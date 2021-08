OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point nous dépendons de nos connexions Internet, ce qui rend l'accès à un service Internet rapide et fiable encore plus essentiel. Depuis trop longtemps, de nombreux Canadiens vivant en milieu rural n'ont pas accès à Internet haute vitesse, ce qui nuit à leur capacité de travailler, d'apprendre et de rester en contact avec leur famille et leurs amis. La pandémie a rendu encore plus urgent le fait de s'attaquer à cette fracture. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario accélèrent leurs investissements dans l'infrastructure à large bande.

Aujourd'hui, l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés et députée de King-Vaughan, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des sexes et du Développement économique rural et députée de Peterborough-Kawartha, ainsi que l'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée et député provincial d'Ajax, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont souligné un investissement conjoint pouvant atteindre 230 millions de dollars pour apporter Internet haute vitesse à pas moins de 52 866 foyers ruraux du centre de l'Ontario.

Cet investissement est effectué dans le cadre d'une entente fédérale-provinciale conjointe par laquelle le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario se sont associés pour soutenir des projets de fibre optique à grande échelle qui fourniront un accès Internet haute vitesse à tous les coins de la province d'ici 2025.

En outre, la Banque canadienne d'infrastructure évalue les possibilités proposées par le Fonds pour l'accès universel à large bande afin de fournir un financement supplémentaire, projet par projet, en vue d'une expansion importante de la large bande en partenariat avec des investisseurs privés et institutionnels.

À l'échelle du Canada, plus de 890 000 foyers ruraux et éloignés sont en voie d'être raccordés à Internet haute vitesse grâce aux investissements fédéraux. À la fin de mars 2021, 175 000 ménages ruraux et éloignés avaient été connectés à Internet haute vitesse dans le cadre de projets soutenus par le gouvernement du Canada. D'ici la fin de cette année, plus de 435 000 foyers seront connectés grâce au soutien du gouvernement fédéral.

Cet investissement représente une avancée concrète qui permettra à l'Ontario de réaliser près de 40 % de son ambitieux plan visant à offrir Internet haute vitesse à tous les habitants de la province d'ici la fin de 2025. Cet investissement s'ajoute à l'investissement récemment annoncé par l'Ontario d'un montant pouvant atteindre 14,7 millions de dollars pour 13 nouveaux projets dans le cadre du programme Amélioration de la connectivité en Ontario (PACO). Ces projets permettront à 17 000 foyers et entreprises d'accéder à un service Internet haute vitesse fiable et s'appuient sur une série d'initiatives provinciales en cours qui permettront de connecter 70 000 autres foyers et entreprises.

Dans le cadre du plan de l'Ontario visant à atteindre une connectivité à 100 %, un processus d'approvisionnement novateur récemment annoncé est utilisé pour aider à connecter la grande majorité des communautés restantes non desservies ou mal desservies. L'approvisionnement selon ce modèle de prestation, dirigé par Infrastructure Ontario, commencera plus tard cet été. Ensemble, ces initiatives s'inscrivent dans le plan de l'Ontario visant à apporter un service Internet haute vitesse fiable à un plus grand nombre de collectivités de la province.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès que les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont déjà réalisés pour améliorer l'infrastructure essentielle en Ontario. Cela comprend l'obtention de plus de 30 milliards de dollars en financement fédéral, provincial et de partenaires pour le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Cet investissement soutient plus de 265 projets de transport en commun locaux, 140 projets dans les régions rurales et du Nord, plus de 70 projets d'infrastructure verte et plus de 270 projets communautaires, culturels et récréatifs. De plus, dans le cadre du PIIC, l'Ontario a lancé le volet Résilience à la COVID-19 avec un financement fédéral et provincial combiné de 1,05 milliard de dollars. Cela comprend jusqu'à 250 millions de dollars de financement fédéral et provincial pour les municipalités afin de répondre aux besoins critiques en matière d'infrastructure locale pour améliorer la santé et la sécurité.

