Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 22 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse plus de 1 400 foyers situés dans 10 communautés de l'Ontario

UXBRIDGE, ON, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, doivent pouvoir avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. C'est dans cette optique que les gouvernements du Canada et de l'Ontario agissent pour fournir un tel accès à des communautés moins bien desservies de l'Ontario.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O'Connell, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, de concert avec l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, et le député provincial de Whitby, Lorne Coe, l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 22 millions de dollars à la Municipalité régionale de Durham pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 1 400 foyers situés dans les communautés d'Ashburn, de Columbus, de Courtice, de Greenbank, de Leaskdale, de Manchester, de Myrtle Station, de Raglan, de Sunderland et d'Uxbridge.

Le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'entente de partenariat sur la large bande qui a été conclue entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario le 29 juillet 2021 pour soutenir des projets de déploiement de réseaux à fibre optique de grande envergure visant à fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial de plus de 1,2 milliard de dollars.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. L'annonce permet aussi au gouvernement de l'Ontario de faire un pas de plus vers l'atteinte de son objectif de fournir à toutes les communautés de la province un accès fiable à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. L'investissement annoncé aujourd'hui marque un pas important vers la pleine connectivité Internet des régions rurales de l'Ontario. Cette collaboration avec la Municipalité régionale de Durham permettra de brancher plus de 1 400 foyers moins bien desservis situés dans 10 communautés rurales de l'Ontario. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs de connectivité et veiller à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, puissent avoir accès à Internet haute vitesse. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'accès à Internet haute vitesse est essentiel au succès de tout le monde, et tout particulièrement des gens qui vivent et travaillent dans les régions rurales de l'Ontario et du reste du pays. Le projet annoncé aujourd'hui améliorera l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, favorisera la création d'emplois dans ces communautés et contribuera au maintien des relations des gens avec leurs proches. Notre gouvernement est déterminé à réaliser des investissements de la sorte pour offrir à tous les Ontariens comme à tous les autres Canadiens la connexion à Internet haute vitesse dont ils ont besoin pour réussir. »

- La secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O'Connell

« L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus vers un Canada pleinement branché. De pair avec le gouvernement de l'Ontario, nous donnons à plus de 1 400 foyers situés dans 10 communautés de la province, y compris à Whitby, l'accès à Internet haute vitesse. En investissant dans la connectivité, nous offrons aux citoyens un meilleur accès aux services essentiels, à l'éducation et aux possibilités d'affaires, ce qui leur permettra ainsi d'avoir prise sur leur vie. Nous réaffirmons notre engagement indéfectible à ne laisser personne pour compte et à brancher 98 % des Canadiens d'ici 2026 et la population entière d'ici 2030. »

- Le député de Whitby, Ryan Turnbull

« Notre gouvernement travaille à bâtir un Ontario plus fort en offrant un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province, dont celle d'Uxbridge. En continuant d'investir dans des infrastructures clés, nous dotons les communautés, les entreprises et les citoyens des moyens nécessaires pour s'épanouir. Nous poursuivrons également nos efforts pour combler le fossé numérique, stimuler la croissance économique et veiller à ce que tout le monde puisse travailler et s'instruire en ligne, participer aux activités du secteur agricole et communiquer avec ses proches. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

« L'Ontario progresse à un rythme sans précédent afin que toutes ses communautés aient accès à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025. L'investissement annoncé aujourd'hui représente un important pas en avant dans la réalisation de ce plan ambitieux. Il aura une portée considérable dans le quotidien des familles et des entreprises de la région de Durham. »

- L'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu

« L'investissement annoncé d'aujourd'hui fait partie du financement historique de près de 4 milliards de dollars que nous avons prévu pour pouvoir offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à chaque communauté de la province d'ici la fin de 2025. Les progrès que nous réalisons permettent de doter un plus grand nombre de familles et d'entreprises des outils dont elles ont besoin pour réussir dans le monde numérique d'aujourd'hui. »

- Le député provincial de Whitby, Lorne Coe

« Je suis ravi de voir l'engagement continu dont nos partenaires à l'échelle provinciale et fédérale font preuve en investissant dans l'infrastructure à large bande de la région de Durham. Il est essentiel d'offrir des services Internet haute vitesse abordables dans les communautés rurales de la région pour assurer le bon fonctionnement des entreprises et la prospérité des résidents. La Municipalité régionale est fière de contribuer, de concert avec les gouvernements provincial et fédéral, au financement du développement de l'infrastructure à large bande et à sa mise en place dans la région de Durham. Ces efforts se font par l'intermédiaire de la société de services municipaux de la Municipalité régionale, Durham OneNet, Inc., et du fournisseur de services Internet partenaire, Vianet. Il s'agit d'un pas en avant de plus pour concrétiser notre volonté d'égaler certaines des communautés les mieux branchées au monde. »

- Le président régional et directeur général de la Municipalité régionale de Durham, John Henry

« Vianet est des plus enthousiastes de prendre part à cette annonce de financement de l'infrastructure à large bande. Les fonds octroyés par les gouvernements fédéral et provincial permettront d'offrir l'accès à Internet haute vitesse par fibre optique dans les milieux ruraux de la région de Durham. Depuis plus de 20 ans, Vianet fournit des services Internet et des solutions de connectivité aux communautés rurales et éloignées moins bien desservies. En cette ère où le numérique prédomine, notamment avec l'arrivée sur le marché de nouvelles applications et la demande à l'égard de la bande passante toujours en hausse, le seul investissement judicieux à long terme pour renforcer la connectivité dans les régions rurales réside dans l'infrastructure à fibre optique. La mise en place de réseaux à fibre optique dans les milieux ruraux est coûteuse et complexe. Grâce à l'apport financier conjoint des gouvernements et du secteur privé, il sera toutefois possible de combler le fossé en matière de large bande entre les milieux ruraux et urbains du Canada. Vianet se réjouit à l'idée de participer à ces efforts. »

- Le directeur du développement commercial de Vianet Inc., Brian McCullagh

Dans le cadre de ce projet, Vianet travaillera, à titre de fournisseur de services Internet, en collaboration avec la Municipalité régionale de Durham afin d'offrir l'accès à Internet haute vitesse à plus de 1 400 foyers des communautés d' Ashburn , de Columbus , de Courtice , de Greenbank , de Leaskdale , de Manchester , de Myrtle Station , de Raglan , de Sunderland et d' Uxbridge .

afin d'offrir l'accès à Internet haute vitesse à plus de 1 400 foyers des communautés d' , de , de , de , de , de , de , de , de et d' . La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit.

investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit. En date de juillet 2023, le gouvernement de l' Ontario avait conclu des ententes totalisant plus de 2,3 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province.

avait conclu des ententes totalisant plus de 2,3 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province. Le gouvernement de l' Ontario a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par collectivité ou par municipalité et ainsi en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts.

a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par collectivité ou par municipalité et ainsi en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts. En 2021, le gouvernement de l' Ontario a adopté la Loi de 2021 soutenant l'expansion de la large bande et des infrastructures afin d'accélérer la réalisation de projets d'Internet haute vitesse. Pour renforcer les dispositions juridiques déjà établies, il a en outre adopté la Loi de 2022 pour un Ontario connecté, qui vise à réduire encore plus les obstacles, les chevauchements et les retards.

