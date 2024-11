LANCEMENT DE SANTÉ QUÉBEC : L'AGESSS RAPPELLE LE RÔLE CENTRAL DES GESTIONNAIRES POUR UNE RÉFORME DURABLE DU RÉSEAU

LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - À quelques jours du lancement de Santé Québec, marqué par l'intégration de l'ensemble des établissements le 1er décembre 2024, l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) souligne l'importance des gestionnaires dans la transformation en cours du réseau. Les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, œuvrant sur le terrain au quotidien, joueront un rôle déterminant dans la réussite de cette réforme structurante, notamment en assurant une continuité de service et une adaptation des équipes sur le terrain.

« La transformation de notre réseau repose sur la capacité de Santé Québec à identifier les bonnes pratiques et les solutions sur le terrain en consultant les gestionnaires et leurs équipes. Nos membres, véritables piliers opérationnels, sont des acteurs incontournables de cette réforme. La transition vers Santé Québec doit impérativement inclure leur expertise terrain à chaque étape de la transformation », déclare la présidente-directrice générale de l'AGESSS, Mme Danielle Girard.

Des recommandations pour une mise en œuvre réussie

Dans cette perspective, l'AGESSS émet aujourd'hui trois recommandations visant à assurer la mise en œuvre des meilleures pratiques pour l'accès aux soins, la mobilisation des équipes et ancrer durablement la réforme de Santé Québec dans les réalités régionales et locales.

Consultation continue des gestionnaires : Les gestionnaires sont les mieux placés pour identifier les besoins des usagers sur le terrain et adapter les pratiques en fonction des spécificités de chaque région. Un dialogue régulier avec eux est essentiel pour ancrer les changements. Autonomie décisionnelle : Pour répondre de manière proactive aux préoccupations des équipes et pour dégager des solutions tangibles aux processus et façons de faire actuelles, l'AGESSS demande que les gestionnaires puissent disposer d'une flexibilité décisionnelle. Encadrement clair et transparence des responsabilités : La définition des rôles et responsabilités de chaque entité au sein de Santé Québec favorisera la cohérence et la confiance, assurant ainsi une meilleure collaboration entre tous les acteurs du réseau.

Un employeur de choix

Dans un contexte de pression accrue sur les ressources humaines, l'AGESSS insiste sur la nécessité de faire en sorte que Santé Québec soit un employeur de choix, capable d'attirer et de retenir ses gestionnaires. L'amélioration de l'organisation du travail est cruciale pour garantir la stabilité des équipes et la qualité des services rendus aux usagers.

« L'AGESSS est prête à collaborer pour soutenir ses membres - les gestionnaires - et assurer le succès de la réforme actuelle. En effet, ce travail de fond ne peut se faire qu'en soutenant ceux qui portent les activités et les projets sur le terrain.

Santé Québec souhaite réduire les coûts dans le réseau de la santé et des services sociaux. Cela dit, nos gestionnaires ont toujours été en mesure de gérer avec des ressources de plus en plus réduites. Malgré les bonnes intentions qui accompagnent l'uniformisation des pratiques et des outils, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de solution miracle. Par le passé, les réformes successives ont souvent entraîné des coupes importantes, dont nos membres ont déjà dû absorber les effets, sans que ces mesures ne génèrent les améliorations escomptées. À l'heure où Santé Québec vise une optimisation du réseau, il est essentiel de considérer les gestionnaires non comme une simple variable, mais comme des acteurs de premier plan capables de garantir l'atteinte de ces objectifs ambitieux », conclut Mme Girard.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS est active depuis plus de 50 ans et est la plus grande force de représentation des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec plus de 8700 membres actifs dans le réseau et près de 1400 membres retraités, l'Association est reconnue, aux fins de relations de travail et des conditions d'exercice, comme représentante d'une majorité de gestionnaires et interlocutrice principale auprès du MSSS. Les gestionnaires exercent un rôle essentiel dans le système de santé et des services sociaux, notamment en coordonnant l'ensemble des services et des soins.

https://www.agesss.qc.ca

SOURCE Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS)

Renseignements : Julien Nelson, 581 313-9719; Guillaume Beaudin, 438 499-7610; [email protected]