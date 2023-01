CORNWALL, PE, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Personne au Canada ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur ordonnance et acheter de la nourriture.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard, ont souligné aujourd'hui les progrès accomplis dans le cadre du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance visant à améliorer l'accès des résidentes et des résidents de l'Île à d'importants médicaments et réduire leur coût.

Depuis l'annonce de la signature de la lettre d'intention en août 2021 et de la signature ultérieure de l'accord de financement en mars 2022, le Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments d'ordonnance a permis à de nombreuses personnes résidant à l'Î.-P.-É. d'avoir un accès plus abordable à des traitements importants pour le cancer, des maladies du cœur et la migraine, et pour la santé mentale. La province a également modifié les exigences relatives à des dizaines de médicaments pour en améliorer l'accès des patientes et des patients et pour réduire la charge administrative des médecins qui cherchent à fournir ces médicaments aux résidentes et aux résidents de l'Île.

En outre, les gouvernements du Canada et de l'Î.-P.-É. ont annoncé aujourd'hui qu'une troisième série de médicaments sera ajoutée à la liste de médicaments assurés de la province dès le 23 janvier 2023. Depuis le 23 décembre 2022, l'Î.-P.-É. a amélioré l'accès à 61 médicaments. Ces améliorations comprennent des médicaments utilisés dans le traitement du cancer, des maladies du cœur, de la migraine, de la sclérose en plaques et de l'hypertension artérielle pulmonaire.

Ce dernier ajout de médicaments à la liste de médicaments assurés de la province marque une autre étape majeure pour améliorer l'accès des médicaments sur ordonnance pour les résidentes et les résidents de l'Île et réduire leur coût. Des précisions sur l'aide financière offerte par l'Île-du-Prince-Édouard pour aider à couvrir le coût des médicaments sur ordonnance peuvent être obtenues ici.

Pour éclairer les diverses étapes du programme, l'Î.-P.-É. a entrepris une analyse comparative de la couverture existante des médicaments dans plusieurs provinces. La province a déterminé des possibilités d'améliorer l'accès aux médicaments d'ordonnance et de les rendre plus abordables pour les résidentes et les résidents de l'Île. De plus, des consultations avec les intervenants sur les modalités de l'utilisation par les résidentes et les résidents des programmes de médicaments de l'Île et sur la réponse que ces programmes apportent aux besoins individuels se sont achevées également en novembre 2022, et continueront de guider le développement et l'élargissement de l'aide relative au coût des médicaments dans le cadre du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance.

Au moyen de ce partenariat, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard entend apporter d'autres améliorations à ses programmes de médicaments, par exemple l'augmentation de la couverture et la simplification de l'accès. Dans le cadre du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance, les personnes les plus vulnérables, comme les résidentes et les résidents de l'Île non assurés, les aînés et les familles qui doivent assumer un coût élevé pour des médicaments, bénéficieront d'un meilleur accès aux médicaments.

Citations

« Tout le monde mérite d'avoir accès aux médicaments qu'il leur faut à prix abordable. Au moyen de cette initiative, et avec la collaboration du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, nous contribuons à faire de ce principe une réalité pour les insulaires qui en ont le plus besoin. L'amélioration de l'accès et la réduction des coûts des médicaments améliorera la vie de bon nombre de Prince-Édouardiennes et de Prince-Édouardiens pendant que poursuivons notre travail visant à améliorer l'accès et à réduire les coûts des médicaments pour toutes les personnes au Canada au moyen d'un régime national d'assurance-médicaments. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Nos investissements continus dans les programmes de pharmacie permettent de mettre de plus en plus de médicaments à la disposition des résidentes et des résidents de l'Île. L'accès à des médicaments abordables est un des principaux éléments des soins modernes et collaboratifs pour toutes les personnes qui résident sur notre Île. »

L'honorable Ernie Hudson

Ministre de la Santé et du Mieux-être, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

« L'assurance-médicaments et le système de santé devraient être adaptés aux besoins des Canadiennes et des Canadiens. En aidant les personnes à accéder à leurs médicaments, nous faisons un pas de plus pour veiller à ce que toutes les insulaires aient accès de façon fiable aux traitements et aux soins qu'ils méritent, quand ils en ont besoin et là où ils en ont besoin. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Il est nécessaire d'améliorer l'équité dans l'accès aux médicaments pour améliorer notre système de santé. Lorsque le traitement requis est hors de portée en raison de circonstances financières et de l'abordabilité des médicaments, la personne et le système de santé en souffrent. L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche d'un accès abordable aux médicaments nécessaires pour les insulaires. »

Dr Michael Gardam

Directeur général, Santé Î.-P.-É.

Faits en bref

L'initiative a été annoncée en août 2021, et l'accord de financement qui en découle a été signé en mars 2022.

l'accord de financement qui en découle a été signé en mars 2022. Grâce à cette entente, l'Île-du-Prince-Édouard reçoit un financement fédéral de 35 millions de dollars sur quatre ans (de 2021-2022 à 2024-2025) pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance et les rendre plus abordables.

Ce financement s'ajoute aux mesures tangibles prises par le gouvernement en vue de la mise en œuvre d'un régime national universel d'assurance-médicaments, comme décrit dans le budget 2022.

En juin 2022, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu'une série de médicaments pour le traitement de troubles liés à la consommation de substances psychoactives seraient offerts sans frais aux Prince-Édouardiens et aux Prince-Édouardiennes dans le contexte du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance.

et l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu'une série de médicaments pour le traitement de troubles liés à la consommation de substances psychoactives seraient offerts sans frais aux Prince-Édouardiens et aux Prince-Édouardiennes dans le contexte du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance. En août 2022, l'Île-du-Prince-Édouard a renforcé les services communautaires en santé mentale par l'ajout au Programme de santé mentale des collectivités de médicaments antipsychotiques à action prolongée de deuxième génération, comme demandé par des fournisseurs de soins de la région. D'autres améliorations ont aussi été apportées, notamment des modifications aux exigences d'obtention d'une autorisation spéciale pour 23 médicaments de la liste des médicaments assurés par le régime d'assurance-médicaments visant à faciliter l'accès des médecins qui souhaitent fournir des médicaments aux Prince-Édouardiennes et aux Prince-Édouardiens.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont ajouté une autre série de médicaments à la liste des médicaments assurés de l'Île-du-Prince-Édouard, dont deux médicaments importants pour le traitement du cancer de l'ovaire : ZejulaMD (tosylate de niraparib) et LynparzaMD (olaparib).

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

