Le Plan CANUSLAK est une annexe opérationnelle entre le Canada et les États-Unis, établie pour assurer la coordination de la planification, de la préparation et de l'intervention en cas d'incident de pollution dans les eaux communes des Grands Lacs et des voies navigables interlacustres. Il permet aux deux gardes côtières de collaborer efficacement afin d'atténuer toute répercussion potentielle de la pollution sur l'environnement.

La zone de responsabilité dans le cadre du Plan CANUSLAK s'étend le long de la frontière canado-américaine, du fleuve Saint-Laurent à la pointe ouest du lac Supérieur, soit une distance d'environ 2 400 kilomètres.

Le Plan CANUSLAK est revu et mis à jour (si nécessaire) tous les cinq ans. Le renouvellement de la signature du Plan CANUSLAK réaffirme l'engagement des deux gardes côtières à maintenir les eaux communes sûres et saines pour les citoyens des deux côtés de la frontière.

Les gardes côtières du Canada et des États-Unis travaillent en étroite collaboration sur un large éventail de services de garde côtière dans les Grands Lacs, notamment l'intervention environnementale, la recherche et le sauvetage, le déglaçage, la gestion du trafic maritime et les aides à la navigation.

« Notre partenariat étroit avec le District 9 de la Garde côtière des États-Unis est essentiel pour assurer la sécurité dans les Grands Lacs. Notre interopérabilité au cours des opérations quotidiennes, des incidents et de la planification démontre notre engagement à travailler ensemble pour le succès mutuel de nos organisations. La signature du Plan CANUSLAK aujourd'hui réaffirme cet engagement, et notre collaboration continue sur les voies navigables communes ».

Marc-André Meunier, commissaire adjoint, Région du Centre, Garde côtière canadienne

« Les Grands Lacs sont un trésor d'eau douce binational d'une importance incommensurable pour les deux pays, et nos partenaires de la Garde côtière canadienne sont des coéquipiers exceptionnels pour la protection de cette ressource incroyable. Marquant le 50e anniversaire de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, cet accord actualisé du Plan officialise et renouvelle la solide coopération régulière entre nos personnels respectifs. Je suis vraiment fier du travail accompli par nos deux organisations pour assurer un avenir radieux à la santé environnementale des Grands Lacs, des voies navigables et des affluents. »

Contre-amiral Michael Johnston, commandant du District 9 de la Garde côtière des États-Unis

