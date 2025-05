MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - La famille de Philippe II de Gaspé Beaubien, homme de famille, entrepreneur et philanthrope, annonce que ses funérailles seront célébrées le samedi 31 mai 2025 à 10 h à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. La cérémonie sera présidée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal.

Tous ceux et celles qui souhaitent rendre hommage à Philippe II de Gaspé Beaubien sont les bienvenus à cette célébration empreinte d'émotion et de reconnaissance. Étant donné le nombre limité de places dans la cathédrale, les participants sont invités à s'inscrire via l'application Eventbrite. Une confirmation sera transmise par courriel. Nous demandons aux invités d'arriver à partir de 9 h. Un livret commémoratif sera remis à l'entrée.

Au cours de la cérémonie, des témoignages de ses enfants et petits-enfants seront partagés, et un message enregistré de Philippe II de Gaspé Beaubien sera diffusé.

La direction artistique de la programmation musicale sera assurée par Alain Duguay, avec la participation du chef Jean-Sébastien Allaire, de l'organiste titulaire Jean-Michel Grondin, d'un quatuor à cordes, de 16 choristes, et des solistes Sarah Dufresne (soprano) et Éric Thériault (ténor). Le pianiste Jerome de Los Santos accompagnera également plusieurs pièces.

Le programme inclura les œuvres suivantes :

« Pie Jesu » du Requiem de G. Fauré,

Pie Jesu » du Requiem de G. Fauré, « Sanctus » de J.S. Bach ,

Sanctus de J.S. Bach « Panis angelicus » de C. Franck,

Panis angelicus de C. Franck, « Lacrymosa » du Requiem de W.A. Mozart ,

Lacrymosa du Requiem de W.A. , l'« Ave Maria » de Schubert.

Deux chansons touchantes seront aussi interprétées : « Parlez-moi d'amour » par Sarah Dufresne et « Perhaps Love » par Eric Thériault.

Durant plus d'un demi-siècle, Philippe II de Gaspé Beaubien a marqué l'histoire de Montréal, du Québec et du Canada. Directeur des opérations de l'Exposition universelle de Montréal en 1967 (Expo 67), il fut un bâtisseur visionnaire dont l'impact a résonné bien au-delà des frontières. Pour en savoir plus sur son parcours, visitez le site : fondationdegaspebeaubien.org/fr/hommages/

La famille invite celles et ceux qui le souhaitent à faire un don en mémoire de Philippe II à AquaAction, un organisme qu'il a soutenu avec passion et qui œuvre pour la protection de l'eau douce -- une cause chère à son cœur. Un livre de témoignages est également accessible pour ceux qui désirent partager un message : www.fondationdegaspebeaubien.org/fr/soumettre-temoignage/

Les représentants des médias - pourront assister à la cérémonie s'ils se sont préalablement enregistrés en communiquant leurs renseignements d'identification à ([email protected]). La prise d'images vidéo ou de photos sera interdite à l'intérieur de la cathédrale, durant la cérémonie, mais des photos seront mises à la disposition des journalistes sur le site de la Fondation à compter de l'après-midi du 31 mai. Des places seront réservées pour les médias.

À propos de la Fondation de Gaspé Beaubien

Fondée en 1990 par Philippe II de Gaspé Beaubien et son épouse Nan-b, la Fondation de Gaspé Beaubien a pour mission de mettre le temps, les ressources et l'écoute au service de la communauté. Elle soutient l'innovation au service du bien commun, notamment en finançant des solutions concrètes et durables à la crise de l'eau douce en Amérique du Nord. Trois générations y sont désormais engagées, convaincues qu'il est urgent d'agir collectivement pour la planète, les écosystèmes et les générations futures.

