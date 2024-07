EDMONTON, AB, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont signé une nouvelle entente de dix ans dans le cadre du renouvellement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). En vertu de cette entente, l'Alberta recevra plus de 1,3 milliard de dollars au cours des cinq premières années afin de fournir un financement prévisible, stable et à long terme aux collectivités de la province.

Le renouvellement de cette entente signifie que les infrastructures essentielles qui soutiennent le logement continueront d'être construites, entretenues et développées.

Le FDCC a permis de soutenir de grands projets d'infrastructure en Alberta, dont l'élargissement et la reconstruction du chemin de canton 232 dans le comté de Rocky View, l'amélioration du chemin Lockhart dans le comté de Lacombe, la construction d'une installation récréative polyvalente dans la municipalité de Coaldale, ainsi que le remplacement d'un pont en mauvais état et dangereux sur le chemin de canton 794A, dans l'établissement métis de Gift Lake. Également, plus de 1 400 projets d'infrastructures routières et autoroutières ont été réalisés dans la province depuis 2015 dans le cadre du FDCC, pour un investissement totalisant plus de 749 millions de dollars.

Cette entente renouvelée, élaborée en collaboration avec le gouvernement de l'Alberta, permettra de soutenir les besoins liés à la croissance des collectivités albertaines grâce à l'adoption d'une approche holistique reliant les investissements dans les infrastructures - entre autres pour le transport en commun, les centres récréatifs, les réseaux de distribution de l'eau et de traitement des eaux usées - aux besoins en matière de logement, s'il y a lieu.



Au cours des dix prochaines années, les collectivités du Canada recevront 26,7 milliards de dollars de financement grâce au renouvellement des ententes au titre du FDCC. Cette somme permettra de financer de nouvelles infrastructures et de soutenir des priorités relatives à la construction de logements et à l'abordabilité des logements.

Citations

« Investir dans les infrastructures est essentiel pour soutenir des collectivités abordables et inclusives pour tous les Canadiens. Nous sommes fiers d'annoncer cette entente qui permettra aux collectivités de l'Alberta de disposer de la flexibilité nécessaire pour investir dans leurs besoins locaux. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Les collectivités de l'Alberta comptent sur un financement prévisible et stable de tous les ordres de gouvernement. Nous avons travaillé avec nos partenaires fédéraux pour nous assurer que le financement au titre du FDCC continue à répondre aux besoins courants des municipalités et des établissements métis. Ce programme de financement souple permettra aux collectivités de l'Alberta de réaliser leurs priorités en matière d'infrastructures locales, ainsi que de relever les défis en matière de logement en soutenant la construction de routes locales et l'installation de conduites d'eau pour les projets de logement. »

Ric McIver, ministre des Affaires municipales de l'Alberta

Faits en bref



Partout au Canada , le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

recevra plus de 1,3 milliard de dollars, dont plus de 265,1 millions de dollars au cours de l'exercice 2024-2025. Le FDCC soutient des projets d'infrastructure qui aident à accroître l'offre de logements. Il constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement dans le cadre du FDCC sera lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour accroître l'offre de logements au Canada .

Liens connexes

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/ccbf-fdcc/index-fra.html

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada en Alberta

https://logement-infrastructure.canada.ca/ccbf-fdcc/pt/ab-fra.html

