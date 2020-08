Les forfaits vacances aux destinations Soleil de Vacances Air Canada incluront le régime d'assurance et d'assistance pour la COVID-19 fourni par Allianz Global Assistance

MONTRÉAL, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Vacances Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'un régime d'assurance et d'assistance pour la COVID-19 fourni par Allianz Global Assistance sera offert sans frais supplémentaires aux clients qui réservent auprès de Vacances Air Canada. Le régime a été conçu pour couvrir les frais médicaux d'urgence et de quarantaine si la COVID-19 est contractée pendant le voyage.

Ce régime est destiné à donner aux voyageurs une plus grande confiance pour réserver leurs prochaines vacances de rêve. Il sera inclus dans tous les forfaits Vols et Hôtel de Vacances Air Canada pour une sélection de destinations au Mexique et dans les Caraïbes, et ce, sans frais supplémentaires : Vacances Air Canada couvrira le coût du régime. Une liste complète des destinations applicables est disponible ici.

« Nous sommes heureux d'être le premier organisateur de voyages au Canada à assurer la couverture des frais médicaux d'urgence et de quarantaine reliés à la COVID-19 avec nos forfaits vacances, le tout en collaboration avec Allianz Global Assistance et par l'entremise de la firme de courtage Services d'Assurance TW. Notre stratégie, en conjonction avec le programme Air Canada SoinPropre+, a été d'être à l'avant-garde des mesures de sécurité pour le voyage, y compris par la mise en place de nos normes en matière de santé et de sécurité à nos destinations Soleil. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec Allianz Global Assistance afin de transformer les rêves de voyage de nos clients en réalité », explique Nino Montagnese, directeur général de Vacances Air Canada.

« Alors que les Canadiens recommencent à avoir la piqûre du voyage, leur sécurité à l'étranger est plus que jamais leur priorité, » explique Chris Van Kooten, Chef de la direction chez Allianz Global Assistance. « Ce régime d'assurance pour les urgences médicales liées à la COVID-19 vise à fournir la protection et le confort nécessaires afin que les clients de Vacances Air Canada puissent de nouveau voyager en toute confiance et profiter pleinement de leurs vacances sans s'inquiéter au sujet des urgences médicales liées à la COVID-19. »

Tous les voyageurs admissibles qui réservent un forfait auprès de Vacances Air Canada pour l'une des destinations applicables à partir du 31 août 2020, pour des voyages ayant lieu du 4 septembre 2020 au 30 avril 2021, seront couverts par le régime d'assurance et d'assistance pour la COVID-19.

Les conditions générales de la politique sont disponibles à https://vacations.aircanada.com/fr/infos-de-voyage/regime-dassurance-et-dassistance-pour-la-covid-19.

Le régime d'assurance et d'assistance pour la COVID-19 est fourni par Allianz Global Assistance et la compagnie d'assurance générale CUMIS, une entreprise membre de la coopérative Co-operators, en est l'assureur.

Pour en savoir plus sur le régime d'assurance et d'assistance pour la COVID-19, veuillez visiter le vacancesaircanada.com.

À propos de Vacances Air Canada

Vacances Air Canada est l'un des plus importants voyagistes au Canada, proposant un vaste choix de forfaits pour des voyages d'agrément et des croisières au Mexique et dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Elle est lauréate à plusieurs reprises du prix du choix des consommateurs. Vacances Air Canada offre des correspondances pratiques depuis 54 villes canadiennes, l'enregistrement pratique en ligne ou mobile, et la possibilité d'accumuler des milles AéroplanMD. Les forfaits de Vacances Air Canada comprennent les vols à bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez vacancesaircanada.com.

À propos d'Allianz Global Assistance

Depuis plus de 30 ans, Allianz Global Assistance offre son soutien aux voyageurs canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin grâce à de l'assurance voyage et des services d'assistance à valeur ajoutée. Nos quelque 800 employés soutiennent des partenariats à long terme avec certaines des marques les plus connues sur les marchés du voyage et des services financiers. En tant que société d'Allianz Partners, notre portée mondiale se traduit par une présence dans 75 pays, 21 000 employés dans le monde entier parlant 70 langues, et plus de 71 millions de dossiers traités chaque année.



À propos de Services d'Assurance TW Ltd. (TWIS)

Services d'Assurance TW est un cabinet de courtage national en assurance qui se concentre sur le conseil, le choix et le support de divers produits d'assurance, notamment en assurance voyage, habitation, automobile, vie et avantages sociaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.assurancetwis.com.

SOURCE Air Canada Vacations

Renseignements: Contact chez Vacances Air Canada : Melissa Iantosca, Chargée de communications corporatives, [email protected], 514 876-0707 ext. : 3409

Liens connexes

http://www.aircanadavacations.com