Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Lanaudière-Laval-Laurentides investissent 3,5 M$ dans Motion Composites inc. et 3,2 M$ dans Intermat

« Nous avons des objectifs ambitieux et prévoyons augmenter notre chiffre d'affaires à 75 M$ d'ici trois ans. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants envers les Fonds régionaux de Lanaudière de croire en nous et de partager notre vision en nous accompagnant pour assurer la réalisation de nos objectifs », souligne Éric Simoneau, président de Motion Composites inc.

Intermat voit grand

Entreprise familiale créée en 1979 à Terrebonne, Intermat est un fabricant et distributeur d'une gamme complète de produits finis telles portes intérieures, boiseries, moulures et quincailleries architecturales. L'investissement de 3,2 M$ des FRS de Lanaudière servira à soutenir les projets de croissance de l'entreprise qui a récemment annoncé un regroupement avec Centre de l'escalier et Boiseries B.G.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien financier des Fonds régionaux de solidarité FTQ Lanaudière pour alimenter la croissance de notre consortium. Nous sommes ainsi en mesure de réunir des expertises complémentaires et de bénéficier d'une plus grande force de frappe dans un marché très compétitif », mentionne Alain Gauthier, directeur général d'Intermat-Centre de l'escalier-Boiseries B.G.

« Nos équipes d'investissement s'intéressent autant aux entreprises du secteur traditionnel qu'à celles de la nouvelle économie. Leur dénominateur commun : elles font preuve de vision et développent des projets qui sont porteurs pour assurer la croissance et le rayonnement de leur entreprise. Motion Composites et Intermat en sont des exemples éloquents et nous sommes fiers de soutenir des entrepreneurs aussi dynamiques. Ces entreprises contribuent de façon tangible à notre bilan positif au sein de l'économie régionale », ajoute Éric Dargis, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ régions Lanaudière, Laval et Laurentides.

Un réseau de FRS solidement ancré et en santé

Pour l'ensemble du Québec, c'est un total de 120 662 030 $ qui ont été investis dans 117 entreprises québécoises par les Fonds régionaux de solidarité FTQ au cours de l'exercice 2018-2019. Il s'agit d'une année exceptionnelle en ce qui a trait aux investissements consentis et au nombre de dossiers traités depuis la création des Fonds régionaux en 1996.

« Grâce aux Fonds régionaux, nous avons su développer un solide réseau sur le terrain et assurer une présence accrue dans chacune des régions du Québec. Nos équipes d'investissements et les membres de nos conseils d'administration sont étroitement liés aux communautés d'affaires qu'ils servent. Ils sont donc bien positionnés pour comprendre les enjeux locaux et proposer des solutions de financement qui répondent aux besoins des entrepreneurs de la région. Ce bilan éloquent illustre bien la force de notre réseau et notre contribution au dynamisme de l'économie régionale », conclut Luc Pinard, président-directeur général, Fonds régionaux de solidarité FTQ.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 23 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996 et partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux ont investi 918 M$ dans 1434 projets. À travers ces investissements, ils ont contribué à créer, maintenir ou sauvegarder 51 846 emplois.

À propos de Motion Composites inc.

Fondée par deux étudiants universitaires, Motion Composites est une entreprise innovatrice située à Saint-Roch-de-l'Achigan, dans Lanaudière, qui conçoit et fabrique des fauteuils roulants manuels depuis 2008. L'entreprise, qui a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, utilise la meilleure technologie pour fabriquer des fauteuils roulants manuels légers, qui nécessitent peu d'énergie et qui sont faciles à manœuvrer afin d'augmenter la mobilité des gens et d'améliorer leur qualité de vie. Leur mission est d'être chef de file dans l'évolution de la mobilité en fauteuil roulant, pour une meilleure qualité de vie.

À propos de Intermat

Créée en 1979, Intermat s'est rapidement imposée sur le marché des produits de finition d'intérieur, ce qui fait que l'entreprise est aujourd'hui un chef de file incontesté jouissant d'une réputation et d'une notoriété enviables. Toujours à l'affût des tendances actuelles pour ses clients, Intermat offre les dernières nouveautés sur le marché tant pour les portes intérieures et les moulures que pour la quincaillerie. Comptant plus d'une centaine d'employés, Intermat dessert la grande région métropolitaine depuis son usine de Terrebonne.

FICHE D'INFORMATION

LE RÉSEAU DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ DANS LANAUDIÈRE-LAVAL-LAURENTIDES

Depuis 1983, le Fonds de solidarité FTQ, Fonds régionaux de solidarité FTQ, Fonds locaux de solidarité FTQ et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont investi 1,118 G$ auprès de 654 entreprises de Lanaudière, Laval et Laurentides.*

Les Fonds locaux de solidarité FTQ ont appuyé la création de douze fonds locaux dans Lanaudière, Laval et Laurentides :

MRC de D'Autray



MRC de L'Assomption



MRC de Joliette



MRC de Montcalm



MRC des Moulins



Ville de Laval



MRC d'Antoine-Labelle



MRC d'Argenteuil



MRC de La Rivière-du-Nord



MRC des Laurentides



MRC des Pays-d'en-Haut



Ville de Mirabel

* Données au 31 mai 2018 qui seront mises à jour à la suite de l'annonce des résultats financiers du Fonds de solidarité FTQ le 5 juillet 2019.

