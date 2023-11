Les FRQ octroient 3,5M$ à l'Institut AdapT pour soutenir l'adaptation de nos infrastructures aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - L'Institut AdapT, de l'École de technologie supérieure (ÉTS), est fier de recevoir une contribution financière de 3,5 M$ des Fonds de recherche du Québec (FRQ). Cet investissement stratégique contribuera à soutenir la compétitivité en recherche sur l'enjeu planétaire qu'est l'adaptation de l'environnement bâti aux changements climatiques.

En plus de mener à des solutions innovantes et d'offrir des opportunités de créations d'entreprises, d'industries et de main-d'œuvre qualifiée, la contribution des FRQ servira notamment :

Ingénieure travaillant aux pieds du nouveau Pont Champlain (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

à l'octroi de bourses étudiantes ;

au financement de chaires de recherche AdapT ;

au soutien à de nouveaux professeurs-chercheurs et professeures-chercheuses ;

au financement de projets audacieux.

Citations

« Il est important d'assurer notre capacité de recherche et d'appuyer le développement des meilleurs talents ici au Québec, mais également au niveau international. L'Institut AdapT est appelé à devenir un guichet unique qui arrimera l'écosystème dédié à l'adaptation des infrastructures au Canada et outremer. L'intégration des chercheuses et chercheurs du Québec à des réseaux nationaux et internationaux sera ainsi facilitée au profit de la compétitivité en recherche et du rayonnement de ces innovations dont nous avons grandement besoin. »

- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, premier dirigeant des FRQ

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien des FRQ. Nos villes à travers le pays sont confrontées à des inondations, feux de forêt et vagues de chaleur qui iront en augmentant. Investir dès maintenant des fonds publics dans la recherche scientifique et l'innovation est crucial pour augmenter notre résilience, pérenniser nos infrastructures et atténuer les impacts des changements climatiques. »

- Éric Bosco, directeur exécutif de l'Institut AdapT

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation de la relève en recherche, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission, et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances.

À propos de l'Institut AdapT

L'Institut AdapT a pour mission de favoriser l'étude, le développement et la mise en œuvre de technologies et pratiques de pointe pour la conception et la construction d'un environnement bâti résilient aux changements climatiques. Plus de 200 chercheurs, issus de tous les domaines, dont notamment de l'ingénierie, de la gestion, du droit, de la santé et des sciences humaines œuvrent à développer des solutions innovantes qui permettront de construire autrement des infrastructures plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques, tout en réduisant leur empreinte environnementale.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements: Karla Duval, Directrice exécutive adjointe, Institut AdapT, Téléphone : 514-816-3980, Courriel : [email protected]