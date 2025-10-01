TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les assureurs de personnes canadiens simplifient le traitement des demandes de règlement au titre de l'assurance invalidité, allégeant ainsi le fardeau administratif des médecins et permettant aux personnes qui doivent s'absenter du travail pour des raisons médicales d'obtenir plus rapidement leurs prestations.

Les assureurs sont sur le point d'adopter un formulaire médical d'invalidité harmonisé qui peut servir à présenter les demandes de prestations d'invalidité de courte et de longue durée, et suppriment graduellement leurs propres formulaires actuels.

« Il est important de réduire le nombre de formulaires médicaux, surtout en ce moment où notre système de santé est mis à rude épreuve, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP). Les assureurs de personnes, qui versent des prestations d'assurance maladie à 27 millions de Canadiens, sont déterminés à collaborer avec le gouvernement et les partenaires du secteur de la santé afin de trouver des solutions pour améliorer le système de santé de notre pays. »

L'annonce d'aujourd'hui souligne le travail collaboratif mené depuis plus de cinq ans avec les assureurs, les gouvernements et les associations médicales afin d'aider à éliminer le fardeau administratif qui pèse sur les médecins. Auparavant, les multiples formulaires médicaux d'invalidité avaient été réduits au nombre de quatre. Maintenant, les assureurs ont franchi une étape de plus en établissant un seul formulaire médical harmonisé.

Les assureurs accepteront le nouveau formulaire dès maintenant, mais ils sont conscients qu'eux-mêmes ou que certains promoteurs de régime peuvent avoir besoin d'au moins un an pour compléter la transition vers le nouveau formulaire et l'afficher sur tous leurs sites Web.

« L'ACCAP et ses membres encouragent toutes les sociétés qui offrent des garanties d'assurance collective à leurs employés à adopter ce nouveau formulaire, afin que nous puissions travailler ensemble à la réduction du fardeau administratif qui pèse sur notre système de santé », a déclaré Joan Weir, vice-présidente, Assurance collective, ACCAP.

Ce travail s'appuie sur les initiatives précédentes qu'ont prises les assureurs pour réduire davantage le fardeau administratif lié aux soins de santé en éliminant le besoin des recommandations d'un médecin pour obtenir des services comme la physiothérapie et la chiropratique.

Le nouveau formulaire médical d'invalidité est affiché sur le site Web de l'ACCAP.

Soutien des partenaires du secteur de la santé

« L'Association médicale canadienne est reconnaissante envers l'ACCAP et le secteur de l'assurance de souhaiter contribuer à la solution en collaborant à la simplification des formulaires d'invalidité pour aboutir à un seul formulaire. Nous saluons l'initiative de l'ACCAP de faire participer les médecins à l'élaboration de ce formulaire unique. Lorsque ces derniers doivent remplir des documents administratifs, ils ont inévitablement moins de temps à consacrer à leurs patients. Un formulaire médical d'invalidité harmonisé aidera à simplifier le processus pour les médecins et les patients. »

- Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC

« Le fardeau administratif demeure un défi majeur pour tous les médecins, en particulier les médecins de famille en Ontario, et fait perdre à ces derniers du temps qu'ils pourraient consacrer à soigner leurs patients. Nous nous réjouissons du soutien de partenaires de notre industrie, tels que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, pour relever ce défi. Un formulaire harmonisé pour le traitement des demandes de prestations d'invalidité aidera les médecins à se concentrer sur leurs patients plutôt que sur la paperasse. »

- Dre Zainab Abdurrahman, présidente de l'Ontario Medical Association, allergologue et immunologiste clinique.

« La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) se réjouit de constater que tous les assureurs canadiens reconnaissent le poids du fardeau administratif qui pèse sur les médecins de famille et qu'ils sont en mesure de collaborer pour en réduire l'ampleur. Il s'agit là d'un signal fort indiquant que les employeurs -- en particulier ceux des CISSS et des CIUSSS, qui gèrent eux-mêmes les invalidités pendant des périodes d'attente de jusqu'à deux ans -- doivent emboîter le pas. »

- Dr Marc-André Amyot, président et directeur général de la FMOQ

« Réduire la charge administrative des médecins est une victoire pour le système de santé, et la Nouvelle-Écosse a une longueur d'avance sur ce plan. Les formulaires normalisés de l'ACCAP sont déjà intégrés aux systèmes de dossiers médicaux électroniques des médecins. Désormais, la simplification grâce à l'utilisation d'un seul formulaire d'invalidité facilitera la tâche aux médecins de la province qui remplissent plus de 7 500 formulaires d'invalidité par an pour nos patients. »

- Dre Amanda MacDonald Green, conseillère en matière de charge administrative des médecins, Doctors Nova Scotia

« Nous sommes reconnaissants que l'ACCAP ait tenu compte des commentaires des médecins qui utiliseront le formulaire, ce qui contribue à garantir des changements importants et efficaces. Le formulaire harmonisé servira également à rationaliser le processus permettant aux patients d'obtenir le soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils traversent des moments difficiles dans leur vie. Nous sommes encouragés par cette avancée positive et nous continuons à travailler avec des organisations telles que l'ACCAP à la réduction du fardeau administratif des médecins de famille de la Colombie-Britannique. »

- Dre Katherine Bell, présidente du BC College of Family Physicians (BCCFP)

« Au nom de plus de 18 000 médecins de famille de la province, le Collège des médecins de famille de l'Ontario (CMFO) est fier d'appuyer les efforts de l'ACCAP visant à réduire le fardeau administratif et à permettre aux médecins de se concentrer sur la prestation de soins axés sur le patient.

Cette modification, apportée par les assureurs de personnes canadiens afin de simplifier et de normaliser les formulaires médicaux d'invalidité, réduira le temps que les médecins de famille consacrent à remplir des documents administratifs de sorte que les patients puissent obtenir rapidement leurs prestations lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

- Deepy Sur, présidente-directrice générale, Collège des médecins de famille de l'Ontario

