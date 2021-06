Les garderies coopératives : une solution durable pour soutenir les familles et la relance économique

Actuellement, le manque de places en services de garde éducatifs à l'enfance est flagrant et on constate que les places en garderies privées sont vulnérables, car dépendantes des contingences des propriétaires. Le modèle coopératif offre une solution complémentaire avec les services existants.

« Il s'agit d'un enjeu collectif majeur pour la conciliation travail-famille, une réalité concrète qui touche des milliers de familles au Québec. Notre proposition permet d'outiller les parents et les communautés pour conserver et créer des places par une approche entrepreneuriale collective et dynamique. À travers son mode de gestion participatif qui repose sur la collaboration entre les parents, les travailleuses et le milieu, la solution coopérative permet entre autres de favoriser la qualité des services et la rétention de la main-d'œuvre » déclare Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Aujourd'hui, l'accès aux services de garde est un enjeu important pour la relance économique et le développement régional. Le modèle d'affaires coopératif est encore trop sous-utilisé pour répondre à des grands enjeux de société.

« L'impact de ne pas avoir assez de places en garderie affecte les enfants, les parents, mais aussi l'économie. La solution coopérative est une option de prise en charge adaptée, pragmatique et gagnante pour toutes les parties prenantes. En faisant appel à des sources de financement variées, elle ne repose plus uniquement sur les épaules de l'État ou d'un propriétaire et s'assure une pérennité et une stabilité indispensables pour le développement d'un territoire » de renchérir monsieur Michel Gauthier président du conseil d'administration du CQCM.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

