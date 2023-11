GOLDEN, BC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Deux ponts franchissant la rivière Kicking Horse seront rénovés pour les rendre plus résistants aux impacts des changements climatiques, grâce à un investissement combiné de plus de 89,6 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Colombie‑Britannique. Annoncé par le député John Aldag, le ministre Rob Fleming et le maire Ron Oszust, ce projet réduira le risque de dommages causés aux infrastructures essentielles de Golden par des événements liés au climat.

Les ponts Kicking Horse 1 et 2 traversent la rivière sur la route 95 et sont les seuls chemins empruntables par les véhicules, qui relient le nord et le sud de Golden. Ils font également office de connexion essentielle entre les routes 1 et 3 et plusieurs collectivités situées le long de la route 95 entre Golden et Cranbrook. Le financement permettra de remplacer et d'augmenter la capacité des ponts de la rivière Kicking Horse afin qu'ils résistent aux répercussions des événements liés au climat tels que des embâcles, des coulées de débris et des inondations. Les améliorations permettront d'éviter les dommages et la perte potentielle de connexions importantes qui pourraient menacer l'accès aux biens et aux services essentiels pour les collectivités de la région. Le financement du projet permettra également d'améliorer les possibilités de transport actif sur les ponts en aménageant des sentiers polyvalents qui seront reliés au réseau municipal de transport actif.

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Le gouvernement fédéral continuera d'investir dans les infrastructures afin de poursuivre la croissance économique de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement reste déterminé à rendre le Canada encore plus résilient. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes d'Infrastructure Canada soutient les améliorations proactives des infrastructures publiques essentielles qui permettront précisément d'atteindre cet objectif. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de réduire le risque de dommages causés par des événements climatiques à deux ponts qui sont essentiels pour les habitants de Golden et les usagers de la route 95. Nous continuerons d'investir dans des projets de prévention et d'atténuation des catastrophes qui protègent les Canadiens et les Canadiennes et les infrastructures qui permettent à nos collectivités de poursuivre leurs activités. »

John Aldag, député de Cloverdale -- Langley, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les événements liés au climat sont de plus en plus fréquents et de plus en plus dévastateurs pour nos infrastructures et les collectivités qui les utilisent. Des inondations extrêmes de 2021 à la saison des incendies record de cette année, il est essentiel que nous poursuivions notre collaboration avec nos partenaires de tous les ordres de gouvernement pour investir dans des projets qui permettent à la population de la Colombie-Britannique de rester en sécurité et connectée. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie‑Britannique

« Ce projet passionnant à Golden permettra de moderniser et de rendre plus sûr et plus efficace cet important lien dans notre collectivité, et de transformer notre centre-ville. Nous remercions le gouvernement fédéral pour son investissement dans les infrastructures publiques essentielles, et nous avons établi une relation extraordinaire avec le ministère des Transports et de l'Infrastructure tout au long de la conception du projet et du processus de consultation. J'ai hâte de poursuivre ce partenariat et de voir le nouveau pont se concrétiser. »

Son honneur Ron Oszust, maire de la ville de Golden

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 28 769 154 dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 60 882 000 dollars .

investit 28 769 dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 60 882 . Le programme FAAC soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces ou les territoires, les entités du secteur public, les organisations autochtones et les organisations sans but lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles ne faisant pas partie du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,3 milliards de dollars par l'intermédiaire du FAAC. À ce jour, plus de 2,3 milliards de dollars ont été engagés, par l'entremise du FAAC, pour 85 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et à résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens et Canadiennes.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte . Elle prévoit un nouveau financement de 1,6 milliard de dollars pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs pour les collectivités canadiennes.

: bâtir des collectivités résilientes et une économie forte Elle prévoit un nouveau financement de 1,6 milliard de dollars pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs pour les collectivités canadiennes. Le FAAC constitue un élément important du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation.

