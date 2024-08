VANCOUVER, BC, le 29 août 2024 /CNW/ - Les tremblements de terre figurent parmi les catastrophes naturelles les plus puissantes et les plus destructrices qui soient. En être prévenu quelques secondes à l'avance peut faire la différence entre la vie et la mort, limiter les blessures et protéger des infrastructures essentielles en permettant de prendre rapidement des mesures pour se protéger et protéger les autres.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit Sajjan, ainsi que la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique, l'honorable Bowinn Ma, ont annoncé que le système national d'alerte sismique précoce (ASP) de la Colombie-Britannique était en service et soutenait d'ores et déjà les efforts de préparation aux tremblements de terre dans l'Ouest canadien.

Depuis longtemps, RNCan est une source fiable d'information sur les tremblements de terre au Canada. Son système d'ASP utilisera un réseau de capteurs pour avertir les populations menacées par un tremblement de terre. En cas de tremblement de terre potentiellement dangereux, une alerte sera lancée automatiquement par le Système national d'alertes au public quelques secondes ou dizaines de secondes avant le début des fortes secousses, ce qui donnera aux populations concernées en Colombie-Britannique quelques secondes pour « se baisser, s'abriter et s'agripper ». RNCan collabore en outre avec les exploitants d'infrastructures essentielles pour garantir qu'ils reçoivent directement des messages d'alerte authentifiés, riches en informations techniques. Grâce à ces alertes, les exploitants pourront activer automatiquement des mesures de protection des trains, ponts et tunnels. Ils pourront par exemple empêcher la circulation d'accéder aux ponts et aux tunnels, dérouter les aéronefs pour les faire atterrir ailleurs, immobiliser les trains pour éviter les déraillements et ouvrir tout de suite les portes des casernes afin que les véhicules d'urgence puissent transporter plus rapidement les secours après un séisme.

La mise en service du système d'ASP en Colombie-Britannique et plus tard cette année dans l'Est ontarien et le sud du Québec permettra de transmettre des alertes à plus de 10 millions de personnes dans les régions du pays les plus sujettes aux séismes. Il s'agit d'une amélioration majeure par rapport au système précédent, qui ne pouvait fournir d'informations qu'après un tremblement de terre.

Le système d'ASP fait partie d'une série d'investissements fédéraux dans le renforcement de la sécurité et de la résilience des infrastructures de préparation aux urgences du Canada et permet de réaliser les objectifs prioritaires de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada . Cette stratégie a été élaborée en collaboration avec les provinces et les territoires, et en consultation avec divers intervenants et organismes autochtones.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler de concert avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour renforcer les capacités d'atténuation, de préparation et d'intervention qui nous permettent de faire face à des catastrophes naturelles comme les séismes, dans l'intérêt de la sécurité de toutes les personnes vivant dans des régions à risque au pays.

Citations

« Assurer la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Le système d'alerte sismique précoce en service en Colombie-Britannique contribuera à réduire le nombre de blessures, de décès et de pertes matérielles. Il fournira de précieuses secondes de préavis qui permettront à nos citoyens de prendre des mesures de protection en cas de tremblement de terre, notamment en les prévenant de se "baisser, s'abriter et s'agripper". Des messages seront également envoyés pour déclencher des mesures automatisées (p. ex. ouverture de portes, arrêt de trains, déclenchement d'alarmes et fermeture de valves). Ce système contribuera grandement à assurer la santé de la population canadienne. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Des alertes rapides peuvent permettre de sauver des vies lors de tremblements de terre. Ce système d'alerte précoce représente un important investissement dans les mesures et les interventions du Canada en cas d'urgence, permettant ainsi aux particuliers et aux collectivités de passer à l'action et de réduire l'impact de séismes dévastateurs. Grâce à de précieuses secondes de préavis, nous pouvons sauver des vies, réduire le nombre de blessures et réduire au minimum les dommages aux infrastructures et à l'environnement. Pour les intervenants d'urgence, les fournisseurs de soins de santé et toute la population canadienne, ce système est un outil d'une importance cruciale, qui nous aidera à bâtir un pays plus résilient d'un océan à l'autre. »

L'honorable Harjit Sajjan

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La Colombie-Britannique étant plus sujette aux tremblements de terre que toutes les autres régions du Canada, il est important pour nous d'utiliser les méthodes les plus avancées dont nous disposons pour protéger les habitants de notre province. Le système d'alerte sismique précoce peut contribuer à sauver des vies et à prévenir des blessures en donnant aux gens de précieuses secondes de préavis qui leur permettront de se protéger et de protéger d'autres personnes. Nous avons fait équipe avec le gouvernement du Canada pour mettre au point ce système préventif dans le cadre des efforts que nous déployons pour améliorer nos outils et en élargir la portée en vue d'assurer la sécurité de nos citoyens avant, pendant et après les situations d'urgence. »

L'honorable Bowinn Ma

Ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique

« Le système d'alerte sismique précoce renforcera la sécurité des citoyens de North Shore et de toute la Colombie-Britannique. En offrant de précieuses secondes de préavis, il permettra aux gens de se "baisser, s'abriter et s'agripper", ce qui pourrait prévenir des blessures et sauver des vies, et contribuera à réduire au minimum les dommages matériels. L'annonce d'aujourd'hui montre également à quel point la collaboration entre gouvernements peut aider à assurer et à renforcer la sécurité de la population canadienne. »

L'honorable Terry Beech

Ministre des Services aux citoyens

Quelques faits

Le système d'ASP émettra des alertes en cas de tremblement de terre d'intensité supérieure à IV et de magnitude supérieure à 5 - ce qui correspond environ au niveau de magnitude susceptible de provoquer des blessures ou des dommages. Les habitants touchés peuvent donc recevoir une alerte, mais en ressentir nullement ou faiblement les secousses.

Selon une analyse des tendances historiques, le Canada subit un séisme de magnitude supérieure à 5 une fois par année environ.

Le système d'ASP assure la détection rapide de tremblements de terre, l'estimation en temps réel du danger sismique et la notification des secousses prévues.

Les systèmes d'ASP ne peuvent pas prédire la survenue de tremblements de terre. Ils ne donnent pas des heures de préavis ni assez de temps pour évacuer un immeuble. Le délai d'alerte varie de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, selon la distance du tremblement de terre et le mode de réception de l'alerte. Plus on est loin de l'épicentre, plus notre délai d'alerte est long.

Le Canada recense quelque 5 000 séismes par an. Les secousses sismiques peuvent endommager des infrastructures, détruire des bâtiments, causer des pannes de courant, déplacer des populations et même entraîner des pertes de vie.

recense quelque 5 000 séismes par an. Les secousses sismiques peuvent endommager des infrastructures, détruire des bâtiments, causer des pannes de courant, déplacer des populations et même entraîner des pertes de vie. Au Canada, les séismes sont plus fréquents le long du littoral de la Colombie-Britannique et au Yukon , de même que le long des vallées du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais dans le sud du Québec et l'est de l' Ontario , respectivement.

, de même que le long des vallées du fleuve et de la rivière des Outaouais dans le sud du Québec et l'est de l' , respectivement. Le Système national d'alertes au public (SNAP) du Canada est un dispositif des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui donne aux autorités responsables de la sécurité civile partout au pays la capacité d'avertir le public de l'imminence ou de l'occurrence d'un aléa.

Liens pertinents

