CHARLOTTETOWN, PE, le 6 mars 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard ont signé une entente visant à soutenir les personnes qui n'ont pas de logement, y compris celles qui vivent dans des campements, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

Le financement soutiendra la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) et permettra de fournir immédiatement un soutien supplémentaire aux personnes en situation d'itinérance. Le plan est adapté aux besoins spécifiques de Charlottetown et comprend la construction, à Charlottetown, de 13 nouveaux logements supervisés qui appartiendront à la province. Ces logements sont construits sur des terrains provinciaux selon des méthodes de construction traditionnelles et permettront d'accueillir des personnes en situation d'itinérance.

Cette initiative permettra d'offrir davantage de possibilités de passer d'un refuge à une option de logement plus stable, créant ainsi une capacité essentielle au sein du système de refuges d'urgence afin de soutenir les personnes en situation d'itinérance.

Dans le cadre de cette entente, un financement fédéral de 1 million de dollars sur deux ans sera mis à la disposition de l'Île-du-Prince-Édouard. Ce montant s'ajoute aux sommes investies par le gouvernement fédéral à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre des volets de financement régional de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, soit un total de plus de 15,6 millions de dollars de 2019-2020 à 2028-2029.

La construction des 13 logements supervisés a débuté en octobre 2024 et l'occupation est prévue pour l'automne 2025. La province de l'Île-du-Prince-Édouard investit 3,525 millions de dollars dans le projet.

Le logement procure stabilité et sécurité, et constitue le fondement du bien-être général. Chacun a droit à un logement sûr et abordable, quelle que soit sa situation.

Citations

« Chacun mérite d'avoir un chez-soi. C'est pourquoi tous les ordres de gouvernement collaborent pour accélérer la construction de logements et réduire l'itinérance chronique. Les 13 nouveaux logements supervisés de Charlottetown permettront non seulement d'offrir un refuge sûr et stable, mais aussi de contribuer à bâtir des communautés plus saines et plus inclusives. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« L'itinérance est un problème national qui nécessite un travail de collaboration. Nous voulons créer une stabilité en matière de logement et donner aux insulaires en situation d'itinérance la sécurité et la dignité dont ils ont besoin pour être prêts à accéder aux services de soutien nécessaires pour briser le cycle de l'itinérance. »

L'honorable Steven Myers, ministre du Logement, des Terres et des Communautés

Faits en bref

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance, en particulier le nombre de personnes qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée. Ce plan est mis en œuvre grâce à une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien visant à assurer la dignité des personnes.

Dans le cadre de l'entente Canada -Île-du-Prince-Édouard au titre de cette initiative, un financement fédéral de plus de 1 million de dollars sera versé afin de soutenir les activités relatives au PRCC de Charlottetown.

-Île-du-Prince-Édouard au titre de cette initiative, un financement fédéral de plus de 1 million de dollars sera versé afin de soutenir les activités relatives au PRCC de Charlottetown. Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements partout au pays.

L'ILIHRC s'appuie sur des programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada .

. Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. 15,6 millions de dollars sur neuf ans, soit de 2019-2020 à 2027-2028, sont alloués aux communautés de l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de Vers un chez-soi. Cela comprend 10,5 millions de dollars alloués à Charlottetown et à Summerside dans le cadre du volet Communautés désignées.

À l'Île-du-Prince-Édouard, depuis 2019, le programme Vers un chez-soi a aidé près de 500 personnes à obtenir un logement plus stable et a offert des services de prévention de l'itinérance à plus de 480 personnes.

À l'Île-du-Prince-Édouard, le financement de Vers un chez-soi est géré par la Société John Howard de l'Île-du-Prince-Édouard.

l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

Liens connexes

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement du Canada

Plan du Canada sur le logement

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Nouveau-Brunswick

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Terre-Neuve-et-Labrador

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Ville de London

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Québec

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Territoires du Nord-Ouest

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Yukon

Building Together: Prince Edward Island Housing Strategy 2024-2029 [en anglais seulement]

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; April Gallant, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 902-314-2753, [email protected]