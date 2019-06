Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides-Laval-Lanaudière investissent 500 000 $ dans Groupe Noddem inc.

Avec un total de 15 entreprises soutenues en 2018-2019, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides-Laval-Lanaudière injectent plus de 22,3 M$ dans l'économie locale

Faits saillants

Au cours de l'exercice 2018-2019, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides-Laval-Lanaudière ont investi au total 22 332 182 $ dans 15 entreprises de la région.

Les entreprises partenaires incluent : Camp Sportmax, Énergie Cardio inc., Groupe Noddem inc., Service alimentaire Desco inc. et Transgestion inc. dans la région des Laurentides; Collections Unimage, Hulix Construction, La compagnie 2 Amériks inc. (GoGo Quinoa), Les installations électriques LH ltée et SMT Hautes Technologies inc. dans la région de Laval; Agro-100 Ltée, Intermat (De la Fontaine & Associés inc.), Groupe Manucam, Machinerie R. Gagnon inc. et Motion Composites inc. dans la région de Lanaudière.

Au total, 183,3 M$ ont été investis dans la région par les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides-Lava-Lanaudière depuis leur création en 1996.

MIRABEL, QC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au cours de la dernière année, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides ont investi 500 000 $ dans Groupe Noddem inc., une société de Mirabel qui fabrique et distribue des ascenseurs au niveau commercial, institutionnel et pour des projets de condos résidentiels. Il s'agit de l'un des 15 investissements totalisant plus de 22,3 M$ au cours de l'exercice 2018-2019 pour les FRS de Laurentides-Laval-Lanaudière.

Le tandem père et fils à la tête du Groupe Noddem, ainsi que tous les membres de l'équipe, ont permis de développer des produits d'ascenseurs à haute valeur ajoutée. L'entreprise a fait l'aquisition d'un terrain à St-Jérôme avec l'intention d'y construire une nouvelle usine et y déménager l'ensemble de sa production. L'investissement de 500 000 $ des FRS des Laurentides permettra à l'entreprise de financer ses divers projets de croissance.

« Nous menons plusieurs projets de front afin de consolider notre positionnement dans le marché, incluant l'intégration de la fabrication de certaines composantes pour exercer un meilleur contrôle sur la qualité, le coût et la disponibilité, et envisageons l'acquisition d'équipements pour la fabrication du cadre métallique des ascenseurs. Nous prévoyons également augmenter le nombre d'istallateurs et effectuer des percées dans les Maritimes et l'est ontarien. Les FRS des Laurentides comprennent bien notre vision et sont un partenaire clé pour nous accompagner dans la croissance de nos activités », souligne Sébastien Lavallée, président de Groupe Noddem inc.

« Nos équipes d'investissement s'intéressent autant à des entreprises qui évoluent dans des secteurs d'activités très diversifiés. Leur dénominateur commun : elles font preuve de vision et développent des projets qui sont porteurs pour assurer la croissance et le rayonnement de leur entreprise. Groupe Noddem est un exemple éloquent et nous sommes fiers de soutenir des entrepreneurs aussi dynamiques. Cette entreprise contribue de façon tangible à notre bilan positif au sein de l'économie régionale », ajoute Éric Dargis, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ régions Laurentides, Laval et Lanaudière.

Un réseau de FRS solidement ancré et en santé

Pour l'ensemble du Québec, c'est un total de 120 662 030 $ qui ont été investis dans 117 entreprises québécoises par les Fonds régionaux de solidarité FTQ au cours de l'exercice 2018-2019. Il s'agit d'une année exceptionnelle en ce qui a trait aux investissements consentis et au nombre de dossiers traités depuis la création des Fonds régionaux en 1996.

« Grâce aux Fonds régionaux, nous avons su développer un solide réseau sur le terrain et assurer une présence accrue dans chacune des régions du Québec. Nos équipes d'investissements et les membres de nos conseils d'administration sont étroitement liés aux communautés d'affaires qu'ils servent. Ils sont donc bien positionnés pour comprendre les enjeux locaux et proposer des solutions de financement qui répondent aux besoins des entrepreneurs de la région. Ce bilan éloquent illustre bien la force de notre réseau et notre contribution au dynamisme de l'économie régionale », conclut Luc Pinard, président-directeur général, Fonds régionaux de solidarité FTQ.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 23 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996 et partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux ont investi 918 M$ dans 1434 projets. À travers ces investissements, ils ont contribué à créer, maintenir ou sauvegarder 51 846 emplois.

À propos du Groupe Noddem inc.

Fondée en 2009, Noddem se spécialise dans le design et la fabrication de système d'ascenseurs. L'entreprise dessert les marchés résidentiel, institutionnel, commercial et industriel. Les ascenseurs de Noddem se distinguent en raison de leur concept innovateur, tant sur le plan du design, de la facilité d'installation que de l'utilisation.

FICHE D'INFORMATION

LE RÉSEAU DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ DANS LAURENTIDES-LAVAL-LANAUDIÈRE

Depuis 1983, le Fonds de solidarité FTQ, Fonds régionaux de solidarité FTQ, Fonds locaux de solidarité FTQ et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont investi 1,118 G$ auprès de 654 entreprises des Laurentides, Laval et Lanaudière.*

Les Fonds locaux de solidarité FTQ ont appuyé la création de douze fonds locaux dans les Laurentides, Laval et Lanaudière :

MRC d'Antoine-Labelle



MRC d'Argenteuil



MRC de La Rivière-du-Nord



MRC des Laurentides



MRC des Pays-d'en-Haut



Ville de Mirabel



Ville de Laval



MRC de D'Autray



MRC de L'Assomption



MRC de Joliette



MRC de Montcalm



MRC des Moulins

* Données au 31 mai 2018 qui seront mises à jour à la suite de l'annonce des résultats financiers du Fonds de solidarité FTQ le 5 juillet 2019.

