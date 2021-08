OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance accrue de la connectivité Internet. En effet, il est plus essentiel que jamais d'avoir accès à des services Internet rapides et fiables. De nombreux Canadiens vivant dans des collectivités rurales n'y ont pas accès depuis trop longtemps, ce qui nuit à leur capacité de travailler, d'étudier et de demeurer en contact avec leurs amis et les membres de leur famille. La pandémie a fait en sorte qu'il est encore plus urgent de combler ce fossé. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario accélèrent la cadence de leurs investissements dans l'infrastructure à large bande.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Peterborough-Kawartha, l'honorable Maryam Monsef; le député de Glengarry-Prescott-Russell, Franciis Drouin; et la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et députée d'Etobicoke-Centre, l'honorable Kinga Surma, ont souligné un investissement conjoint de 362 millions de dollars visant à brancher à Internet haute vitesse 90 124 foyers ruraux de l'Est de l'Ontario.

Cet investissement est fait dans le cadre d'une entente fédérale-provinciale, à la suite de laquelle le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario ont joint leurs efforts pour soutenir des projets de réseautage à fibre optique à grande échelle qui permettront d'offrir un accès à Internet haute vitesse aux quatre coins de la province d'ici 2025.

Par ailleurs, la Banque de l'infrastructure du Canada évalue les propositions soumises au titre du Fonds pour la large bande universelle en vue de fournir, en partenariat avec des investisseurs privés et institutionnels, du financement additionnel, au cas par cas, à des projets visant un important déploiement de la large bande.

Au Canada, plus de 890 000 foyers de régions rurales ou éloignées sont en voie d'être branchés à Internet à haute vitesse grâce à des investissements du gouvernement fédéral. À la fin de mars 2021, 175 000 foyers de régions rurales ou éloignées avaient été branchés à Internet haute vitesse dans le cadre de projets soutenus par le gouvernement du Canada. D'ici la fin de l'année, plus de 435 000 foyers seront branchés grâce au soutien du gouvernement fédéral.

L'investissement d'aujourd'hui constitue une étape concrète du plan ambitieux de l'Ontario qui vise à brancher l'ensemble de ses régions d'ici la fin de 2025. En effet, la province en est maintenant à près de 40 % de cet objectif. Ce soutien financier fait fond sur l'investissement pouvant atteindre 14,7 millions de dollars récemment annoncé par l'Ontario dans 13 nouveaux projets au titre du Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario. Ce sont donc jusqu'à 17 000 foyers et entreprises qui auront accès à des services Internet haute vitesse fiables grâce à ces projets, un complément à toute une gamme d'initiatives provinciales déjà en cours qui brancheront 70 000 foyers et entreprises.

S'inscrivant également dans le plan de l'Ontario visant la connectivité intégrale de la province, un processus d'approvisionnement novateur récemment annoncé sera utilisé pour brancher la vaste majorité des communautés mal desservies et non desservies restantes. L'approvisionnement au moyen de ce modèle de prestation, dirigé par Infrastructure Ontario, débutera plus tard cet été. Toutes ces initiatives font partie du plan de l'Ontario visant le branchement à des services Internet haute vitesse fiables de plus de communautés dans l'ensemble de la province.

Le financement annoncé aujourd'hui fait fond sur les progrès accomplis par les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour améliorer les infrastructures essentielles dans cette province. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et d'autres partenaires ont fourni plus de 30 milliards de dollars au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Cet investissement a permis d'appuyer plus de 265 projets locaux de transport en commun, 140 projets en milieu rural et nordique, plus de 70 projets d'infrastructure verte et plus de 270 projets liés à la communauté, à la culture et aux loisirs. Dans le cadre de ce programme, l'Ontario a aussi lancé le volet Résilience à la COVID-19, assorti d'une enveloppe fédérale-provinciale combinée de 1,05 milliard de dollars. Cela comprend un financement fédéral-provincial de 250 millions de dollars destiné aux municipalités qui doivent répondre à des besoins critiques en matière d'infrastructure locale afin d'assurer la santé et la sécurité de leurs citoyens.

