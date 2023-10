OTTAWA, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Que ce soit à la maison, au travail ou au sein des entreprises, l'électricité rythme nos vies et notre économie. L'édification d'un réseau d'électricité propre, fiable et abordable est une entreprise d'une importance cruciale pour l'économie et pour l'environnement. Pour maintenir sa compétitivité et saisir de nouvelles possibilités économiques, notamment dans les secteurs porteurs et émergents de l'hydrogène et des minéraux critiques, le secteur privé priorise de plus en plus l'accès à l'électricité propre. L'électrification de l'économie s'accélère à mesure que les consommateurs se dotent de thermopompes et achètent des véhicules électriques et que l'industrie passe à l'électricité propre, en marche vers la carboneutralité.

C'est dans ce contexte que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc; et le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, ont rencontré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston; le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, Tory Rushton; et le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, afin de discuter de l'objectif de cesser la production d'électricité à partir de charbon d'ici 2030 et des objectifs de décarboner l'électricité d'ici 2035 et l'économie d'ici 2050 d'une façon qui soit abordable pour tous les habitants de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Lors de la réunion, les gouvernements du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont signé l'Énoncé de politique conjoint sur le développement et le transport d'une électricité propre, fiable et abordable en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, qui prévoit le développement de deux pistes de travail collaboratif pour aider à faire cesser la production d'électricité à partir de charbon d'ici 2030 ainsi que pour décarboner l'électricité d'ici 2035 et l'économie d'ici 2050. Dans le cadre de la première piste de travail collaborative, les projets prioritaires à réaliser pour respecter l'échéance de 2030 comprennent la réalisation de la première phase de la boucle de l'Atlantique modifiée - le lien de fiabilité Salisbury-Onslow, qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick.

Pour contribuer aux objectifs définis dans l'énoncé, le gouvernement du Canada a aujourd'hui annoncé ce qui suit :

une aide financière fédérale de 11,5 millions de dollars à Nova Scotia Power pour améliorer la surveillance et l'automatisation du réseau électrique à mesure que de nouveaux actifs d'énergie propre seront mis en service et que l'éolien occupera une place de plus en plus grande dans le réseau électrique néo-écossais. Grâce à ce financement, on pourra effectuer les innovations et transformations requises pour adopter des modes de production d'électricité propre et opérer de façon optimale la transition vers d'autres solutions que le charbon en Nouvelle-Écosse.





une aide financière fédérale de 7 millions de dollars pour soutenir la phase d'avant-projet du petit réacteur modulaire d'ARC Clean Technology Canada à Point Lepreau, au Nouveau-Brunswick;





un investissement fédéral de 2 millions de dollars pour aider à évaluer, par un programme de mise à l'essai du combustible, la faisabilité d'un projet visant à convertir la centrale électrique au charbon de Belledune , au Nouveau-Brunswick, à la biomasse de source durable, ainsi que 978 945 $ pour aider l'autorité portuaire de Belledune à effectuer des études de préparation du site en vue de l'établissement d'une plaque tournante verte industrielle.

Ces investissements sont en phase avec les engagements initiaux contenus dans les plans publiés récemment par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick visant à soutenir les possibilités qui se présenteront dans leur système électrique. Ils sont aussi en phase avec la collaboration qui se poursuit entre les gouvernements fédéral et provinciaux dans les dossiers d'intérêt commun considérés comme des possibilités importantes pour l'économie et le climat dans le cadre des tables régionales sur l'énergie et les ressources Canada-Nouveau-Brunswick et Canada-Nouvelle-Écosse. Ces axes d'intervention comprennent des innovations dans le secteur nucléaire comme les petits réacteurs modulaires, le développement de la production d'ammoniac et d'hydrogène propre et le déploiement de mesures pour gérer la demande et limiter les dépenses des ménages, p. ex. des programmes d'aide à l'acquisition de thermopompes.

Les progrès accomplis aujourd'hui poursuivent sur la lancée des engagements importants qu'a pris le gouvernement fédéral envers le secteur de l'électricité dans son budget de 2023 pour contribuer à ces priorités, notamment un nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre et 2,9 milliards de dollars pour reconstituer le financement du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification.

Ensemble, le Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick continueront à faire avancer les dossiers les plus importants pour atteindre la carboneutralité d'ici 2035 et à explorer différentes possibilités de transport et d'échange d'énergie dans la région en collaboration avec des services d'utilité publique du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard.

