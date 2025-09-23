TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - En 2024, les assureurs de personnes canadiens ont versé un montant record de 143,3 milliards de dollars en prestations d'assurance et dans le cadre de solutions de retraite qui protègent et soutiennent la santé et la sécurité financière des Canadiens. En hausse de près de 12 % par rapport à l'année précédente, cela équivaut à environ 400 millions de dollars par jour versés directement aux Canadiens, selon de nouvelles données.

« Alors que notre pays est confronté à l'incertitude économique et que notre système de santé est mis à rude épreuve, les assureurs vie et maladie continuent d'être là pour les Canadiens, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP). En offrant des prestations qui dépassent largement celles que le système public peut offrir, les assureurs jouent un rôle important dans le soutien aux Canadiens. »

Aujourd'hui, l'ACCAP a publié son rapport annuel Faits sur les assurances de personnes au Canada, qui contient des renseignements actualisés sur l'ensemble des sociétés d'assurances au Canada. Les données comprennent une ventilation des prestations maladie, notamment les médicaments d'ordonnance, les soins dentaires, les soins de la vue et d'autres services importants qui permettent de prévenir et de gérer les maladies, comme la physiothérapie et le counseling en santé mentale.

Essentielles pour réduire la pression sur le système de santé public, les prestations d'assurance maladie profitent à 27 millions de Canadiens. En 2024, les assureurs ont versé 53,3 milliards de dollars pour l'ensemble des règlements d'assurance maladie, contre 48,2 milliards de dollars l'année précédente. Les coûts des médicaments d'ordonnance continuent de représenter la plus grande part des prestations maladie (16,6 milliards de dollars), mais les demandes de règlement de services paramédicaux tels que ceux liés à la santé mentale et la massothérapie ont augmenté de 16 %, entraînant la croissance des demandes de prestations maladie en 2024.

Le rapport montre également l'impact de notre secteur sur l'économie canadienne, lequel emploie plus de 180 000 Canadiens et verse 12,1 milliards de dollars en taxes et impôts. Les assureurs détiennent plus de 1 billion de dollars en placements à long terme qui contribuent à la croissance économique du Canada, ainsi que 50 milliards de dollars en actifs d'infrastructure nationaux qui sont essentiels pour aider à améliorer les perspectives de croissance à long terme de notre pays.

« Alors que le gouvernement fédéral cherche à débloquer davantage d'investissements pour des projets de développement national, les assureurs de personnes du Canada sont des partenaires prêts et disposés à y participer », a ajouté M. Frank.

L'édition 2025 de notre rapport indique également que les assureurs de personnes ont versé :

71,4 milliards de dollars en prestations de retraite provenant de rentes;

18,6 milliards de dollars en prestations d'assurance vie;

10 milliards de dollars en indemnités d'invalidité, aidant ainsi 12 millions de Canadiens à remplacer leur salaire lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de travailler;

16,6 milliards de dollars en 2024 pour des médicaments d'ordonnance, contre 15,3 milliards de dollars l'année précédente.

Publiés tous les ans par l'ACCAP, les Faits sur les assurances de personnes au Canada s'appuient sur des données sectorielles et des données accessibles publiquement et sont affichés sur notre site clhia.ca/faits.

À propos de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à près de 30 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, y compris de l'assurance vie, des rentes (CELI, REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et de l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent près de 1,2 billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 180 000 Canadiens.

