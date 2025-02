Le concours Déroule pour gagner de Tim Hortons est de retour du 24 février au 23 mars, avec des dizaines de millions de prix à gagner, dont des véhicules électriques Volkswagen ID. Buzz, des véhicules tout‑terrain, des séjours tout‑inclus, des appareils électroniques, des cartes‑cadeaux, des produits Tim MD et bien plus encore!





TORONTO, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Canadiens et Canadiennes, préparez-vous à dérrrouler!

Le concours Déroule pour gagner est de retour du 24 février au 23 mars, et cette année, Tim Hortons nous réserve toute une surprise! Pour une durée limitée et jusqu'à épuisement des stocks, les invités pourront révéler des prix sous le rebord des gobelets à boissons chaudes!

Les gobelets à dérouler sont DE RETOUR! Le 24 février, Tim Hortons lance Déroule pour gagner sur l’appli Tim ET sur les gobelets à boissons chaudes jusqu’à épuisement des stocks! (Groupe CNW/Tim Hortons) Les gobelets à dérouler sont DE RETOUR! Le 24 février, Tim Hortons lance Déroule pour gagner sur l’appli Tim ET sur les gobelets à boissons chaudes jusqu’à épuisement des stocks! (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Les invités ont adoré célébrer le 60e anniversaire de Tim Hortons avec nous l'an dernier, ce qui nous a donné l'idée de ramener les gobelets Déroule pour gagner classiques cette année, pour une durée limitée. Venez en profiter dès que vous le pouvez; ils risquent de s'envoler rapidement! » affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Il y a plus de façons d'obtenir des rebords numériques avec des boissons chaudes ou glacées, des TimatinMD et des wraps‑matin, et des produits du dîner ou du souper. Il y a encore plus de prix à gagner sur l'appli TimMD. Nous sommes ravis de donner aux invités la chance de gagner de superbes prix comme des véhicules, des vacances et des appareils électroniques. En plus, tout le monde aime gagner un café, un beigne ou une boîte de Timbits gratuits! »

Voici les prix à gagner cette année dans le cadre de Déroule pour gagnerMD :

Véhicules Volkswagen ID. Buzz 100 % électriques - Gobelet et appli

Séjours VacancesSellOff tout‑inclus de 7 nuitées - Gobelet et appli

Téléviseurs intelligents Samsung UHD 4K (DU8000), écran cristal - Gobelet

Téléphones intelligents Samsung Galaxy Z Flip6 - Appli

Remises en argent Rakuten de 1 000 $ - Gobelet et appli

Remises en argent Rakuten de 10 $ - Appli

VTT de Bass Pro Shops - Gobelet

Véhicules côte à côte de Bass Pro Shops - Appli

Cartes-cadeaux Bass Pro Shops de 50 $ - Appli

Expériences absolues de SiriusXM pour assister à la Finale de la Coupe Stanley MC - Appli

Abonnements de 6 mois à SiriusXM Illimité (appli seulement) - Appli

Abonnements de base de 2 mois à Crave - Appli

Abonnements de 2 mois à TSN+ - Appli

Appareils photo instax min i® 12 et paquets de films - Appli

Imprimantes instax mini Link ® 3 pour téléphone intelligent et paquets de films - Appli

Cartes d'approvisionnement en carburant Journie de 1 000 $ - Appli

Codes de rabais sur le carburant Journie - Appli Cartes-cadeaux numériques promotionnelles La Baie de 10 $ - Appli

Cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 50 $ - Appli

Cartes d'entrée « Découverte » de Parcs Canada - Appli

Coussins flottants orignal pour la piscine de Float‑Eh - Appli

Abonnements de 3 mois à The Athletic - Appli

Écouteurs Crusher ® ANC 2 avec basses sensibles de Skullcandy - Appli

Écouteurs véritablement sans fil Dime ® 3 de Skullcandy - Appli

Codes de cartes-cadeaux numériques Skullcandy de 25 $ - Appli

Films gratuits pendant un an avec Cineplex - Appli

Abonnements annuels à Cinéclub de Cineplex - Appli

Matelas Endy gratuit - Appli

Codes de cartes-cadeaux Endy de 50 $ - Appli

Articles rétro de la BoutiqueTim.ca - Appli

Cafés et beignes gratuits - Gobelet et appli

Boîtes de 10 Timbits ® - Appli

Carte-cadeau Tim MD de 25 $ - Appli

Points FidéliTimMD - Appli

Voici les nombreuses façons dont les invités peuvent obtenir des rebords numériques en étant membres FidéliTimMD et en participant sur l'appli TimMD :

Du 24 février au 23 mars, les membres FidéliTim MD peuvent obtenir un rebord numérique par achat admissible de boisson chaude ou glacée, de Timatin MD ou de wrap‑matin, ou de produit du dîner ou du souper.





Pour voir tous les détails du concours, rendez-vous au deroulepourgagner.ca.

Des conditions s'appliquent. Au Canada seulement. Aucun achat requis. Le concours débute le 24 février 2025 et prend fin le 23 mars 2025. La période des rebords de gobelets se termine lorsque tous les stocks de gobelets sont épuisés (vérifiez auprès du restaurant avant de commander). Seuls les résidents du Canada âgés de 13 ans ou plus (14 ans ou plus au Québec) peuvent participer. Les participants doivent avoir un compte FidéliTimMD pour révéler des rebords numériques. Tous les rebords numériques doivent être révélés au plus tard le 4 avril 2025. Il faut répondre correctement à une question réglementaire. Consultez le deroulepourgagner.ca ou l'appli TimMD pour voir le règlement intégral. ©Tim Hortons, 2025

** La Carte TimMD MastercardMD avec garantie nécessite de verser les fonds requis dans le compte, et le traitement peut prendre jusqu'à sept (7) jours ouvrables.

La Carte TimMD MastercardMD est réservée aux résidents du Canada.

La Carte TimMD MastercardMD est délivrée par Neo FinancialMC en vertu d'une licence de Mastercard International Incorporated.

Mastercard est une marque déposée, et le logo en cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. Finances Tim est une marque déposée de Tim Hortons Canada.

NHL, l'emblème NHL, LNH, l'emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup », et le dessin de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées, et la marque sous forme de mots « Coupe Stanley » ainsi que le logo de la Finale de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2025 Tous droits réservés.

À PROPOS DE TIM HORTONS

