LES FOURNISSEURS EN TRANSPORT ADAPTÉ DE MONTRÉAL DÉPLORENT L'INACTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ENVERS LES PLUS VUNÉRABLES

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW/ - Les fournisseurs en transport adapté de Montréal, Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco, réclament des mesures d'urgence comparables à celles octroyées à l'industrie du camionnage par le ministère des Transports du Québec (MTQ), le 27 mai 2022. À ce jour, le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, et ses équipes, tardent à intervenir devant l'imminence d'une pénurie en transport adapté et accessible, un service essentiel aux populations vulnérables du territoire métropolitain et ailleurs au Québec.

« Présentement, les services de transport adapté et accessible sont compromis par la hausse vertigineuse du coût de l'essence, la concurrence indirecte des taxis réguliers, en plus de l'insuffisance et l'inadaptation du programme de subvention ministériel. Nous sommes d'avis que le gouvernement doit rapidement octroyer un financement supplémentaire et récurrent aux sociétés de transport, ainsi qu'augmenter les subventions pour la transformation des véhicules adaptés. Les solutions sont là, elles sont réalistes. Il ne faut laisser personne derrière. S'occuper des marchandises, c'est bien. Mais que dire des humains, de leur dignité et de leur droit à la santé? » affirment de concert MM. Yung Cuong, Ayman Al-Sayed, Jebrine Kabalan et Frédéric Prégent, porte-paroles des fournisseurs en transport adapté de Montréal.

Afin de pallier l'enjeu, les fournisseurs en transport adapté de Montréal sont ouverts à participer à un groupe de travail du MTQ réunissant les sociétés de transport, les usagers et les fournisseurs. À nouveau, ils sonnent l'alarme : un bris de service, au détriment des besoins fondamentaux des personnes en situation de précarité, est tout simplement irrecevable.

