sont essentielles à la santé de nos collectivités et de l'environnement. Je suis heureuse que ce projet conjoint offre aux résidents de Williams Lakes, de Prince George et de Prince Rupert un accès à des infrastructures plus écologiques et plus propres qui aideront à assurer leur sécurité et à favoriser leur bien-être. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

« La ville de Williams Lake tient à remercier les gouvernements pour cet investissement dans la récupération de l'énergie, qui permettra au complexe récréatif Cariboo Memorial d'être plus propre et plus vert. Le système de récupération de la chaleur qui sera installé dans le cadre de ce projet a été conçu pour utiliser une technologie dernier cri qui fera du complexe récréatif Cariboo Memorial l'une des installations les plus écoénergétiques au Canada. Nous sommes reconnaissants de cet investissement qui permettra de récupérer de l'énergie afin de l'utiliser dans d'autres secteurs d'activité, et nous estimons que la récupération se traduira par des économies annuelles de l'ordre de 35 000 $. Ces améliorations réduiront les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65 % à l'appui de l'engagement de la ville à l'égard de l'intendance climatique. »

Surinderpal Rathor, maire de Williams Lake

« Nous sommes très reconnaissants du financement reçu pour l'amélioration des infrastructures vertes du complexe récréatif Cariboo Memorial. Ce financement appuie nos efforts soutenus visant à réduire l'empreinte carbone de nos installations récréatives et il est complémentaire à des projets réalisés partout dans la région, comme l'élargissement de systèmes d'énergie solaire. »

Margo Wagner, présidente du Conseil, district régional de Cariboo

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 524 082 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 2 042 150 $. Les municipalités investissent quant à elles 958 803 $.

Le financement du gouvernement du Canada provient de trois volets du Programme d'infrastructures Investir dans le Canada (PIIC) :

Le sous-volet Atténuation des changements climatiques du volet Infrastructures vertes aide à bâtir des collectivités plus écologiques en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant des technologies propres.



Le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives appuie des améliorations aux infrastructures communautaires, aux édifices et aux sites culturels et aux installations récréatives.



Le volet Résilience à la COVID-19 offre du financement souple pour la réalisation de projets à court terme.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 475 projets d'infrastructure ou regroupements de projets réalisés dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada ont été approuvés en Colombie-Britannique, et ces projets sont assortis d'une contribution fédérale totale de plus de 3,4 milliards de dollars et d'une contribution provinciale totale de plus de 4,1 milliards de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les terres et les eaux.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan collabore avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Document d'information

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans des projets d'infrastructure à l'échelle de la province

