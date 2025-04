MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - C'est avec grande tristesse que la famille de Philippe II de Gaspé Beaubien, homme de famille, entrepreneur et philanthrope, annonce son décès, survenu le 9 avril 2025.

Il nous a quitté paisiblement à son domicile des Laurentides à l'âge de 97 ans après une vie bien remplie, consacrée à sa famille, à ses amis, à sa communauté, à son travail valorisant et à une profonde spiritualité.

Documents connexes VOIR PDF Philippe II de Gaspé Beaubien (1928 – 2025) (Groupe CNW/Fondation de Gaspé Beaubien)

Philippe II de Gaspé Beaubien, a su marquer l'histoire de Montréal, du Québec et du Canada de maintes façons depuis plus de 50 ans. Directeur des opérations de l'Exposition universelle de Montréal en 1967 (Expo 67), ce leader visionnaire et créatif a fait de cet événement un succès international exceptionnel.

Il a pris, en 1968, la direction de Télémédia et il a développé jusqu'en 2000 une véritable empire médiatique constitué de 26 stations de radio, 17 magazines et 24 journaux hebdomadaires à travers le Canada.

Grand philanthrope, il a créé, en 1990, avec son épouse et partenaire de vie, Nan-b, la Fondation de Gaspé Beaubien qui lance d'abord l'Institut pour l'entreprise familiale qui a pour mission d'assurer l'avenir des familles en affaires et de leurs entreprises. Les centres d'affaires familiales se développent au Canada, puis à l'échelle mondiale. À compter de 2012, ils créent avec leurs petit-enfants, AquaAction, un organisme qui a pour mission de protéger l'eau douce en Amérique du Nord afin qu'elle soit accessible pour tous, propre, abondante et gérée avec des solutions durables basées sur des technologies et le talent de jeunes entrepreneurs,

« Le leadership de mon père a contribué à façonner le Québec et le Canada modernes, et son influence s'est fait sentir bien au-delà de nos frontières. Il nous laisse non seulement un héritage d'accomplissements visionnaires dans les affaires et la philanthropie, mais aussi une vie entière de souvenirs inoubliables pour nous tous, sa famille. Il était un homme de famille dévoué, dont l'énergie inépuisable et la passion ont marqué tout ce qu'il a entrepris et tous ceux et celles qu'il a rencontrés. Il a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des personnes qui l'ont connu, et il vivra à jamais dans nos cœurs », souligne François de Gaspé Beaubien.

Veuillez trouver en pièce jointe la note nécrologique de Philippe II de Gaspé Beaubien Pour plus d'information, consultez le site de la Fondation de Gaspé Beaubien : www.fondationdegaspebeaubien.org/fr/hommages/

Merci de choisir AquaAction comme destinataire des dons faits en mémoire de Philippe II de Gaspé Beaubien. Ce geste aidera à faire avancer la cause de la préservation de l'eau douce si chère à Philippe II et à sa famille.

Une cérémonie privée pour la famille et les amis se tiendra à une date ultérieure, tandis que le lieu et la date des funérailles seront communiqués dès que possible. Un livre de témoignages est disponible sur le site internet de la Fondation : www.fondationdegaspebeaubien.org/fr/soumettre-temoignage/

À propos de la Fondation de Gaspé Beaubien

La Fondation de Gaspé Beaubien a été créée en 1990 par Philippe II de Gaspé Beaubien et Nan-b pour partager généreusement leur temps et leurs ressources avec la communauté. Leur mission est d'écouter, échanger et travailler de pair avec la communauté afin d'amorcer ensemble des actions et des changements durables pour la préservation de l'eau, l'entrepreneuriat et le développement communautaire.

SOURCE Fondation de Gaspé Beaubien

Renseignements : Daniel Granger, [email protected], 514 232 1556