WATERLOO, ON, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Grand River Transit obtiendra onze autobus entièrement électriques de 40 pieds, ainsi que de nouvelles unités de recharge, après un investissement combiné de plus de 15,1 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de la municipalité régionale de Waterloo pour deux projets.

Annoncés par la députée Bardish Chagger, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jess Dixon, au nom de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, et Karen Redman, présidente régionale de la municipalité régionale de Waterloo, ces projets permettront d'améliorer l'accès au transport en commun dans la région de Waterloo, tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le bruit.

Les bus seront achetés sur une période de deux ans, le premier étant arrivé à Waterloo et devant entrer en service le mois prochain. L'autre projet consistera à installer les unités de recharge nécessaires au fonctionnement des nouveaux autobus. Ces projets constituent une étape importante pour la Ville de Waterloo, qui souhaite passer à un parc d'autobus entièrement électriques.

Citations

« La mise en service des premiers bus électriques dans la région de Waterloo marque le début d'un avenir plus propre et plus prospère pour les résidents. Il est impératif de respecter nos engagements en matière d'environnement, tout en créant de bons emplois et en bâtissant des collectivités abordables, résilientes et durables. Notre gouvernement continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones pour mettre en place des options de transport en commun écologiques et accessibles. »

L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui, la région de Waterloo passe à une phase de transport en commun plus propre et plus durable. Les 11 autobus électriques desservant Cambridge, Kitchener et Waterloo contribueront d'offrir des options de transport en commun abordables et fiables. Notre gouvernement s'est pleinement engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous continuerons de prendre des mesures énergiques pour lutter contre les changements climatiques. »

Bryan May, député de Cambridge et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise et de la ministre responsable de l'Agence fédérale du développement économique pour le Sud de l'Ontario

« La prospérité et la connectivité de la région de Waterloo nécessitent des options de transport public sûres, fiables et durables. L'autobus électrique dévoilé aujourd'hui est un grand pas vers un avenir plus propre et plus silencieux pour les habitants et la région, qui finira par convertir l'ensemble de son parc d'autobus en véhicules à zéro émission. »

Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud--Hespeler

« La décarbonisation est l'un des plus grands défis auxquels notre société est confrontée. Une partie de la transition vers un avenir durable, propre et prospère consiste à investir dans la technologie et les infrastructures qui permettront de réduire les émissions de carbone. Le dévoilement du bus électrique aujourd'hui démontre comment le gouvernement fédéral collabore avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs en matière d'émissions et concrétiser sa vision de collectivités vertes, connectées et prospères dans la région de Waterloo et partout au pays. »

Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga

« Le lancement des autobus électriques de Waterloo marque une étape importante dans la mission de notre gouvernement, qui est d'être un leader mondial dans la révolution des véhicules électriques. Alors que nous réalisons notre plan visant à créer des options de transport en commun plus abordables et plus pratiques, nous continuerons d'investir dans des possibilités d'énergie propre qui sont bénéfiques pour la population, pour l'emploi et pour l'environnement. L'avenir est électrique et l'Ontario est un chef de file dans ce domaine. »

Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Il s'agit d'une étape passionnante dans nos plans de transition vers une collectivité plus résiliente et à faible émission de carbone. Alors que nous nous rapprochons de notre objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la région de 80 % d'ici 2050, Grand River Transit joue un rôle crucial. Cet autobus est un symbole de notre engagement en faveur de l'environnement et du transport durable. »

Karen Redman, présidente régionale de la municipalité régionale de Waterloo

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de l' Ontario s'élève à plus de 5 millions de dollars et celle de la municipalité régionale de Waterloo à plus de 4 millions de dollars.

. La contribution du gouvernement de l' s'élève à plus de 5 millions de dollars et celle de la municipalité régionale de à plus de 4 millions de dollars. Ce volet soutient la construction, l'expansion et la modernisation des réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun permettent d'aider les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, de créer de nouveaux emplois dans le secteur manufacturier et celui de la construction, de réduire la pollution et de rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 250 projets d'infrastructure ont été annoncés en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 5,4 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 7,1 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 5,4 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 7,1 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, à compter de 2026-2027, en vue de soutenir des solutions de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets liés au transport en commun dans des collectivités de tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques, en passant par les menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