« L'adhésion du Canada à la décarbonation de son réseau électrique est essentielle à la lutte mondiale contre les changements climatiques et à l'exploitation des débouchés économiques créés par cette décarbonation d'un océan à l'autre. Les investissements annoncés aujourd'hui favoriseront le développement de l'électricité propre en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et ouvriront la voie à un système électrique propre, fiable et abordable pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'énergie propre ouvre des possibilités phénoménales pour l'économie du Canada atlantique - et par notre concertation, nous, les gouvernements, pouvons collectivement faire en sorte que nos commettants profitent des retombées. À ce moment critique pour la région, nous continuerons de travailler avec les provinces de l'Atlantique à la création d'un réseau électrique plus propre et plus résilient, porteur d'un bel avenir pour les gens d'ici. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Nous travaillons avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour offrir à la population néo-écossaise l'énergie propre, fiable et abordable dont elle a besoin. Collaborer et investir dans des secteurs d'intérêt commun nous aidera à abandonner le charbon et à créer un secteur de l'électricité qui alimentera nos maisons, nos entreprises et nos industries. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Canada atlantique est un endroit merveilleux où habiter, travailler et investir. L'entente annoncée aujourd'hui aidera la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick à passer du charbon à l'électricité renouvelable, à préserver des emplois et à protéger l'avantage concurrentiel de la région pour la prochaine génération. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA

« Essentielle à la lutte contre les changements climatiques au Canada, la mise en place d'un système électrique propre, abordable et fiable est aussi l'occasion pour notre génération de créer une croissance économique propre dans le Canada atlantique pour les prochaines décennies. Elle procurera aux gens de l'Atlantique un air plus pur, une électricité abordable et des possibilités d'emploi. Le genre de collaboration qu'on voit ici avec les provinces jouera un rôle fondamental dans notre travail concerté pour élaborer le meilleur régime de réglementation fédérale possible à l'appui de cette transition vers l'électricité propre. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous avons tous le même objectif : un avenir propre et durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Notre gouvernement compte y arriver sans imposer un fardeau inutile aux gens de la Nouvelle-Écosse. Nous avons nos propres défis et possibilités, et nous misons sur des solutions bien de chez nous pour atteindre nos objectifs, en collaborant étroitement avec nos voisins et nos partenaires fédéraux dans l'intérêt de tous. Ensemble, nous progresserons dans l'avancement de notre plan pour une énergie propre et veillerons à ce que la population de la Nouvelle-Écosse ait accès à une énergie propre, fiable et abordable. »

L'honorable Tim Houston

Premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Il est important de souligner que rien de tout cela ne serait possible sans un financement fédéral considérable, et je me réjouis de l'engagement futur à ce chapitre. »

L'honorable Blaine Higgs

Premier ministre du Nouveau-Brunswick

« Le gouvernement du Canada investit dans le développement de technologies propres ici, au Nouveau-Brunswick. L'annonce de financement à ARC Clean Technology Canada aidera le Nouveau-Brunswick à devenir un chef de file dans la filière des petits réacteurs modulaires et à créer de bons emplois durables pour les générations à venir. »

Wayne Long

Député de Saint John-Rothesay (Nouveau-Brunswick)

« Le Canada abandonnera le charbon d'ici 2030, mais ceux que nous n'abandonnerons jamais sont les travailleurs et les collectivités des régions qui devront graduellement se diriger vers la carboneutralité. Ces investissements à Belledune aideront nos communautés à diversifier leur économie, à créer des emplois et à préparer l'avenir des générations futures. »

Serge Cormier

Député d'Acadie-Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Quelques faits

Le Canada , qui tire plus de 80 % de son électricité de sources non émettrices, a l'un des systèmes électriques les plus propres au monde.

, qui tire plus de 80 % de son électricité de sources non émettrices, a l'un des systèmes électriques les plus propres au monde. L'annonce faite aujourd'hui aidera la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick à atteindre leurs objectifs d'élimination progressive du charbon pour avoir des réseaux électriques propres.

La fermeture des centrales au charbon sans dispositif de réduction des émissions devrait réduire le nombre de décès prématurés, de crises d'asthme et de journées où la qualité de l'air est préoccupante. Le Canada aspire à fermer ses centrales au charbon d'ici 2030, un objectif qui se retrouve aussi dans les plans climatiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

