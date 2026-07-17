Leith Wheeler suspend temporairement les ordres d'achat visant ses fonds de série F

VANCOUVER, BC, July 17, 2026 /CNW/ -- Leith Wheeler Conseils en investissements (« Leith Wheeler »), gestionnaire des fonds Leith Wheeler offerts en série F conformément au prospectus simplifié daté du 26 mai 2025, annonce qu'elle n'est temporairement pas en mesure de traiter les ordres d'« achat » de parts de ses fonds de série F, alors que la société s'emploie à résoudre un problème lié à la distribution aux clients de l'Aperçu du fonds et du prospectus.

Veuillez noter que les opérations de rachat continueront d'être traitées comme à l'habitude selon le délai habituel de T+1. Le problème ne touche que ses fonds de série F, lesquels sont principalement détenus par des conseillers tiers pour le compte de leurs clients, ainsi que certaines plateformes d'investissement s'adressant directement aux investisseurs.

Une mise à jour suivra dès que le problème sera résolu. Dans l'intervalle, pour toute question, veuillez communiquer avec James Dungate, Directeur, Fonds d'investissement, à l'adresse [email protected].

Les fonds concernés : parts de série F des fonds suivants

Fonds équilibré Leith Wheeler

Fonds canadien de dividendes Leith Wheeler

Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler

Fonds d'actions canadiennes avec contrainte carbone Leith Wheeler

Fonds avantage de sociétés Leith Wheeler

Fonds avantage et revenu Leith Wheeler

Fonds d'actions internationales plus Leith Wheeler

Fonds de marché monétaire Leith Wheeler

Fonds multi-crédit Leith Wheeler

Fonds d'actions privilégiées Leith Wheeler

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation Leith Wheeler

À propos de Leith Wheeler Conseils en investissements

Depuis sa fondation en 1982, Leith Wheeler est un gestionnaire de placements indépendant appartenant à ses employés et axé sur les clients qui gère des actifs pour le compte d'investisseurs particuliers, de fondations, de fonds de dotation, de communautés autochtones, de conseillers, de caisses de retraite et d'autres clients institutionnels de partout au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Leith Wheeler et ses fonds, veuillez consulter le site www.leithwheeler.com/fr/home.

SOURCE Leith Wheeler Conseils en investissements

Personne-ressource pour les médias : Mike Wallberg, Directeur, Chef du marketing et des communications, 604 683-3391, [email protected].