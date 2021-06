Les Fonds régionaux de solidarité FTQ connaissent une année record avec 150,9 M$ en investissements auprès de 123 PME régionales québécoises

« Lors de la création des Fonds régionaux de solidarité FTQ en 1996, l'industrie du capital de développement était très concentrée à Montréal et peu accessible à l'extérieur de la région métropolitaine. Depuis, les FRS ont investi 1,15 milliard de dollars dans près de 1 500 PME québécoises. Un tel bilan n'aurait pas été possible sans la contribution essentielle des employés des 17 centres décisionnels du réseau des FRS, et de la participation active de la communauté d'affaires dans chaque région du Québec », a poursuivi pour sa part Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Pour appuyer davantage le développement économique régional, le Fonds de solidarité FTQ réinvestit 200 millions de dollars supplémentaires dans le réseau de FRS. Les équipes sur le terrain partout au Québec continueront donc d'avoir accès au capital nécessaire pour appuyer les entrepreneurs dans leurs projets », a annoncé Mme Béïque. Cette recapitalisation apporte la contribution du Fonds dans le réseau des FRS à 500 millions de dollars, en plus des profits réalisés et réinvestis.

Pat BBQ de l'Île-Verte, le Groupe Calko de Montréal, et Labre & Associés de Repentigny comptent parmi les entreprises qui ont bénéficié d'un investissement des FRS au cours de l'exercice.

Appuyer la croissance de Pat BBQ de l'Île-Verte

Fondée par Patrick Couturier en 2017, Pat BBQ conçoit, prépare et met en marché différents produits de viandes fumées, tels que des côtes levées, du porc effiloché, du « smoked meat », des saucisses de côtes levées, des sauces et des épices. En 2018, l'entreprise de L'Isle-Verte remporte l'une des plus prestigieuses compétitions de sauces et d'épices aux États-Unis, profitant de cette notoriété pour développer plusieurs points de vente au Québec. Le succès est instantané et Pat BBQ décide d'amorcer la construction d'une usine automatisée afin d'augmenter de façon considérable sa capacité de production.

Le financement accordé par les FRS Bas-Saint-Laurent est venu consolider le fonds de roulement de l'entreprise, au moment où celle-ci cherche à étendre son réseau de distribution et à commercialiser ses produits à l'extérieur du Québec, que ce soit dans le reste du Canada ou aux États-Unis.

Appuyer les acquisitions du Groupe Calko de Montréal

Fondé en 1956, le Groupe Calko est un fabricant et distributeur de produits de niche en tissus, tels que des vêtements de travail et de protection spécialisés, du matériel de premiers soins et des fournitures médicales. Comptant plus de 80 employés au Québec et huit sites de productions autour du monde, l'entreprise dessert une variété de secteurs d'activité, dont l'industrie, la santé, la sécurité, la course automobile, les services d'incendie et le domaine militaire.

Un investissement de 1,5 million de dollars des FRS Montréal contribuera à assurer la croissance du Groupe Calko par de petites et moyennes acquisitions et alliances stratégiques (comme ce fut le cas avec TenCate et Canlan en 2020), de même qu'à faire rayonner la marque et à mettre en place des stratégies visant l'augmentation des ventes dans plusieurs segments et contrôler une plus grande partie de son approvisionnement.

Appuyer la relève de Labre & Associés Arpenteurs géomètres de Repentigny

En affaires depuis 1947, Labre & Associés est l'une des rares sociétés d'arpenteurs-géomètres au Québec à être certifiée ISO 9001. Possédant des bureaux à Repentigny, Saint-Eustache, Laval, Montréal et Brossard, et comptant plus de 70 employés, le réputé cabinet offre des services d'arpentage foncier, d'arpentage technique, de levés techniques de copropriété et de superficies locatives ainsi que de rénovation cadastrale.

Partenaire des FRS Lanaudière depuis 2015, Labre & Associés affiche de solides résultats financiers et une croissance soutenue. Les sommes investies en 2020 ont notamment servi à déployer le plan de relève du cabinet à la suite du départ de deux dirigeants, en plus de consolider la position de chef de file de l'entreprise qui jouit d'une réputation et d'une notoriété enviables dans son secteur d'activités.

Des solutions d'affaires qui font toute la différence

Les 17 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des FRS sont exempts de frais juridiques et de frais de gestion, et visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Célébrant cette année leur 25e anniversaire, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 700 000 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois. Pour plus d'informations, visitez le fondsreg.com.

