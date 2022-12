OTTAWA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Les gardes côtières du Canada et des États‑Unis partagent une longue histoire de collaboration. Garder nos eaux communes propres et à l'abri des menaces de pollution est une priorité absolue pour les deux organisations.

Le 19 novembre 2022, le commissaire de la Garde côtière canadienne, Mario Pelletier, et la commandante de la Garde côtière des États‑Unis, l'amirale Linda L. Fagan, ont signé le Plan commun renouvelé Canada‑États‑Unis d'urgence en cas de pollution marine, afin de fournir un système coordonné de planification, de préparation, et d'intervention en cas de déversement dans les eaux situées entre les deux pays.

Le Plan d'urgence conjoint en cas de pollution marine offre un mécanisme coordonné de planification, de préparation et d'intervention en cas de déversement dans les eaux transfrontalières, et il établit des procédures visant à coordonner les efforts d'intervention en cas de déversement entre le Canada et les États-Unis. Il permet aux deux gardes côtières de collaborer efficacement pour atténuer toute répercussion éventuelle de la pollution sur le milieu marin.

La zone de responsabilité du Plan d'urgence conjoint en cas de pollution marine s'étend le long de la frontière canado‑américaine, d'un océan à l'autre, et concerne les eaux transfrontalières des océans Atlantique et Pacifique, de la mer de Beaufort, ainsi que des Grands Lacs. La signature de cet accord renouvelé réaffirme l'engagement des deux gardes côtières à assurer la sécurité et la santé des eaux communes pour les citoyens des deux côtés de la frontière.

Les gardes côtières du Canada et des États-Unis travaillent constamment en étroite collaboration sur un large éventail de services de garde côtière, notamment l'intervention environnementale, la recherche et le sauvetage, le déglaçage, la gestion du trafic maritime, et les aides à la navigation.

« Cet accord traduit l'excellente et constante collaboration bilatérale entre nos deux organisations, notamment en matière de préparation et d'intervention en cas d'incident de pollution marine dans nos eaux communes. Pour la Garde côtière canadienne, le Plan conjoint d'urgence représente un cadre modèle de la façon dont deux pays aux vues similaires peuvent travailler efficacement ensemble dans un but commun, apprendre l'un de l'autre, et produire d'excellents résultats. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

« Ce plan témoigne de l'excellent partenariat entre nos services, et permet de mieux nous préparer à intervenir en cas de déversement d'hydrocarbures et d'incident maritime transfrontaliers. La Garde côtière des États‑Unis se réjouit de poursuivre notre travail de collaboration pour protéger notre milieu maritime commun. »

Amirale Linda Fagan, commandante de la Garde côtière des États‑Unis

Les gardes côtières du Canada et des États-Unis effectuent régulièrement des exercices conjoints sur l'eau pour assurer la préparation opérationnelle et accroître la collaboration.

et des États-Unis effectuent régulièrement des exercices conjoints sur l'eau pour assurer la préparation opérationnelle et accroître la collaboration. Plus tôt cette année, le commissaire adjoint, Région du Centre, Garde côtière canadienne, Marc‑André Meunier, et le commandant du District 9 de la Garde côtière des États‑Unis, le contre‑amiral Michael Johnston, ont signé l'entente mise à jour de l'annexe du Plan conjoint d'urgence en cas de pollution marine - le Plan CANUSLAK.

Plus tôt cette année également, Neil O'Rourke, commissaire adjoint, Région de l'Arctique, Garde côtière canadienne, et le contre‑amiral Nathan Moore de la Garde côtière des États‑Unis ont signé le Plan CANUSARCTIC mis à jour, une annexe du Plan d'urgence conjoint en cas de pollution marine.

Le Plan CANUSLAK est une annexe opérationnelle régionale du Plan d'urgence conjoint propre aux eaux transfrontalières des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent entre le Canada et les États-Unis, tandis que le Plan CANUSARCTIC est une annexe opérationnelle régionale du Plan d'urgence conjoint en cas de pollution marine, qui couvre les eaux au large de la côte arctique du Canada et des États‑Unis dans la mer de Beaufort.

entre le et les États-Unis, tandis que le Plan CANUSARCTIC est une annexe opérationnelle régionale du Plan d'urgence conjoint en cas de pollution marine, qui couvre les eaux au large de la côte arctique du et des États‑Unis dans la mer de Beaufort. Les deux annexes opérationnelles ont été établies pour assurer la coordination de la planification, de la préparation, et de l'intervention en cas d'incident de pollution dans les eaux communes.

