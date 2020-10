Les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux sont « à bout de souffle »

LONGUEUIL, QC, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis maintenant sept mois que dure la pandémie, les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux sont toujours présents sur le terrain et sont extrêmement fatigués. Ils ne sont pas les seuls, l'ensemble du personnel est à bout de souffle. De plus, les gestionnaires sont souvent pointés du doigt pour les difficultés rencontrées par un réseau devenu tellement centralisé et déshumanisé. La pandémie, à elle seule, a mis encore plus de pression sur un réseau déjà fragilisé par la dernière réforme.

Depuis plusieurs semaines déjà, les gestionnaires reprennent les activités de soins et de services offertes à la population, qui avaient été mises de côté au printemps dernier, et ce, tout en continuant de s'occuper des défis soulevés par la pandémie. Ce qui amène des enjeux de priorités et une plus grande pression sur les gestionnaires. Soulignons que les gestionnaires sont, eux aussi, débordés depuis plusieurs mois, que les vacances et les congés ont été limités. Selon Chantal Marchand, présidente-directrice générale de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS), « les gestionnaires sont au front depuis le début de la crise et ils mettent tout en œuvre pour trouver des solutions pour garantir le bon fonctionnement du réseau. Que l'on questionne le nombre d'heures travaillées par les gestionnaires dans ce contexte de conciliation de la gestion de la crise et des activités courantes est difficilement acceptable. Quel message veut-on envoyer aux gestionnaires? ». Madame Marchand ajoute « je suis préoccupée de l'effet de ce message sur la mobilisation des gestionnaires dans ce contexte-là ».

Rappelons que les gestionnaires sont aussi des employés du réseau de la santé et des services sociaux et qu'ils méritent d'être reconnus et considérés pour leur apport. Ce sont des hommes et des femmes engagés qui souhaitent qu'on leur fournisse les moyens de contribuer à une gestion efficace de la crise. Nous invitons le gouvernement à reconnaitre le travail des gestionnaires et à leur donner les moyens et les outils pour bien répondre aux défis à relever dans le contexte de la crise sanitaire que nous vivons.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS représente, fait la promotion et défend les intérêts et les droits des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec près de 7 000 membres actifs et plus de 1 000 membres retraités, l'AGESSS est l'association de gestionnaires la plus importante au Québec. Créée en 1970, elle contribue au développement ainsi qu'au déploiement des meilleures pratiques en gestion.

SOURCE Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS)

Renseignements: Pour information, demandes d'entrevue ou relations médias : Alain Beauregard, conseiller aux communications, AGESSS, Tél. : 450 651-6000 poste 2064, Cellulaire : 514 444-5042, [email protected]

Liens connexes

http://www.agesss.com/