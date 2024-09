RENTRÉE PARLEMENTAIRE : L'AGESSS RÉITÈRE L'IMPORTANCE DES GESTIONNAIRES DE PROXIMITÉ DANS LA TRANSITION VERS SANTÉ QUÉBEC

LONGUEUIL, QC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la rentrée parlementaire, l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) tient à réitérer l'importance des gestionnaires dans la transition vers Santé Québec qui s'orchestrera cet automne. L'AGESSS rappelle du même coup sa volonté de poursuivre sa collaboration avec les parlementaires et le gouvernement afin que cette réforme puisse contribuer à l'amélioration de l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux et ainsi bénéficier aux usagers.

« Les gestionnaires, bien qu'ils travaillent souvent dans l'ombre, sont les piliers du réseau de la santé et des services sociaux en termes de planification, d'organisation, de coordination et de supervision des opérations et des effectifs, ce qui, ultimement, permet d'assurer à tous les usagers, un accès à des services de santé et de services sociaux de qualité. En ce sens, il est primordial que Santé Québec et le gouvernement leur tendent l'oreille et écoutent attentivement toutes préoccupations qui pourraient émergées sur le terrain ces prochains mois. Ceux-ci assistent les familles, les usagers et les équipes sur le terrain et s'assurent de la bonne gestion des opérations afin de maximiser les effectifs et la qualité des services. Ils sont donc très bien placés pour émettre des suggestions et signaler tout écueil qui pourrait constituer un préjudice. Nous tenons à réitérer l'importance de leur rôle dans la transition vers Santé Québec, mais aussi la volonté de tous ces gestionnaires à collaborer avec les instances pour mener à bien la réforme », affirme la présidente-directrice générale de l'AGESSS, Mme Danielle Girard.

L'AGESSS profite aussi de la rentrée parlementaire pour saluer la révision du calendrier de la cessation du recours aux agences privées de placement ainsi qu'à la main-d'œuvre indépendante par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé. L'AGESSS avait recommandé de fixer des cibles limitant progressivement le nombre d'heures réalisées par du personnel d'agence plutôt que de « l'interdire intégralement à partir d'une date fixe et variable en fonction des régions ».

« La prochaine session parlementaire s'annonce chargée, notamment avec la transition vers Santé Québec. L'AGESSS demeure disponible afin de poursuivre sa collaboration avec les ministères et Santé Québec. Nous soutenons toujours qu'il est essentiel, notamment, que les rôles et responsabilités de chacune des entités soient clairement définis et communiqués de façon transparente afin de favoriser la confiance de tous les intervenants », complète Mme Girard.