Citations

« En fournissant un accès à Internet haute vitesse, nous permettons la création d'emplois, l'amélioration de la santé et de la sécurité de tous, et la réduction du fossé entre les régions rurales et urbaines. La pandémie a rendu ce travail encore plus urgent, et le gouvernement du Canada est intervenu en mettant sur pied le Fonds pour la large bande universelle. Les investissements consentis par notre gouvernement jusqu'à présent ont aidé à brancher 175 000 foyers à Internet haute vitesse. D'ici Noël, 435 000 foyers qui n'avaient pas accès à ce service en décembre l'an dernier seront branchés. Ce nombre continuera de croître aussi bien qu'il s'établira à plus de 700 000 foyers d'ici la fin de 2022, et à plus de 800 000 foyers d'ici la fin de 2023. L'entente annoncée aujourd'hui aidera près de 280 000 foyers à profiter de ce service essentiel, y compris 90 124 foyers de l'Est de l'Ontario. Au nom du premier ministre et du gouvernement du Canada, je tiens à remercier tous nos partenaires de leur travail acharné. Nous poursuivrons nos efforts jusqu'à ce que chaque Canadien ait accès à Internet haute vitesse. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Peterborough-Kawartha, l'honorable Maryam Monsef

« La pandémie de COVID-19 nous a fait comprendre qu'un accès à Internet est essentiel pour nos communautés et pour assurer une reprise économique durable. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de 90 000 maisons seront connectées à Internet. Il s'agit du résultat de plusieurs années de travail avec nos partenaires, et aujourd'hui, les citoyens de l'Est de l'Ontario en récoltent les fruits. »

- Le député de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin

« Notre gouvernement avance une fois de plus dans le cadre de son plan audacieux qui vise à offrir Internet haute vitesse dans toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Notre dernier investissement visant à rendre Internet haute vitesse accessible à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises aura des répercussions positives pour un très grand nombre de familles et de particuliers dans l'Est de l'Ontario. En collaborant avec nos partenaires du gouvernement fédéral, nous avons atteint un autre jalon important en vue de bâtir une province plus forte et plus branchée. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et députée d'Etobicoke-Centre, l'honorable Kinga Surma

Les faits en bref

Depuis 2015, les investissements du gouvernement du Canada ont aidé plus de 175 000 foyers de régions rurales ou éloignées partout au Canada à avoir accès à Internet haute vitesse.

ont aidé plus de 175 000 foyers de régions rurales ou éloignées partout au à avoir accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure à large bande, dont 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

a engagé 7,2 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure à large bande, dont 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle. Ces investissements feront en sorte que 98 % des Canadiens auront accès à une connectivité à haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'entre eux, d'ici 2030.

100 % d'entre eux, d'ici 2030. Le gouvernement de l' Ontario s'efforce d'améliorer la connectivité partout dans la province. Il a d'ailleurs engagé près de 4 milliards de dollars pour faire en sorte que tous les Ontariens aient accès à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025.

s'efforce d'améliorer la connectivité partout dans la province. Il a d'ailleurs engagé près de 4 milliards de dollars pour faire en sorte que tous les Ontariens aient accès à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025. Le gouvernement de l' Ontario a investi dans des initiatives en vue d'améliorer la connectivité dans l'Est (anglais) et le Sud-Ouest (anglais) de l' Ontario . Il a également investi dans des projets visant à brancher à Internet haute vitesse des régions rurales et du Nord de l' Ontario , notamment dans le cadre de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l' Ontario et du programme Réseau de prochaine génération.

a investi dans des initiatives en vue d'améliorer la connectivité dans l'Est (anglais) et le Sud-Ouest (anglais) de l' . Il a également investi dans des projets visant à brancher à Internet haute vitesse des régions rurales et du l' , notamment dans le cadre de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du l' et du programme Réseau de prochaine génération. Le gouvernement de l' Ontario accélère la réalisation de projets en matière de services à large bande au titre de la Loi de 2021 soutenant l'expansion de l'Internet et des infrastructures, qui a reçu la sanction royale au printemps.

