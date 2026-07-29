Les fonds de série F de Leith Wheeler rouvrent aux nouveaux investissements

Nouvelles fournies parLeith Wheeler Conseils en investissements
29 juil, 2026, 16:34 ET
VANCOUVER, BC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Leith Wheeler Conseils en investissements (« Leith Wheeler ») confirme avoir repris le traitement des ordres d'achat pour l'ensemble de ses fonds de série F, après une brève suspension des nouveaux investissements.
Les fonds concernés : parts de série F des fonds suivants
- Fonds équilibré Leith Wheeler
- Fonds canadien de dividendes Leith Wheeler
- Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler
- Fonds d'actions canadiennes avec contrainte carbone Leith Wheeler
- Fonds avantage de sociétés Leith Wheeler
- Fonds avantage et revenu Leith Wheeler
- Fonds d'actions internationales plus Leith Wheeler
- Fonds de marché monétaire Leith Wheeler
- Fonds multi-crédit Leith Wheeler
- Fonds d'actions privilégiées Leith Wheeler
- Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation Leith Wheeler
Pour toute question, veuillez communiquer avec James Dungate, Directeur - Fonds de placement, à l'adresse [email protected] ou consultez le site www.leithwheeler.com/fr/home.
À propos de Leith Wheeler Conseils en investissements
Depuis sa fondation en 1982, Leith Wheeler est un gestionnaire de placements indépendant appartenant à ses employés et axé sur les clients qui gère des actifs pour le compte d'investisseurs particuliers, de fondations, de fonds de dotation, de communautés autochtones, de conseillers, de caisses de retraite et d'autres clients institutionnels de partout au Canada.
SOURCE Leith Wheeler Conseils en investissements
Personne-ressource pour les médias : Mike Wallberg, Directeur, Chef du marketing et des communications, 604 683-3391, [email protected].
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