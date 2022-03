Les deux gouvernements unissent leurs efforts pour combler le fossé numérique et brancher 100 % des Albertains à des services Internet haute vitesse fiables

EDMONTON, AB, le 9 mars 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 l'a bien démontré : les Canadiens doivent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables pour travailler, mener des affaires, apprendre et rester en contact avec leurs proches à partir de leur foyer. C'est pour cette raison que les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont annoncé en décembre 2021 un financement conjoint pouvant atteindre 300 millions de dollars pour brancher les régions rurales de l'Alberta à Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre de Service Alberta, l'honorable Nate Glubish, ont annoncé que le gouvernement du Canada portera à un maximum de 390 millions de dollars son financement total pour la connectivité en Alberta.

Le coût initial pour combler le fossé numérique entre l'Alberta et le reste du pays avait été évalué à 1 milliard de dollars. La collaboration entre les deux ordres de gouvernement s'étant montrée très efficace, ces derniers ont convenu d'en faire plus et d'accroître leur engagement de financement conjoint, le faisant passer de 300 millions de dollars à 780 millions de dollars.

Les gouvernements du Canada et de l'Alberta sont conscients que l'accès à Internet haute vitesse aura un rôle important à jouer dans la reprise économique postpandémique. La collaboration de toutes les parties est nécessaire pour que les Albertains qui vivent dans les communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à de meilleurs services Internet. Cette collaboration créera des emplois et stimulera la croissance économique dans toute la province. Au cours de la période de relance postpandémique en Alberta, les deux ordres de gouvernement continueront d'investir dans l'infrastructure afin de bâtir des communautés fortes, ainsi qu'une province et un pays plus compétitifs et résilients pour tous.

« Nous devons combler le fossé en matière de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de l'Alberta sont desservis par des services Internet haute vitesse fiables. L'annonce de ce financement accru de 780 millions de dollars aujourd'hui est un jalon historique pour la province, car il permettra de brancher les foyers qui sont encore mal desservis en Alberta. Le gouvernement du Canada continuera de faire de tels investissements servant à étendre la couverture des services en vue d'atteindre son objectif de brancher 98 % des Canadiens d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'Alberta a pris un engagement de financement sans précédent de 390 millions de dollars sur quatre ans pour combler le fossé numérique. Je suis très heureux que le gouvernement fédéral se joigne à nous comme partenaire en faisant une contribution équivalente, ce qui porte l'investissement total à 780 millions de dollars. Nous savons que les partenaires du secteur privé avec qui nous travaillons et qui bâtiront cette infrastructure auront d'importantes contributions financières à apporter. Nous nous attendons à ce que ces contributions supplémentaires fassent que l'investissement total dans la large bande dépasse le milliard de dollars. Avec cette entente de financement en place, nous pouvons nous concentrer sur l'examen des demandes de financement et entreprendre les travaux ce printemps, ce qui procurera un soulagement immédiat aux Albertains de toute la province. »

- Le ministre de Service Alberta, l'honorable Nate Glubish

Les gouvernements du Canada et de l' Alberta portent leur financement conjoint de 300 millions de dollars à 780 millions de dollars pour brancher les foyers des communautés rurales, éloignées et autochtones à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada investira 390 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU). Le gouvernement de l' Alberta investira lui aussi 390 millions de dollars.

et de l' portent leur financement conjoint de 300 millions de dollars à 780 millions de dollars pour brancher les foyers des communautés rurales, éloignées et autochtones à Internet haute vitesse. Le gouvernement du investira 390 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU). Le gouvernement de l' investira lui aussi 390 millions de dollars. Cet accord vise à brancher tous les foyers encore mal desservis en Alberta , soit environ 200 000 foyers.

, soit environ 200 000 foyers. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le FLBU est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars du gouvernement du Canada . Ce fonds a été conçu pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

. Ce fonds a été conçu pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé plus de 213 millions de dollars en financement pour 52 projets dans le but d'améliorer la vitesse des services Internet offerts à plus de 37 000 foyers mal desservis en Alberta .

a annoncé plus de 213 millions de dollars en financement pour 52 projets dans le but d'améliorer la vitesse des services Internet offerts à plus de 37 000 foyers mal desservis en . Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada .

. La Stratégie en matière de large bande de l' Alberta (anglais) prévoit brancher la totalité des foyers et des entreprises à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027. En plus d'appuyer la relance et la diversification économiques pour créer des emplois pour les Albertains, la Stratégie vise à soutenir les entreprises qui souhaitent se positionner sur le marché mondial, en leur donnant accès à des ressources en éducation, en perfectionnement et en recyclage.

