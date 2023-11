LES GESTIONNAIRES DE PROXIMITÉ SONT PRÊTS À ASSURER LES SERVICES ESSENTIELS MÊME S'ILS SONT AFFECTÉS PAR LES DÉBRAYAGES

LONGUEUIL, QC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) tient aujourd'hui à informer la population que les gestionnaires de proximité du réseau de la santé et des services sociaux sont mobilisés pour garantir les services essentiels à la population, et ce, pour la durée des grèves des employés du secteur public.

« Avec la situation actuelle et les développements attendus dans les prochaines semaines, nos gestionnaires de proximité sont aux premières loges pour le maintien des services essentiels aux usagers dans l'ensemble des établissements du réseau de santé et de services sociaux au Québec. Sans que tous les gestionnaires ne soient interpellés directement par la situation, tous leurs postes sont susceptibles d'être visés et mis à contribution. Selon les besoins de leur établissement, que ce soit dans leur rôle de gestion ou dans une autre attribution de tâches, nos membres sont engagés à permettre à la population d'avoir accès à des soins et des services de qualité, pendant cette période tumultueuse », affirme la présidente-directrice générale de l'AGESSS, Mme Danielle Girard.

Les grèves du secteur public ne sont pas une simple affaire du réseau de la santé et des services sociaux, elles touchent également d'autres secteurs comme celui de l'éducation. Ainsi, il ne faut pas oublier que plusieurs gestionnaires et leurs équipes œuvrant dans le réseau sont aussi des parents, affectés par la situation actuelle dans le milieu de l'éducation.

« Depuis plusieurs semaines déjà, l'AGESSS œuvre en collaboration avec ses membres afin de les soutenir et les préparer aux implications des grèves sur leur travail », ajoute Mme Girard.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS est active depuis plus de 50 ans et est la plus grande force de représentation des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec plus de 8300 membres actifs dans le réseau et près de 1400 membres retraités, l'Association est reconnue, aux fins de relations de travail et des conditions d'exercice, comme représentante d'une majorité de gestionnaires et interlocutrice principale auprès du MSSS. Les gestionnaires exercent un rôle essentiel dans le système de santé, notamment en coordonnant l'ensemble des services et des soins.

Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS)

https://www.agesss.qc.ca

Renseignements: Julien Nelson, 450 495-0250; Ludovic Théberge, 514 553-9614