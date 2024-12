OTTAWA, ON, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le réseau de Postes Canada est pleinement opérationnel depuis mercredi après-midi et le rythme des opérations s'intensifie graduellement; les gens commencent à recevoir leur courrier.

Après le retour du personnel au travail pour redémarrer les services postaux mardi, les bureaux de poste sont ouverts et les Canadiennes et les Canadiens peuvent y déposer leurs colis et leurs lettres. Les articles annoncés par carte et retenus dans les bureaux de poste pendant la grève pourront être ramassés pendant 15 jours après le 17 décembre.

Le courrier et les colis sont traités selon le principe du premier entré, premier sorti. Les articles qui sont dans le réseau depuis le plus longtemps sont donc traités en premier. Les garanties de service à temps restent suspendues jusqu'à ce que nous revenions aux niveaux de service habituels.

Étant donné la vaste ampleur du réseau intégré d'établissements de traitement, de postes de facteurs et de bureaux de poste, la stabilisation des opérations prendra du temps. Il faut s'attendre à des retards de livraison pour le reste de l'année 2024 et en janvier 2025.

Les prochains développements seront communiqués sur postescanada.ca. Nous remercions les Canadiens et les Canadiennes de leur patience pendant que nous stabilisons nos opérations tout en veillant à la sécurité de notre personnel.

Petites entreprises

Les petites entreprises peuvent déposer les colis à n'importe quel bureau de poste ou dans n'importe quelle boîte aux lettres. Dès demain (19 décembre), il leur sera possible de déposer les colis à d'autres installations de Postes Canada.

Clientèle commerciale

À compter de demain (19 décembre), de nouveaux envois commerciaux pourront être déposés dans nos établissements et postes de facteurs. Les services de ramassage de colis à horaire fixe reprendront également.

Courrier et colis du régime international

Nous continuons de traiter le courrier et les colis du régime international accumulés pendant la grève.

Nous commencerons à accepter du nouveau courrier du régime international le 23 décembre.

