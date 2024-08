EDMONTON, AB, le 1er août 2024 /CNW/ - Les feux de forêt en Alberta, dont dans la ville historique de Jasper et le parc national Jasper voisin, perturbent la vie de milliers de gens, les collectivités, les familles et les entreprises, ainsi que la faune. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta savent que la situation est extrêmement difficile pour les gens de Jasper, les services de secours et tous ceux et celles qui aiment Jasper.

Comme nous traversons encore une saison des feux éprouvante et que la fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada, ce qui influe sur notre santé, notre économie, nos milieux de vie et la faune, les gouvernements du Canada et de l'Alberta soutiendront leurs citoyens menacés par des feux de forêt.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Forêts et des Parcs de l'Alberta, l'honorable Todd Loewen, ont annoncé aujourd'hui un investissement commun de plus de 57 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC). Ce financement aide déjà la province dans ses démarches pour acheter des équipements cruciaux et pour engager et former du personnel clé afin d'améliorer son état de préparation et sa capacité à se préparer et à réagir aux feux de forêt. Jusqu'à maintenant, l'Alberta a acheté des pièces d'aéronefs, du matériel général de lutte contre les feux de forêt (p. ex. pompes, tuyaux) et du matériel de télécommunications (p. ex. radios, émetteurs), et a investi dans l'amélioration de meilleurs services de prévision.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de continuer de renforcer la lutte contre les feux de forêt à la grandeur de l'Alberta en permettant l'acquisition et la modernisation d'équipement spécialisé de lutte contre les feux de forêt ainsi que le recrutement et la formation d'effectifs supplémentaires, pour améliorer la capacité de préparation aux feux et d'intervention, la sécurité des collectivités et des pompiers et la capacité d'échanger des ressources à l'échelle du Canada.

Le Fonds d'équipement de CGFFCC a été lancé en 2022 pour investir en amont et soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux de forêt au Canada en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle), afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt.

L'État a pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population. En travaillant de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés d'autres pays, le gouvernement fédéral continue à soutenir la lutte contre les feux de forêt tout en s'attaquant aux effets des changements climatiques, en assurant la sécurité publique et en protégeant les vies, les moyens de subsistance et les maisons.

Citations

« Cet été, d'intenses feux de forêt font rage un peu partout en Alberta. Mes pensées vont vers les familles, les résidents, les propriétaires d'entreprises et toute la population de Jasper, où le feu de forêt récent a eu des effets dévastateurs sur la ville et le parc national voisin. Le gouvernement fédéral travaille avec célérité pour fournir aux provinces, aux territoires et autres partenaires les aides qui leur permettront de répondre aux besoins des Canadiens aux prises avec des feux. L'annonce faite aujourd'hui avec le gouvernement de l'Alberta témoigne de notre volonté de continuer à travailler avec les provinces et les territoires pour atténuer et combattre les feux en acquérant davantage d'équipements de sauvetage et en renforçant les effectifs dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement. Grâce à un financement notable et rapide, le gouvernement du Canada aide les pompiers à faire face à la saison des feux en cours et à se préparer pour les saisons futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les feux de forêt ont touché de nombreux Albertains cette saison. Ce financement permettra d'en améliorer la gestion dans notre province et de protéger les Albertains, leurs milieux de vie et leur gagne-pain. Nous sommes reconnaissants pour le soutien accordé par nos partenaires fédéraux et poursuivons nos efforts pour combattre efficacement les feux de forêt sur l'ensemble de notre territoire. »

L'honorable Todd Loewen

Ministre des Forêts et des Parcs de l'Alberta

« Alors que les risques et les coûts des feux de forêt augmentent chaque année, nous devons continuer nos efforts pour mieux nous préparer. Les feux au Parc national de Jasper nous ont montré qu'il est payant d'être préparé. Les Forces armées disposaient de toutes les ressources nécessaires pour sauver la majeure partie de la ville et la plupart des infrastructures essentielles. L'investissement d'aujourd'hui dans les efforts de lutte contre les feux de l'Alberta renforce la coopération déjà très forte entre nos deux gouvernements et donne aux pompiers les outils dont ils ont besoin pour protéger au mieux nos collectivités. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Quelques faits

Les gouvernements du Canada et de l' Alberta investissent 28,8 millions de dollars sur une période de cinq ans par le biais d'un accord de contribution dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC.

et de l' investissent 28,8 millions de dollars sur une période de cinq ans par le biais d'un accord de contribution dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC. Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle qu'il doit jouer auprès des communautés pour offrir des équipements reconnus à l'échelle nationale afin que tous les pompiers soient mieux en mesure de combattre les feux de forêt, et pour favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs.

collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle qu'il doit jouer auprès des communautés pour offrir des équipements reconnus à l'échelle nationale afin que tous les pompiers soient mieux en mesure de combattre les feux de forêt, et pour favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs. Dans le cadre du Fonds d'équipement de CGFFCC de RNCan, les provinces et les territoires doivent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du Canada dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes, matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation.

dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes, matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation. On trouvera sur Canada.ca/feuxdeforêt la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