Citations

« La pandémie a fait ressortir à quel point Internet haute vitesse est essentiel pour connecter les Canadiens, mais beaucoup n'y ont toujours pas accès. L'investissement d'aujourd'hui permettra de connecter les ménages de près de trois cents collectivités du centre de l'Ontario à des services à large bande modernes. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour connecter le plus grand nombre de ménages possible, le plus rapidement possible, ce qui favorisera la croissance et les possibilités dans les collectivités rurales. »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés et députée de King-Vaughan

« L'élargissement de l'accès à la large bande dans la région de York est une priorité pour notre gouvernement depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de la connectivité dans le monde d'aujourd'hui, et qu'il soutient le rôle vital que jouent nos fournisseurs de services locaux pour mieux servir et connecter nos communautés prospères pour les années à venir. »

- Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora

« Notre gouvernement ne ménage pas ses efforts pour que chacun, où qu'il vive, puisse participer au monde numérique et y prospérer. C'est pourquoi nous nous efforçons de connecter toutes les collectivités de l'Ontario à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025. Les projets que nous annonçons aujourd'hui fourniront l'accès à Internet haute vitesse à 50 000 foyers et entreprises supplémentaires, ce qui leur permettra de mieux accéder aux services en ligne essentiels, de se connecter avec leur famille et leurs amis, et de soutenir notre économie en pleine croissance. »

- L'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée et député provincial d'Ajax, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario.

« Alors que nous nous préparons à ce que l'économie de l'Ontario revienne plus forte que jamais du COVID-19, Internet à haut débit sera essentiel à notre prospérité à long terme. La pandémie a accéléré le passage au marché numérique, et pour de nombreuses entreprises, surtout les petites entreprises des régions rurales de l'Ontario, une présence en ligne fiable n'est pas négociable. Les Ontariens ont fait preuve de tant de résilience et de coopération au cours des dix-huit derniers mois, et ils attendent et méritent les outils nécessaires pour maintenir la compétitivité de leurs entreprises, avoir accès à l'information et maintenir des liens avec leurs amis et leur famille. »

- L'honorable Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances et député provincial de la circonscription de Pickering-Uxbridge

Les faits en bref

Depuis 2015, les investissements du gouvernement du Canada ont aidé plus de 175 000 foyers de régions rurales ou éloignées partout au Canada à avoir accès à Internet haute vitesse.

ont aidé plus de 175 000 foyers de régions rurales ou éloignées partout au à avoir accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure à large bande, dont 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

a engagé 7,2 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure à large bande, dont 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle. Ces investissements feront en sorte que 98 % des Canadiens auront accès à une connectivité à haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'entre eux, d'ici 2030.

100 % d'entre eux, d'ici 2030. Le gouvernement de l' Ontario s'efforce d'améliorer la connectivité partout dans la province. Il a d'ailleurs engagé près de 4 milliards de dollars pour faire en sorte que tous les Ontariens aient accès à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025.

s'efforce d'améliorer la connectivité partout dans la province. Il a d'ailleurs engagé près de 4 milliards de dollars pour faire en sorte que tous les Ontariens aient accès à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025. Le gouvernement de l' Ontario a investi dans des initiatives en vue d'améliorer la connectivité dans l'Est (anglais) et le Sud-Ouest (anglais) de l' Ontario . Il a également investi dans des projets visant à brancher à Internet haute vitesse des régions rurales et du Nord de l' Ontario , notamment dans le cadre de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l' Ontario et du programme Réseau de prochaine génération.

a investi dans des initiatives en vue d'améliorer la connectivité dans l'Est (anglais) et le Sud-Ouest (anglais) de l' . Il a également investi dans des projets visant à brancher à Internet haute vitesse des régions rurales et du l' , notamment dans le cadre de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du l' et du programme Réseau de prochaine génération. Le gouvernement de l' Ontario accélère la réalisation de projets en matière de services à large bande au titre de la Loi de 2021 soutenant l'expansion de l'Internet et des infrastructures, qui a reçu la sanction royale au printemps.



