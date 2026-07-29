Les fonds de série F de Leith Wheeler rouvrent aux nouveaux investissements

VANCOUVER, BC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Leith Wheeler Conseils en investissements (« Leith Wheeler ») confirme avoir repris le traitement des ordres d'achat pour l'ensemble de ses fonds de série F, après une brève suspension des nouveaux investissements.

Les fonds concernés : parts de série F des fonds suivants

Fonds équilibré Leith Wheeler

Fonds canadien de dividendes Leith Wheeler

Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler

Fonds d'actions canadiennes avec contrainte carbone Leith Wheeler

Fonds avantage de sociétés Leith Wheeler

Fonds avantage et revenu Leith Wheeler

Fonds d'actions internationales plus Leith Wheeler

Fonds de marché monétaire Leith Wheeler

Fonds multi-crédit Leith Wheeler

Fonds d'actions privilégiées Leith Wheeler

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation Leith Wheeler

Pour toute question, veuillez communiquer avec James Dungate, Directeur - Fonds de placement, à l'adresse [email protected] ou consultez le site www.leithwheeler.com/fr/home.

À propos de Leith Wheeler Conseils en investissements

Depuis sa fondation en 1982, Leith Wheeler est un gestionnaire de placements indépendant appartenant à ses employés et axé sur les clients qui gère des actifs pour le compte d'investisseurs particuliers, de fondations, de fonds de dotation, de communautés autochtones, de conseillers, de caisses de retraite et d'autres clients institutionnels de partout au Canada.

SOURCE Leith Wheeler Conseils en investissements

Personne-ressource pour les médias : Mike Wallberg, Directeur, Chef du marketing et des communications, 604 683-3391, [email protected].